Mundo

Más de 1.000 personas murieron por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

La Organización Mundial de la Salud reportó un aumento acelerado de contagios y fallecimientos en la región, donde la cepa Bundibugyo dificulta el control del brote y no existen tratamientos aprobados

Guardar
Google icon
Trabajadores sanitarios preparados para enterrar a un víctima del ébola en Kivu, en la República Democrática del Congo (EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM)
Trabajadores sanitarios preparados para enterrar a un víctima del ébola en Kivu, en la República Democrática del Congo (EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM)

El brote de ébola declarado en mayo provocó más de 1.000 muertes en la República Democrática del Congo y Uganda, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En total, se han confirmado 2.473 casos del virus en la RDC, incluidos 999 fallecimientos. En Uganda, se han registrado 20 casos, con dos muertes, de acuerdo con un informe general de la OMS basado en datos oficiales de ambos países.

El decimoséptimo brote de ébola en la RDC se declaró el 15 de mayo tras varias muertes en Ituri, una provincia nororiental rica en minerales y afectada por grupos armados.

PUBLICIDAD

También se han detectado casos en otras cuatro provincias de la RDC. El ébola se transmite por contacto estrecho y fluidos corporales infectados.

El brote de ébola declarado en mayo provocó más de 1.000 muertes en la República Democrática del Congo y Uganda (Europa Press/Contacto/Shi Yu)
El brote de ébola declarado en mayo provocó más de 1.000 muertes en la República Democrática del Congo y Uganda (Europa Press/Contacto/Shi Yu)

En Uganda, la mayoría de los casos corresponden a ciudadanos congoleños que cruzaron la frontera. El país asegura que lleva tres semanas sin registrar nuevos casos.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió recientemente que el brote “se ha expandido más rápido que cualquier brote previo” de ébola.

A pesar de los esfuerzos, Thierno Balde, responsable de la OMS para la gestión del virus Bundibugyo en la RDC, señaló: “El brote sigue adelantado con respecto a nosotros y aún estamos en una fase de ponernos al día”.

PUBLICIDAD

No existe vacuna ni tratamiento aprobados para la cepa Bundibugyo responsable de este brote. No obstante, la OMS ha identificado “avances alentadores”, con ensayos en curso sobre dos posibles tratamientos, una vacuna y una protección posexposición en el terreno.

Kenia recibió un lote de cinco toneladas de insumos médicos y equipos de protección donados por la India (REUTERS/Monicah Mwangi)
Kenia recibió un lote de cinco toneladas de insumos médicos y equipos de protección donados por la India (REUTERS/Monicah Mwangi)

Kenia recibió de la India cinco toneladas de insumos médicos

En otro orden, Kenia recibió un lote de cinco toneladas de insumos médicos y equipos de protección donados por la India ante la amenaza regional del virus del ébola, según informó el Ministerio de Salud keniano.

El cargamento, enviado desde Nueva Delhi, contiene equipos de protección individual (EPI), kits de diagnóstico rápido, termómetros infrarrojos y suministros de respuesta a emergencias. Estos materiales se distribuirán a las 22 unidades de aislamiento de ébola designadas en el país.

Aunque no se ha confirmado ningún caso de la enfermedad, las autoridades de Kenia mantienen una vigilancia activa. Hasta ahora, el ministerio ha controlado a más de 270.000 viajeros en alrededor de 20 puntos de entrada al territorio nacional.

El cargamento, enviado desde Nueva Delhi, contiene equipos de protección individual, kits de diagnóstico rápido, termómetros infrarrojos y suministros de respuesta a emergencias (REUTERS/Monicah Mwangi)
El cargamento, enviado desde Nueva Delhi, contiene equipos de protección individual, kits de diagnóstico rápido, termómetros infrarrojos y suministros de respuesta a emergencias (REUTERS/Monicah Mwangi)

“El ministro de Salud de Kenia, Aden Duale, destacó durante el acto de entrega junto al alto comisionado de la India en Nairobi, Adarsh Swaika, que ‘las alianzas internacionales sólidas siguen siendo indispensables para salvaguardar la seguridad sanitaria global’”, en referencia a la cooperación bilateral en situaciones de emergencia.

El Gobierno de Kenia ha desplegado dos laboratorios móviles y ha fortalecido la capacidad de diagnóstico en centros apoyados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC) y el Instituto de Investigación Médica de Kenia (KEMRI), con el fin de confirmar rápidamente cualquier caso sospechoso.

Luego de la recepción del cargamento, el titular de Salud tiene previsto inspeccionar las instalaciones del Hospital Nacional Kenyatta (KNH) y del Instituto Nacional de Salud Pública de Kenia (KNPHI) para evaluar en el lugar la infraestructura de respuesta rápida y el nivel de preparación de los servicios sanitarios.

Temas Relacionados

República Democrática del CongoUgandaébolaOrganización Mundial de la SaludÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

Según Kpler, el tráfico por los estrechos cayó hasta un 34% en un solo día, y una interrupción prolongada de ambos podría golpear a un cuarto de todo el petróleo transportado por mar en el mundo

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

Bahréin interceptó nuevos ataques de Irán y acusó al régimen de Teherán de “una agresión sistemática”

Horas antes el Ejército iraní había reivindicado un ataque contra “la infraestructura central de datos de Amazon en Bahréin”

Bahréin interceptó nuevos ataques de Irán y acusó al régimen de Teherán de “una agresión sistemática”

Un restaurante Michelin de Seúl enfrenta un juicio por incluir insectos prohibidos en su carta

La fiscalía surcoreana pide prisión y una multa millonaria para el chef responsable de un postre con hormigas, mientras el caso reabre el debate entre innovación culinaria y regulación alimentaria. La lectura de la sentencia está prevista para el 2 de septiembre

Un restaurante Michelin de Seúl enfrenta un juicio por incluir insectos prohibidos en su carta

Récord de calor en la segunda ciudad más fría del mundo, alarma por el futuro de Astaná

Las altas temperaturas afectan a varias regiones del país, con máximas de hasta 48°C, y organismos internacionales advierten sobre riesgos para la salud, el agua y la producción agrícola en Asia Central

Récord de calor en la segunda ciudad más fría del mundo, alarma por el futuro de Astaná

Así es la ruta secreta que une Polonia e Italia cruzando seis países a pie

Un sendero inédito conecta el mar Báltico con el Adriático, fusionando naturaleza y cultura en una travesía de casi 3.500 kilómetros. Exige una dedicación de entre cuatro y seis meses para completarla en su totalidad

Así es la ruta secreta que une Polonia e Italia cruzando seis países a pie
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Invima emitió alerta sanitaria por la venta fraudulenta de un producto que contiene té verde, linaza canadiense y semillas de chía

El Invima emitió alerta sanitaria por la venta fraudulenta de un producto que contiene té verde, linaza canadiense y semillas de chía

FGR podría solicitar la extradición de “El Mayo” Zambada para que termine su condena en México, señala García Harfuch

General Eliécer Camacho habló de los grupos armados que ofrecen millonaria recompensa para atentar contra Abelardo de la Espriella: “Delincuentes”

El millonario patrimonio de Borja Iglesias: más de 15 millones de euros, una empresa que desmiente que use para especular y sus acciones junto a Courtois

Protestas de la CGT, en vivo: hubo incidentes en Avellaneda y se espera una movilización hacia el Congreso

INFOBAE AMÉRICA

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

Nacieron cuatrillizas idénticas en Australia, un caso natural considerado único en el mundo

Bahréin interceptó nuevos ataques de Irán y acusó al régimen de Teherán de “una agresión sistemática”

La Justicia de Bolivia otorgó arresto domiciliario a Tatiana Marset Alba, hermana de Sebastián Marset

Un restaurante Michelin de Seúl enfrenta un juicio por incluir insectos prohibidos en su carta

ENTRETENIMIENTO

Elon Musk promete una versión de La Odisea con IA que será “históricamente exacta”

Elon Musk promete una versión de La Odisea con IA que será “históricamente exacta”

Cher ganó la pelea por sus regalías, pero ahora tendrá que absorber una factura legal millonaria

Melissa Gilbert sale a defender la nueva adaptación de ‘La familia Ingalls’ de las críticas en redes sociales: “Simplemente siéntense y disfruten del viaje”

Mara Wilson habla de las secuelas de ‘Matilda’ y ‘Papá por siempre’: “Podría ser posible”

Otra hija de Brad Pitt renuncia formalmente al apellido de su padre