El viaje de regreso terminó en tragedia: un migrante venezolano murió en un accidente en Panamá

El accidente ocurrió en las inmediaciones del Puesto de Control de Bayano, en el distrito de Chepo, al este de Panamá. Tomada de X

La muerte de un migrante venezolano de 30 años durante un accidente de tránsito en el este de Panamá volvió a poner de relieve los riesgos que enfrentan miles de personas incluso cuando emprenden el viaje de regreso hacia Sudamérica.

El fallecido formaba parte del flujo inverso controlado, el programa mediante el cual el Gobierno panameño facilita el retorno voluntario de migrantes que desistieron de continuar su ruta hacia Estados Unidos.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves en las inmediaciones del Puesto de Control de Bayano, en el distrito de Chepo, cuando el autobús del Estado panameño tipo coaster en el que viajaban varios migrantes sufrió un accidente.

PUBLICIDAD

El Servicio Nacional de Migración confirmó que todas las personas que se encontraban a bordo habían solicitado formalmente acogerse al programa de retorno voluntario y eran trasladadas dentro del esquema oficial implementado por las autoridades panameñas.

El ciudadano venezolano fallecido viajaba en un autobús del programa de flujo inverso controlado administrado por el Servicio Nacional de Migración. Tomada de X

La institución informó que el ciudadano venezolano falleció en el lugar, mientras que el resto de los migrantes y los inspectores migratorios recibieron atención médica en distintos centros hospitalarios y permanecen en condición estable. La investigación del accidente quedó a cargo del Ministerio Público, que determinará las causas del hecho.

El fallecimiento ocurre en un contexto de transformación del fenómeno migratorio en la región. Durante los últimos años, Panamá fue escenario del paso de cientos de miles de personas que cruzaban la selva del Darién con destino a Norteamérica.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y la disminución de las posibilidades de obtener protección internacional han provocado que miles de migrantes emprendan ahora el recorrido en sentido contrario.

Las cifras oficiales reflejan ese cambio. Hasta el 19 de julio, el Servicio Nacional de Migración había contabilizado 5,265 migrantes dentro del flujo norte-sur o flujo inverso. De ellos, 4,834 eran venezolanos, equivalentes a más del noventa y uno por ciento del total.

Más de 5,265 migrantes han retornado por Panamá durante 2026 dentro del flujo inverso, la mayoría de nacionalidad venezolana. (AP Foto/Matías Delacroix)

También figuraban 181 colombianos, 58 ecuatorianos, 53 ciudadanos estadounidenses —hijos de migrantes nacidos en ese país— y ciento treinta y nueve personas de otras nacionalidades. En contraste, el tránsito irregular por el Darién se redujo drásticamente, con apenas 287 ingresos registrados durante 2026.

PUBLICIDAD

Los migrantes que participan en este programa son trasladados desde Costa Rica a través del territorio panameño hasta puertos del Caribe, desde donde continúan su recorrido hacia Colombia sin necesidad de volver a atravesar la selva del Darién, uno de los trayectos migratorios más peligrosos del continente.

Aunque las muertes de migrantes durante su paso por Panamá han estado asociadas principalmente al cruce de la selva del Darién, donde en los últimos años se han registrado fallecimientos por ahogamiento, agotamiento, enfermedades, accidentes y hechos violentos, el caso ocurrido en Chepo pone de relieve que los riesgos persisten incluso para quienes emprenden el viaje de regreso hacia Sudamérica mediante el programa de flujo inverso controlado.

PUBLICIDAD

El cambio de tendencia también se refleja en la composición de los flujos migratorios. Mientras en años anteriores la mayoría de las personas ingresaban al país desde Colombia con la intención de llegar a Estados Unidos, hoy predominan ciudadanos venezolanos que retornan después de haber permanecido durante meses o incluso años en México, Centroamérica o territorio estadounidense sin lograr regularizar su situación migratoria.

El flujo inverso surgió tras el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el aumento de personas que regresan hacia Sudamérica. REUTERS/Jose Luis González

Las autoridades panameñas han señalado que el programa busca ofrecer un retorno ordenado y seguro, evitando que los migrantes vuelvan a internarse en la selva del Darién. Además del traslado terrestre, el operativo incluye coordinación logística para continuar el viaje por vía marítima hacia Colombia.

PUBLICIDAD

Tras el accidente, el Servicio Nacional de Migración reiteró que mantiene plena disposición para colaborar con las investigaciones que dirige la Fiscalía y precisó que cualquier adicional será divulgada únicamente a través de los canales oficiales, una vez sea debidamente confirmada.

La institución también expresó sus condolencias a los familiares del ciudadano venezolano fallecido y deseó una pronta recuperación a las personas que resultaron lesionadas. Hasta el momento, las autoridades no han revelado varios aspectos clave del caso.

Entre ellos, si el ciudadano venezolano viajaba solo o acompañado por familiares, cuántos migrantes y funcionarios se desplazaban en el autobús oficial, ni cuándo ingresó al territorio panameño como parte del flujo inverso.

PUBLICIDAD