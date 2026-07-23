Aumenta a 348 el número de personas en albergues por inundaciones en Costa Rica: autoridades intensifican atención en el Caribe y Zona Norte

Un total de 348 personas permanecen en seis albergues temporales tras las inundaciones. Crédito: CNE

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica mantiene desplegados sus equipos de respuesta en la Zona Norte y la vertiente del Caribe para atender a las personas afectadas por las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias de los últimos días.

De acuerdo con el más reciente informe de la institución, 348 personas permanecen albergadas en seis centros temporales, donde reciben alimentación, atención integral y acompañamiento mientras las condiciones permitan un retorno seguro a sus hogares.

La institución indicó que la prioridad en este momento es proteger la vida y atender las necesidades básicas de las familias damnificadas.

Para ello, trabaja de manera coordinada con las instituciones que integran los Comités Municipales y Comunales de Emergencia, encargados de identificar las principales necesidades de cada comunidad y coordinar la distribución de recursos.

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Desde tempranas horas de este jueves, cuadrillas de distintas instituciones ingresaron nuevamente a las zonas afectadas para entregar ayuda humanitaria, alimentos, agua potable y otros insumos esenciales.

Paralelamente, los equipos técnicos mantienen un monitoreo constante del comportamiento de los ríos, cuyos niveles continúan elevados producto de las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

Equipos de la CNE continúan ingresando a las comunidades afectadas para entregar ayuda humanitaria. Crédito: CNE

La CNE explicó que las lluvias caídas durante el miércoles provocaron un aumento en la cantidad de personas que requieren permanecer en albergues temporales, donde además de alimentación reciben atención psicosocial, seguimiento por parte de las autoridades y espacios seguros mientras disminuye el riesgo en las comunidades afectadas.

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Como parte de la respuesta a la emergencia, la institución ha distribuido más de 1,250 diarios de alimentación para las personas que permanecen en los albergues y para otras comunidades afectadas. Además, gestiona el envío de otros mil diarios adicionales, con el propósito de garantizar el abastecimiento de alimentos en los sectores donde las condiciones de acceso continúan siendo complicadas.

Uno de los cantones que registra mayores afectaciones es Talamanca, donde la crecida de varios ríos ocasionó daños en diques de protección, afectó caminos y provocó problemas en viviendas cercanas a las márgenes de los cauces.

La crecida de ríos provocó daños en diques, caminos y viviendas. Crédito: CNE

La situación también impactó las actividades económicas de varias comunidades costeras. Debido a ello, la Comisión Nacional de Emergencias coordina el envío de ayuda humanitaria para 50 familias de Puerto Viejo, Punta Uva y Manzanillo, cuyos habitantes no han podido salir a realizar labores de pesca como consecuencia de las condiciones generadas por el temporal.

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Mientras tanto, en el cantón de Guácimo continúa la distribución de asistencia humanitaria para las familias perjudicadas por las inundaciones, con la entrega de alimentos, agua potable y otros artículos de primera necesidad.

En Siquirres, las autoridades mantienen el abastecimiento de agua potable mediante mecanismos alternativos, luego de que varios pozos resultaran contaminados por el ingreso de agua producto de las inundaciones.

Esta medida busca garantizar que las comunidades cuenten con agua apta para el consumo mientras se normalizan las condiciones del sistema de abastecimiento.

La alerta amarilla continúa vigente para la Zona Norte, la vertiente del Caribe y el cantón de Turrialba. Crédito: Cruz Roja

Por otra parte, en Pococí fue necesario evacuar preventivamente a varias familias debido al incremento en el nivel de los ríos y al riesgo de nuevas inundaciones. Algunas personas fueron trasladadas a un albergue temporal habilitado por las autoridades, mientras que otras optaron por refugiarse en viviendas de familiares.

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La Comisión Nacional de Emergencias destacó que mantiene un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y del comportamiento de los principales afluentes para responder con rapidez en caso de que las lluvias vuelvan a intensificarse o se presenten nuevas emergencias.

Asimismo, reiteró el llamado a la población que vive en zonas cercanas a ríos, quebradas o áreas propensas a inundaciones y deslizamientos para que permanezca atenta a la información oficial y acate las recomendaciones emitidas por los cuerpos de emergencia.

Entre esas recomendaciones se encuentra evitar cruzar ríos crecidos, no transitar por carreteras inundadas, mantenerse alejado de taludes inestables y reportar cualquier situación de riesgo a través de los canales oficiales.

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Equipos de la Cruz Roja evacuaron a más de 300 personas de sus hogares. Crédito: Cruz Roja

La Cruz Roja Costarricense también informó que en las últimas horas sus equipos de recate han trabajado en la evacuación de 350 personas en las comunidades de Naranjal 1, Naranjal 2, Corretones, Mortero, La Chave y El Palmar, trasladándolas hacia lugares seguros y brindando el acompañamiento necesario para salvaguardar su integridad.

Las autoridades recordaron que la coordinación entre instituciones nacionales, gobiernos locales y organizaciones comunales ha permitido responder de forma oportuna a las afectaciones registradas hasta el momento, aunque señalaron que las labores de asistencia continuarán mientras existan comunidades impactadas por el temporal.

La CNE confirmó que se mantiene la alerta amarilla para la Zona Norte, toda la vertiente del Caribe y el cantón de Turrialba, por lo que continuará el monitoreo permanente de las condiciones del tiempo y la movilización de recursos para atender cualquier nueva incidencia derivada de las lluvias.

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