Los videos de los alocados festejos en todo el país de la victoria de Argentina por 2 a 1 ante Inglaterra

Los festejos de los hinchas en el fan fest durante Argentina-Inglaterra

Este miércoles la Selección Argentina ganó 2-1 contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. En un partido cargado de tensión desde el comienzo, el conjunto liderado por Lionel Scaloni lo dio vuelta en los últimos minutos del segundo tiempo y se clasificó a la final de la Copa del Mundo, en la que enfrentará a España. Así lo festejó la gente en las calles del país.

En el video que encabeza la nota, Infobae capturó las celebraciones de los goles de Enzo Fernández, a cinco del final, y el de Lautaro Martínez a los 92′ para sellar la victoria. Se trata del Fan Fest que se encuentra en Plaza Seeber.

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Otra de las imágenes que más se viralizó en las redes sociales en las primeras horas postpartido fue la de los festejos en un local de Rosario. El momento que quedó registrado fue el del gol del empate parcial.

Así celebraron el gol de Enzo Fernández en un local de Rosario (@CONMEBOL)

En las calles de la Ciudad de Buenos Aires también se comenzaron a viralizar los festejos luego de la clasificación a la final del Mundial 2026. En la esquina de la avenida Coronel Díaz y la avenida Santa Fe, donde se puso una pantalla para ver el partido, se reunió un gran grupo de personas.

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En la esquina de la avenida Coronel Díaz y la avenida Santa Fe la gente celebró el pase a la final

Otra de las imágenes que más impactó fue en las celebraciones en una de las calles de Tucumán. Allí, de acuerdo con lo que se ve en el video, se puede ver a un hombre cumpliendo una promesa, mientras la gente a su alrededor cantaba y saltaba.

Un hombre cumplió una promesa durante los festejos en Tucumán

El campeón del mundo se impuso a base de voluntad, empuje y coraje para dar vuelta la desventaja y sellar su pase a la final del próximo domingo a las 16:00 frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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La previa al partido estuvo marcada por los silbidos al himno inglés. Una vez iniciado el encuentro, el primer tiempo quedó signado por el manejo errático de Ismail Elfath, el árbitro del encuentro, en materia disciplinaria. En un duelo que se preveía intenso, el árbitro sacrificó el rigor reglamentario en nombre de la fluidez que distingue a esta Copa del Mundo, y tardó en sancionar situaciones que lo ameritaban.

La celebración en la rampla de Playa Grande, Mar del Plata

En lo estrictamente futbolístico, las acciones de peligro brillaron por su ausencia. La pelota circuló mayormente entre líneas, con un leve predominio de la selección de Inglaterra, cuya única aproximación real llegó mediante un cabezazo desviado de John Stones tras la ejecución de un tiro libre. Del otro lado, Argentina advirtió sus intenciones con un disparo de Fernández desde fuera del área que se fue por encima del travesaño.

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Luego del descanso, el vigente campeón del mundo tomó las riendas del partido, aunque recibió un golpe duro en su mejor momento: Anthony Gordon se coló por detrás de Nahuel Molina y puso en ventaja a los europeos al minuto 54.

Los festejos de los hinchas tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las calles de Buenos Aires

Pese a ese tanto, el equipo de Lionel Scaloni no se dejó amedrentar por las circunstancias, y la incorporación de Nicolás González en lugar de Leandro Paredes sumó mayor presencia en ataque, ya que el delantero se metió en el área rival en más de una ocasión desde su entrada al campo.

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Tras varias atajadas sobresalientes de Jordan Pickford, el muro inglés cedió al minuto 85, cuando Lionel Messi se abrió hacia la banda derecha, tal como lo hizo ante Egipto, y desplegó su mejor nivel. Desde una pelota parada, el 10 habilitó a Enzo Fernández, quien se perfiló con la zurda y conectó un derechazo cruzado para igualar el marcador.

La gente festejó en el subte D

A partir de ese momento, Argentina aplastó a su rival, que recurrió a las pérdidas de tiempo con la esperanza de llevar el duelo a la prórroga, y mantuvo el cerco sobre el arco inglés hasta que el mejor jugador del mundo volvió a marcar la diferencia.

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Después de un remate al palo de Mac Allister, Messi desbordó por la derecha y mandó un centro al segundo palo que Lautaro Martínez empujó para cerrar la remontada. En los instantes finales, Inglaterra salió a buscar el empate sin argumentos y tendrá que conformarse con el partido de este sábado a las 18:00 (hora argentina) ante Francia en Miami para definir el tercer y cuarto puesto.

Así festejó la gente en la Plaza Colombia, en Buenos Aires

Tras el pitazo de Elfath, los jugadores de la Albiceleste desplegaron una bandera durante los festejos con la afición, en la que se leía: “Las Malvinas son argentinas”.

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En la Plaza Colombia, en el barrio porteño de Barracas, la gente también se reunió para festejar y celebrar. Las calles quedaron repletas en todos los sitios del país para festejar la victoria contra Inglaterra y el pase a la final ante España.