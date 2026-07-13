Las cinco claves de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial: del factor Messi al “Talón de Aquiles” de la Selección

Un medio inglés analizó el juego de Argentina en el Mundial 2026 (REUTERS/Lee Smith)

La semifinal del Mundial 2026 entre la selección argentina e Inglaterra anticipa un vibrante desarrollo. Tanto campeón defensor de la Copa del Mundo como los británicos llegaron a la última semana del certamen con clasificaciones sufridas. A falta de dos días para el choque, un prestigioso medio inglés elaboró un “informe de scouting” en el que analizó el juego del combinado conducido por Lionel Scaloni y plasmó las cinco claves para vencer a la Albiceleste: de anular los “momentos de genialidad” y Lionel Messi a los puntos flojos del equipo.

“Los vigentes campeones supondrán una amenaza con la genialidad de Messi, pero su falta de amplitud y energía en el centro del campo ofrece motivos para que Thomas Tuchel se sienta alentado”, argumentó el periodista Nick Ames en su informe en el portal The Guardian sobre el inminente encuentro entre Argentina e Inglaterra. El primer punto que destacó, tal vez el más evidente, es “negar el espacio al letal Messi”, algo que, según el cronista, Suiza logró llevar a cabo.

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“Congestionaron el centro del campo y le impidieron encontrar ángulos para pases precisos o remates certeros. La idea es que Messi tenga espacio para desplegar su pierna izquierda y marcar el gol de la victoria, pero no funcionó en cuartos de final. En cambio, Messi se topó con una formidable muralla roja”, mencionó.

El británico hizo hincapié en que Argentina gira en rumbo a una estrategia centrada en dejar al rosarino en una posición óptima para “sembrar el caos” en la cancha. “‘Detener a Messi’ es una táctica que suena bien en teoría, pero que la mayoría ha encontrado imposible de ejecutar. Quizás a Inglaterra le hayan mostrado el camino”, completó sobre el primer ítem.

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Negarle los espacios a Messi y tratar de tapar los "momentos de genialidad" de Argentina son claves para Inglaterra, según el informe del portal británico (REUTERS/Amanda Perobelli)

El segundo punto se centra en una “debilidad” que mostró Argentina a lo largo de todo el Mundial: “Un flanco derecho sospechoso”, algo que está centrado en los rendimientos de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul.

“Anthony Gordon y Marcus Rashford (extremos del sector izquierdo de Inglaterra) deberían estar frotándose las manos; tampoco ayuda a Scaloni que un Rodrigo De Paul con dificultades ofrezca poco apoyo desde más adelante. Argentina tiene poca amplitud en el mediocampo y esto puede sobrecargar a sus laterales, que ya están sobrecargados”, argumentó el periodista de The Guardian, quien apuntó contra las actuaciones de los laterales y señaló que Dan Ndoye “los hizo bailar”. Lionel Scaloni hizo hincapié en que tanto Molina como Montiel arribaron a la Copa del Mundo al límite desde lo físico.

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La calidad de Jude Bellingham y el rigor físico de Declan Rice, podrián ser claves para Inglaterra en la lucha de la mitad de la cancha (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El “Talón de Aquiles” de la Selección, según el informe británico, es lo que supo ser el factor diferencia de los equipos de Scaloni: “Un mediocampo fluido pero con fallos”. Nick Ames mencionó que Jude Belligham y Declan Rice, dos de las grandes figuras de los Three Lions, podrían “causar estragos”, ya que “cuando Argentina pierde el control en el centro del campo, le cuesta mucho recuperarlo”. Puntualizó en el nivel de De Paul, el estado físico de Leandro Paredes y las “facilidades defensivas” que brindan Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

“Con tiempo y oportunidad, el mediocampo argentino puede tejer jugadas y controlar el ritmo del juego. Esto puede significar ralentizar el juego, como hicieron durante largos periodos cuando iban ganando contra Suiza, pero también implica combinaciones rápidas que abruman a los rivales. Su talón de Aquiles radica en que simplemente no corren tanto como los demás. Ninguno de los jugadores de su mediocampo se encuentra entre los mejores velocistas de este Mundial”, destacó el portal inglés.

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"Hay algunas eventualidades que nunca se pueden planificar por completo", remarcó The Guardian sobre la implacable calidad de los jugadores argentinos (AP Foto/Reed Hoffmann)

“Que Argentina sea un equipo de momentos es tanto una bendición como una maldición”, aseguró de forma contundente el medio británico sobre los “momentos de genialidad” de la Albiceleste, otro de los aspectos que podrían ser claves en el desarrollo del partido en Atlanta. “Han estado al límite en los tres partidos de eliminación directa, pero siempre pueden confiar en que alguien sacará un as de la manga”, remarcó el portal.

Lionel Messi fue el factor diferencial en los partidos de Argentina en la fase de grupos y los choques contra Cabo Verde y Egipto. Contra Suiza apareció Julián Álvarez con un auténtico golazo para encaminar la clasificación. “La preocupación para Inglaterra es que Argentina puede estar a la deriva en un partido, con sus vías de gol bloqueadas y el ritmo interrumpido, solo para que una de sus estrellas marque un golazo”, puntualizó. Para cerrar el ítem, lanzó una reflexión tajante: “Hay algunas eventualidades que nunca se pueden planificar por completo”.

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El último punto clave que mencionó el “informe de scouting” británico se centra en el aspecto físico, algo que Scaloni remarcó en reiteradas oportunidades a lo largo del torneo. “La solidez de Suiza los había desestabilizado, y no fue ninguna sorpresa: Argentina era, con diferencia, el equipo más bajo que quedaba en cuartos de final y los robustos jugadores de Murat Yakin les arrebataban el balón con demasiada facilidad”, señaló.

En esta misma línea, añadió: “El problema difícilmente disminuirá contra Inglaterra, cuyo físico y resistencia son razones importantes para su capacidad de superar a sus rivales. Si bien el mediocampo es un punto débil evidente, las batallas entre Harry Kane y los centrales argentinos también serán clave”.

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Lo último que destacó el informe del prestigioso portal británico sobre la tónica del partido es que “Argentina debe plantar cara a Inglaterra si quiere evitar ser asfixiada”. Todos los análisis se resolverán el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta, cuando los jugadores de la selección argentina e inglesa salten al terreno de juego para una nueva edición de uno de los cruces más importantes de la historia de los Mundiales.