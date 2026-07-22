Más de 1.000 personas murieron por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

Trabajadores sanitarios preparados para enterrar a un víctima del ébola en Kivu, en la República Democrática del Congo (EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM)

El brote de ébola declarado en mayo provocó más de 1.000 muertes en la República Democrática del Congo y Uganda, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En total, se han confirmado 2.473 casos del virus en la RDC, incluidos 999 fallecimientos. En Uganda, se han registrado 20 casos, con dos muertes, de acuerdo con un informe general de la OMS basado en datos oficiales de ambos países.

El decimoséptimo brote de ébola en la RDC se declaró el 15 de mayo tras varias muertes en Ituri, una provincia nororiental rica en minerales y afectada por grupos armados.

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También se han detectado casos en otras cuatro provincias de la RDC. El ébola se transmite por contacto estrecho y fluidos corporales infectados.

El brote de ébola declarado en mayo provocó más de 1.000 muertes en la República Democrática del Congo y Uganda (Europa Press/Contacto/Shi Yu)

En Uganda, la mayoría de los casos corresponden a ciudadanos congoleños que cruzaron la frontera. El país asegura que lleva tres semanas sin registrar nuevos casos.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió recientemente que el brote “se ha expandido más rápido que cualquier brote previo” de ébola.

A pesar de los esfuerzos, Thierno Balde, responsable de la OMS para la gestión del virus Bundibugyo en la RDC, señaló: “El brote sigue adelantado con respecto a nosotros y aún estamos en una fase de ponernos al día”.

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No existe vacuna ni tratamiento aprobados para la cepa Bundibugyo responsable de este brote. No obstante, la OMS ha identificado “avances alentadores”, con ensayos en curso sobre dos posibles tratamientos, una vacuna y una protección posexposición en el terreno.

Kenia recibió un lote de cinco toneladas de insumos médicos y equipos de protección donados por la India (REUTERS/Monicah Mwangi)

Kenia recibió de la India cinco toneladas de insumos médicos

En otro orden, Kenia recibió un lote de cinco toneladas de insumos médicos y equipos de protección donados por la India ante la amenaza regional del virus del ébola, según informó el Ministerio de Salud keniano.

El cargamento, enviado desde Nueva Delhi, contiene equipos de protección individual (EPI), kits de diagnóstico rápido, termómetros infrarrojos y suministros de respuesta a emergencias. Estos materiales se distribuirán a las 22 unidades de aislamiento de ébola designadas en el país.

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Aunque no se ha confirmado ningún caso de la enfermedad, las autoridades de Kenia mantienen una vigilancia activa. Hasta ahora, el ministerio ha controlado a más de 270.000 viajeros en alrededor de 20 puntos de entrada al territorio nacional.

El cargamento, enviado desde Nueva Delhi, contiene equipos de protección individual, kits de diagnóstico rápido, termómetros infrarrojos y suministros de respuesta a emergencias (REUTERS/Monicah Mwangi)

“El ministro de Salud de Kenia, Aden Duale, destacó durante el acto de entrega junto al alto comisionado de la India en Nairobi, Adarsh Swaika, que ‘las alianzas internacionales sólidas siguen siendo indispensables para salvaguardar la seguridad sanitaria global’”, en referencia a la cooperación bilateral en situaciones de emergencia.

El Gobierno de Kenia ha desplegado dos laboratorios móviles y ha fortalecido la capacidad de diagnóstico en centros apoyados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC) y el Instituto de Investigación Médica de Kenia (KEMRI), con el fin de confirmar rápidamente cualquier caso sospechoso.

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Luego de la recepción del cargamento, el titular de Salud tiene previsto inspeccionar las instalaciones del Hospital Nacional Kenyatta (KNH) y del Instituto Nacional de Salud Pública de Kenia (KNPHI) para evaluar en el lugar la infraestructura de respuesta rápida y el nivel de preparación de los servicios sanitarios.