La reserva natural a menos de una hora de CABA ideal para conocer en vacaciones de invierno

El Parque Pereyra Iraola reúne más de 10.000 hectáreas entre Berazategui, Florencio Varela, Ensenada y La Plata (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

A una hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un destino que se posiciona como uno de los planes más atractivos para quienes buscan contacto con la naturaleza durante el receso invernal. La Reserva Natural Pereyra Iraola ofrece un entorno de bosques centenarios y senderos rodeados de biodiversidad, ideal para escapadas familiares o salidas de un día.

Este espacio verde invita a descubrir un paisaje que muchos asocian con escenarios de cuentos, pero que se encuentra a pocos kilómetros de la capital.

PUBLICIDAD

Cómo es la Reserva Natural Pereyra Iraola

La Reserva Natural Pereyra Iraola abarca más de 10.000 hectáreas y se localiza entre los partidos de Berazategui, Florencio Varela, Ensenada y La Plata. Este pulmón verde, declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO en 2008, se caracteriza por su gran diversidad de ambientes. El paisaje alterna bosques de eucaliptos, lagunas, pastizales, arroyos y senderos cubiertos de hojarasca, lo que lo convierte en un refugio para especies autóctonas de flora y fauna.

De acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la reserva protege árboles de más de cien años y alberga especies como zorros, liebres, aves y reptiles. El visitante puede apreciar sectores donde la vegetación densa genera un microclima fresco y húmedo, incluso durante el invierno. Muchos describen la experiencia de caminar por sus senderos como recorrer un bosque encantado, por la luz filtrada entre las copas y el silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros.

PUBLICIDAD

La reserva cuenta con áreas de picnic, zonas de descanso y miradores naturales, lo que facilita la estadía para grupos y familias. Además, el predio incluye vestigios históricos como antiguas construcciones rurales y caminos arbolados diseñados en el siglo XIX.

La Reserva Natural Pereyra Iraola fue declarada Reserva de Biósfera por la UNESCO en 2008 por su biodiversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades para hacer en la reserva

Entre las actividades principales que propone la Reserva Natural Pereyra Iraola se destacan el senderismo, la observación de aves y el ciclismo. Los senderos señalizados permiten circuitos de distinta dificultad, aptos tanto para principiantes como para quienes buscan recorridos más extensos. Los caminos atraviesan sectores de bosque cerrado y abren paso a claros donde se puede detener a descansar o tomar fotografías.

PUBLICIDAD

El área es reconocida como un punto estratégico para la observación de aves, con más de 200 especies registradas. Según el sitio oficial del Gobierno bonaerense, aficionados y expertos acuden con binoculares para identificar ejemplares como el carpintero real, el zorzal colorado y la calandria. Este recurso convierte a la reserva en un aula natural para escuelas y grupos educativos.

El ciclismo es otra opción frecuente: existen rutas que conectan diferentes sectores del parque y permiten recorrer largas distancias en bicicleta. El predio también es elegido para actividades recreativas y deportivas organizadas, como carreras de orientación o caminatas grupales. Para quienes buscan una experiencia tranquila, la reserva ofrece espacios para picnic bajo la sombra de árboles centenarios y áreas de descanso en contacto directo con la naturaleza.

PUBLICIDAD

Durante las vacaciones de invierno, la afluencia de visitantes aumenta, pero el tamaño del predio permite disfrutar de espacios amplios sin aglomeraciones. El Gobierno de la Provincia recomienda consultar horarios y normas de ingreso, ya que algunas zonas pueden estar restringidas para preservar el ecosistema.

La Reserva Natural Pereyra Iraola queda a menos de una hora de CABA y se presenta como una opción para las vacaciones de invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegar desde CABA a la reserva

El acceso a la Reserva Natural Pereyra Iraola desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sencillo y rápido. La opción más utilizada es tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y descender en el kilómetro 34,5, donde se encuentra uno de los ingresos principales. El trayecto en automóvil demanda entre 45 minutos y una hora, dependiendo del tránsito.

PUBLICIDAD

Para quienes optan por el transporte público, existen trenes que unen Constitución con la localidad de Pereyra, ubicada a pocos metros de la entrada del parque. El servicio de la línea Roca tiene frecuencias regulares y constituye una alternativa accesible para quienes no disponen de vehículo propio. Desde la estación, se puede acceder caminando o en bicicleta al sector central de la reserva.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires recomienda respetar las indicaciones de los guardaparques y cuidar la limpieza del lugar para preservar la biodiversidad.

PUBLICIDAD

La reserva no cobra entrada y permanece abierta todos los días, lo que la convierte en una opción económica y flexible para quienes buscan salir de la ciudad sin realizar grandes desplazamientos. El predio cuenta con estacionamiento, baños y una cartelería informativa.