Javier Milei fue invitado a participar de una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos

Javier Milei participará de una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en el mes de octubre para participar en una conferencia que se llevará a cabo en Washington por el Mes de la Herencia Hispana. El mandatario argentino fue invitado por parte de la organización y así sumará su cuarto viaje al país norteamericano.

El evento es organizado por una plataforma que se dedica a la educación financiera en español y que tiene su sede en Puerto Rico. De acuerdo con lo que describió la publicación que anunció la participación del mandatario argentino, se espera que en el evento participen “líderes del sector público y privado, inversionistas, representantes diplomáticos y figuras influyentes comprometidas con el fortalecimiento del liderazgo y la prosperidad de la comunidad hispana”.

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“Concebido como un foro de diálogo estratégico de alto nivel, este encuentro impulsará conversaciones que trascienden fronteras, fortalecerá relaciones institucionales y promoverá alianzas entre quienes hoy contribuyen a definir el futuro económico, empresarial y cívico de las Américas”, añadieron en la descripción del evento que tiene fecha para el 14 de octubre, después del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, que se celebra en la Argentina, o “Día de la Hispanidad”, que se celebra en España.

En ese marco, antes del evento en cuestión, se espera que en el mes de septiembre Milei viaje a los Estados Unidos para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas. Se dará en medio de la Semana de Alto Nivel que tiene la organización y que se llevará a cabo en Nueva York del 22 al 28 del mencionado mes. Acá se espera la participación de los jefes de Estado de los 193 países que integran la ONU.

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En septiembre, Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

Mientras tanto, la agenda internacional de Javier Milei iniciará este fin de semana cuando viaje a San Pablo, Brasil, para apoyar la campaña de Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro y actual senador del Partido Liberal. La comitiva estará integrada por la secretaria general Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

En la ciudad brasileña, Milei será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas en el Palacio dos Bandeirantes, recibirá la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz y participará de la Convención Nacional del Partido Liberal en el Mercado Livre Arena Pacaembú.

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La semana siguiente viajará a Bogotá para la asunción de Abelardo de la Espriella, el dirigente de derecha que venció en el balotaje al oficialista Iván Cepeda, prevista para el 7 de agosto. Antes de Bogotá, realizará una escala en Lima para la asunción de Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.

Los viajes a Estados Unidos son una constante en la agenda internacional del mandatario desde que asumió. Una de las primeras veces que viajó de forma oficial fue en febrero de 2024, cuando participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, donde tomó contacto con referentes del conservadurismo estadounidense y comenzó a tejer vínculos con el entorno de Donald Trump. En abril de ese año viajó a Austin y Miami, donde se reunió con Elon Musk, y en mayo concurrió al Instituto Milken en Los Ángeles y luego a San Francisco, donde mantuvo encuentros con Sam Altman, Tim Cook, Sundar Pichai y Mark Zuckerberg, entre otros.

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La foto de Javier Milei y Donald Trump en Mar-A-Lago

En julio de 2024 participó de la conferencia de inversores de Allen & Company en Sun Valley, Idaho. En septiembre de ese año estuvo en Nueva York para la apertura de la Bolsa de Nueva York y para disertar ante la Asamblea General de la ONU, y en noviembre asistió a la CPAC organizada en Mar-a-Lago, la residencia de Trump, donde se fotografiaron juntos por primera vez como mandatarios.

En 2025, durante el mes de enero estuvo en Washington para la investidura de Trump, en febrero regresó para la CPAC, en abril viajó a Palm Beach, en septiembre participó nuevamente de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y en octubre mantuvo una reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense. Mientras que en noviembre disertó en el America Business Forum en Miami, evento en el que también participaron Trump, Lionel Messi, Rafael Nadal y Jeff Bezos.

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En 2026, Milei viajó en marzo a Miami y Nueva York para participar de la cumbre “Shield of the Americas” y del evento Argentina Week 2026, y en mayo concurrió nuevamente al Instituto Milken en Los Ángeles.