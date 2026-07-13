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“Se descubrió tarde”: la Federación de Senegal reveló el escándalo alrededor del médico que fue al Mundial con el plantel

El presidente de la entidad, Abdoulaye Fall, reconoció en rueda de prensa que el doctor Fedior, quien acompañó al equipo durante diez años, es ginecólogo de formación y que los jugadores no recurrían a él con frecuencia por falta de confianza

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El Presidente de la Federación Senegalesa afirma que el médico de la Selección que estuvo presente en el Mundial y que lleva 10 años en la selección es ginecólogo

La Federación Senegalesa de Fútbol atraviesa uno de los momentos de mayor turbulencia institucional de su historia reciente, y no precisamente por los dos goles que el seleccionado desperdició ante Bélgica en los últimos minutos del tiempo reglamentario del Mundial 2026.

Días después de la eliminación en los octavos de final —y del despido del técnico Pape Thiaw y su cuerpo técnico—, el presidente de la federación, Abdoulaye Fall, encendió una nueva controversia al revelar en rueda de prensa que el médico que acompañó a los Leones de Teranga durante la competencia tiene formación en ginecología, una especialidad sin relación directa con la medicina deportiva de alto rendimiento.

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La revelación llegó en el marco de una conferencia de prensa convocada por la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) para hacer un balance del desempeño del equipo en el torneo. Fall no escondió la gravedad del asunto: “Nuestro médico no tiene el perfil académico necesario para acompañar a nuestros atletas”. El nombre señalado fue el del doctor Fedior, quien llevaba una década junto a la selección nacional y estuvo presente durante toda la Copa del Mundo. “El doctor Fedior es ginecólogo de formación, eso también es algo que descubrí tarde”, admitió el propio Fall.

La declaración del presidente abre una serie de preguntas sobre los mecanismos de selección y supervisión del personal médico dentro de la FSF. Fall reconoció que los jugadores no estaban convencidos de recurrir al médico del plantel: “Los jugadores no estaban lo suficientemente convencidos como para ser acompañados a menudo por él”. Esa desconfianza, según el propio dirigente, obligó a buscar alternativas para que los futbolistas se sintieran tranquilos en lo sanitario. “Hacía falta encontrar una experiencia convincente, para permitirles sentirse muy tranquilos en ese aspecto, porque la salud está por encima de todo”, agregó Fall en sus declaraciones ante la prensa.

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Los jugadores de Senegal no recurrían con frecuencia al médico del plantel, una realidad que el propio presidente de la federación reconoció ante la prensa (REUTERS/Lee Smith/File Photo)
Los jugadores de Senegal no recurrían con frecuencia al médico del plantel, una realidad que el propio presidente de la federación reconoció ante la prensa (REUTERS/Lee Smith/File Photo)

El episodio del médico no es el único flanco abierto. Desde la eliminación de Senegal ante Bélgica —en un partido que los africanos perdieron 3-2 en la prórroga tras haber dominado por dos goles hasta los minutos finales del tiempo reglamentario— se han ido revelando distintas disfunciones internas de la federación: desde la organización de la delegación hasta el funcionamiento del personal y las condiciones en las que el equipo se preparó para el torneo. Fall también aludió en la misma rueda de prensa a “fallas organizativas y técnicas” vinculadas al caso de Chertiane Diagne, aunque sin profundizar en los detalles.

El contexto deportivo que rodea estas revelaciones es el de una eliminación que dejó una marca profunda en el fútbol senegalés. Senegal llegó a los octavos de final como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, tras superar una llave que incluyó a Francia y Noruega. Ante Bélgica, el equipo de Pape Thiaw fue superior durante la mayor parte del encuentro: Habib Diarra abrió el marcador con un gol al cuarto de hora, y Ismaïla Sarr amplió la ventaja con una definición de alta factura en el inicio de la segunda mitad.

Con 2-0 y cinco minutos por jugar, la clasificación parecía un trámite. Fue entonces cuando Romelu Lukaku, recién ingresado al campo, descontó en el minuto 86, y Youri Tielemans empató al 89 tras un error del portero Mory Diaw en un centro de Leandro Trossard. En la prórroga, una revisión del VAR derivó en la sanción de un penal sobre el propio Tielemans por una falta de Lamine Camara, que el belga convirtió en el minuto 120+5 para sellar la remontada.

Días después de esa derrota, la FSF anunció el fin del ciclo de Pape Thiaw y convocó la rueda de prensa en la que Abdoulaye Fall expuso las razones detrás de la decisión. Fue en ese mismo espacio donde el presidente federativo reveló la situación del doctor Fedior y admitió que el descubrimiento llegó tarde.

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