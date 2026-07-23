República Dominicana

TSE de República Dominicana se declara incompetente en disputa sobre difusión de encuestas electorales

El Tribunal Superior Electoral resolvió enviar al Tribunal Constitucional el análisis sobre la prohibición de publicar encuestas fuera del periodo de precampaña, dejando la decisión en manos del órgano constitucional

Guardar
Google icon
El Tribunal Superior Electoral se declaró incompetente para resolver la impugnación contra la prohibición de publicar encuestas electorales fuera de la precampaña y remitió el caso al Tribunal Constitucional. (Foto: TSE)
El Tribunal Superior Electoral se declaró incompetente para resolver la impugnación contra la prohibición de publicar encuestas electorales fuera de la precampaña y remitió el caso al Tribunal Constitucional. (Foto: TSE)

El Tribunal Superior Electoral (TSE) se declaró incompetente para resolver la impugnación contra la prohibición de publicar encuestas electorales fuera del período de precampaña y remitió el caso al Tribunal Constitucional.

Esta decisión, formalizada en la sentencia TSE/0025/2026, responde a la acción presentada por la entidad Justicia Sin Fronteras, que solicitó la nulidad del artículo 13 del reglamento aprobado por la Junta Central Electoral (JCE) el 22 de mayo.

La disposición impugnada limita la difusión de encuestas de preferencias electorales al periodo comprendido entre el inicio de la precampaña y el último día hábil antes de las elecciones internas de los partidos.

PUBLICIDAD

Fuera de ese intervalo, la publicación de estos estudios queda prohibida para todos los actores del proceso electoral. Diversos medios de comunicación, juristas y organizaciones han cuestionado esta restricción, señalando que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos.

El TSE fundamentó su decisión en que la demanda presentada no buscaba la inaplicación de la norma a un caso específico, sino que pretendía anularla con efectos generales, lo cual excede las competencias conferidas por la Ley Orgánica 39-25. Según información recogida por Diario Libre, el tribunal explicó que los reglamentos, como el emitido por la JCE, poseen naturaleza general y permanente, y cualquier intento de expulsarlos del ordenamiento jurídico corresponde exclusivamente al control concentrado de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional.

PUBLICIDAD

La resolución también detalló que la demanda identificó erróneamente el acto atacado como una resolución, cuando en realidad se trataba de un reglamento.

Esta distinción fue clave para los jueces, quienes recordaron que las resoluciones y los reglamentos tienen diferente naturaleza jurídica y, por tanto, distinto tratamiento procesal.

La acción de Justicia Sin Fronteras pide la nulidad del artículo 13 del reglamento aprobado por la Junta Central Electoral sobre encuestas de preferencias electorales. (Foto: TSE)
La acción de Justicia Sin Fronteras pide la nulidad del artículo 13 del reglamento aprobado por la Junta Central Electoral sobre encuestas de preferencias electorales. (Foto: TSE)

Para el TSE, la impugnación presentada por Justicia Sin Fronteras apunta a erradicar una regulación de alcance general, no a resolver una situación particular.

La sentencia precisó que el artículo 13 del reglamento de la JCE establece reglas de cumplimiento obligatorio para todas las firmas encuestadoras y demás sujetos involucrados en procesos electorales, lo que refuerza la naturaleza general del acto normativo. Diario Libre también señaló que, según el fallo, esta clase de control pertenece al Tribunal Constitucional.

El tribunal también rechazó la solicitud de medidas cautelares, argumentando que, tras declararse incompetente, ya no tenía objeto pronunciarse sobre la suspensión de la norma cuestionada. Además, ratificó la fusión de los expedientes TSE-01-0013-2026 y TSE-01-0014-2026 por la conexidad de las partes, causas y hechos.

Debate interno y voto disidente

La decisión del TSE no fue unánime. La jueza Rafaelina Peralta Arias emitió un voto disidente, al considerar que el tribunal sí tenía competencia para abordar el fondo del recurso. Para la magistrada, la demanda de Justicia Sin Fronteras no constituía una acción directa de inconstitucionalidad, sino un recurso contencioso electoral contra un reglamento de la JCE, lo que habilitaría al TSE a ejercer control de legalidad sobre el acto administrativo.

Peralta Arias sostuvo que el artículo 13 del reglamento excede la potestad reglamentaria de la JCE, ya que introduce una prohibición más amplia que la prevista en la Ley 20-23, la cual solo impide la publicación de encuestas durante los ocho días previos a la votación. En su opinión, el TSE debía admitir el recurso y anular parcialmente la disposición.

La controversia sobre la limitación para publicar encuestas fuera del período de precampaña queda ahora en manos del Tribunal Constitucional, que deberá determinar si la medida de la JCE es compatible con la Constitución y el marco legal electoral.

Temas Relacionados

Tribunal Supremo ElectoralTribunal ConstitucionalEncuestasLibertad de expresiónRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Bolivia expresa su preocupación por la frase de Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua

La Cancillería boliviana advirtió que esa declaración compromete la democracia representativa y pidió a las autoridades nicaragüenses respetar los compromisos del sistema interamericano para garantizar los derechos políticos y la voluntad ciudadana.

El Gobierno de Bolivia expresa su preocupación por la frase de Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua

“Sobrevivir 90 minutos bajo la guillotina”: Los salvadoreños Iván Barton y David Morán, galardonados tras el Mundial 2026

La Federación Salvadoreña de Fútbol distinguió a los árbitros por su desempeño en el torneo, resaltando el sacrificio personal y la proyección internacional del arbitraje nacional

“Sobrevivir 90 minutos bajo la guillotina”: Los salvadoreños Iván Barton y David Morán, galardonados tras el Mundial 2026

Costa Rica: La aerolínea Iberojet sumará un tercer vuelo semanal entre Madrid y San José desde finales de noviembre

La compañía añadirá una salida los jueves para reforzar la conectividad con Costa Rica en la temporada navideña y prevé integrar esa operación a su programación habitual durante 2027 y 2028.

Costa Rica: La aerolínea Iberojet sumará un tercer vuelo semanal entre Madrid y San José desde finales de noviembre

Honduras: Falta de reformas electorales podría generar incertidumbre rumbo a las elecciones de 2029

Organizaciones de sociedad civil y analistas advierten que, sin cambios en las reglas del juego, podrían mantenerse problemas relacionados con la transparencia y participación ciudadana

Honduras: Falta de reformas electorales podría generar incertidumbre rumbo a las elecciones de 2029

Panamá reestructura un crédito millonario con Merrill Lynch

La facilidad cancela el crédito vigente, incorpora nuevos recursos y mantiene la apuesta por la banca comercial como fuente de financiamiento

Panamá reestructura un crédito millonario con Merrill Lynch

TECNO

Ver fútbol Conmebol Sudamericana con Roja Directa o Tarjeta Roja: riesgo alto con tus contraseñas

Ver fútbol Conmebol Sudamericana con Roja Directa o Tarjeta Roja: riesgo alto con tus contraseñas

Qué pasa si hoy compro el Nokia 1100: para qué me sirve y cuánto vale

Steam se actualiza y se despide de las interrupciones en juegos: estos son todos los cambios que llegan

Pagos digitales y el celular como billetera: así compra la generación Z

Top histórico: los 15 videojuegos imprescindibles según los expertos

ENTRETENIMIENTO

Un jersey de Jimin vale más que una camiseta firmada por Messi: la sorpresa de la subasta del Mundial 2026

Un jersey de Jimin vale más que una camiseta firmada por Messi: la sorpresa de la subasta del Mundial 2026

Diseñadora de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ fue asesinada en su hogar; su esposo fue encontrado sin vida poco después

El desgarrador relato de KJ Apa sobre su bulimia en ‘Riverdale’: orinaba la comida para frenar sus atracones

El universo de Scott Pilgrim se expande con un nuevo cómic a 16 años de su último número

Colman Domingo se burló de Elon Musk y su plan de hacer ‘La Odisea’ con Grok: “Más blanca que la Navidad”

MUNDO

Ucrania y Estados Unidos aceleran la cooperación militar: misiles se producirán en Kiev y drones en Oregón

Ucrania y Estados Unidos aceleran la cooperación militar: misiles se producirán en Kiev y drones en Oregón

Un pueblo engullido por un terremoto, una cueva con ofrendas y un acantilado blanco sobre el mar: así es la ruta de La Odisea

El petróleo subió 7% y cerró por encima de los USD 100 tras los ataques de los hutíes a dos buques saudíes

La Unión Europea apunta su nuevo paquete de sanciones contra bancos y el sector energético rusos

Armadores de buques suspendieron escalas en puertos ucranianos del mar Negro tras una serie de ataques rusos