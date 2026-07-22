Un 67% de Cuba estará a oscuras este miércoles por la crisis energética

La gente cocina con leña en la calle durante un apagón en La Habana (Yamil Lage/AFP)

Un promedio de dos o tres horas de electricidad recibirán los 9,4 millones de cubanos este miércoles, según la previsión de la estatal Unión Eléctrica (UNE), que anticipa que el mayor apagón dejará sin suministro eléctrico al 67% del país.

Desde hace dos años, Cuba enfrenta una crisis energética profunda, acentuada desde enero por el asedio petrolero de EEUU. El régimen de la isla ha admitido que el estado del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es “crítico”.

La UNE estima que, durante el horario de mayor demanda (tarde y noche) de este miércoles, la capacidad de generación será de 1.075 megavatios (MW), frente a una demanda máxima de 3.200 MW. Esto implica una afectación estimada de 2.155 MW, que deberán desconectarse para evitar apagones desordenados.

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La crisis se explica por un factor estructural —un sistema energético profundamente obsoleto— y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero implementado por Washington desde enero.

Personas observan una barricada en llamas prendida por residentes que protestan contra los prolongados apagones en La Habana (AP Foto/Ramón Espinosa)

Las centrales termoeléctricas, responsables del 40% de la matriz energética de Cuba, fueron construidas principalmente en las décadas del 60 y 70 y, debido a la falta de inversiones y mantenimiento, sufren fallas frecuentes. Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación térmica del país no aportan energía. Esta fuente utiliza crudo nacional y no se ve afectada por el bloqueo estadounidense.

Otro 40% del mix energético dependía de motores de generación que requieren diésel y fueloil importado. La presión de EEUU obligó a detener su funcionamiento desde enero por falta de insumos.

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El 20% restante de la matriz se obtiene de gas y fuentes renovables, con especial participación de tecnología proveniente de China.

Expertos independientes calculan que Cuba necesita alrededor de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales solo 40.000 provienen de su producción nacional.