Video: un adolescente recibió un disparo de aire comprimido mientras jugaba al fútbol con sus amigos en una cancha en Río Negro

El momento en que el adolescente fue baleado durante un partido de fútbol con amigos

La Justicia de Río Negro investiga un episodio ocurrido en una cancha de fútbol, donde un adolescente resultó herido tras recibir un disparo con un rifle de aire comprimido. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el instante en que el joven fue alcanzado por el proyectil en una de sus piernas. La investigación intenta determinar desde dónde se efectuó el disparo e identificar al responsable.

El hecho ocurrió el lunes por la noche en un predio ubicado sobre la Ruta 22, a la altura de la calle Damas Patricias, en General Roca. Allí, mientras un grupo de adolescentes disputaba un partido entre amigos, uno de ellos fue alcanzado por un balín de aire comprimido.

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En el video que encabeza esta nota, y que se viralizó en las redes sociales, se observa el momento exacto en que el adolescente —vestido con un short negro y un buzo oscuro— recibe el impacto en la pierna derecha. De inmediato comienza a renguear, se toma la zona lesionada y abandona la cancha acompañado por el resto de los jugadores.

El hecho tuvo lugar en un predio ubicado sobre la Ruta 22, a la altura de calle Damas Patricias, en General Roca

Según informó el medio local ANRoca, un empleado del complejo aseguró que no se trata de un hecho aislado. De acuerdo con su testimonio, las sospechas apuntan a un vecino de la zona, de quien en otras oportunidades también habrían escuchado insultos y detonaciones dirigidas hacia el predio.

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El hombre también mencionó que el predio recibió varios reclamos por ruidos molestos a través del municipio, aunque remarcó que las actividades se desarrollan dentro del horario habilitado.

Consultados por Infobae, desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmaron que la madre de la víctima radicó la denuncia en una comisaría. A partir de esa presentación se inició un legajo de investigación y se encomendó a la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro las tareas para establecer el origen del disparo e identificar al autor.

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Las fuentes judiciales consultadas precisaron que, como el presunto agresor aún no fue localizado, no hay personas imputadas en la causa. “Una vez que sea identificado, la fiscalía evaluará los cargos que podrían corresponder”, sostuvieron.

La Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro trabaja para identificar al agresor

El fin de semana pasado, otro episodio de violencia durante un partido de fútbol fue registrado en Ensenada. Una brutal batalla campal se desató durante un encuentro de la Liga Regional de Fútbol Amistad, en el que se enfrentaban los clubes Barrio Progreso y 25 de Mayo de Altos de San Lorenzo. Según testigos, la pelea se originó cuando un jugador recibió un golpe en la nuca desde el banco de suplentes rival antes de ejecutar un lateral. La situación se descontroló rápidamente, derivando en una serie de golpes, patadas y corridas entre los futbolistas y parte del público.

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El enfrentamiento dejó varios heridos y uno de los jugadores, tras recibir piñas y patadas en el pecho, quedó inconsciente sobre el césped y debió ser reanimado con maniobras de RCP. Otras seis personas fueron atendidas por personal médico. Los organizadores del torneo repudiaron los hechos, acompañaron a las víctimas y anunciaron duras sanciones: el Club Barrio Progreso fue desafiliado por el resto de la temporada. El Tribunal de Disciplina evaluará sanciones individuales, mientras la Liga Amistad reafirmó su rechazo a la violencia en el deporte.