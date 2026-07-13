República Dominicana exhibe avances en seguridad fronteriza y apoyo humanitario ante la crisis en Haití

República Dominicana mantiene una participación logística y humanitaria en la misión multinacional desplegada en Haití. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

República Dominicana mantiene una participación logística y humanitaria en la misión multinacional desplegada en Haití, enfocada en la asistencia médica y la coordinación de información, mientras avanza en la seguridad de su frontera con medidas tecnológicas y mejoras para su personal militar.

El presidente de dominicano, Luis Abinader, reafirmó que el país no participa en operaciones directas contra las pandillas en Haití. Según el mandatario, la colaboración dominicana se centra en el apoyo logístico y en la provisión de ayuda médica humanitaria para la población haitiana.

“Nosotros no tenemos participación directa. Lo que tenemos es participación logística. Tenemos participación de apoyo, de ayuda humanitaria médica. Y tenemos una coordinación”, indicó Abinader.

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El jefe de Estado explicó que la cooperación incluye un canal permanente de comunicación con la fuerza multinacional que actúa en territorio haitiano. Este mecanismo permite a las autoridades dominicanas prepararse ante cualquier eventualidad.

“Sí, hay coordinación con esa fuerza multinacional. Si hay alguna situación, ellos nos lo informan y nosotros nos preparamos”, expresó el presidente.

Soldados dominicanos en el puente que cruza la frontera entre Haití y Dajabón, en la República Dominicana, el miércoles 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Ricardo Hernández)

El despliegue de la misión internacional en Haití surge en respuesta a la crisis institucional y a la situación de violencia en Puerto Príncipe, donde más del 70 % de la ciudad está bajo control de bandas armadas. Ante este contexto, la relación bilateral entre los gobiernos de Haití y República Dominicana se mantiene limitada.

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“La relación con el Gobierno haitiano no es muy fluida por las condiciones que hay allá. Coordinamos con las fuerzas extranjeras y, cuando hay que hacer alguna coordinación con el Gobierno, la hacemos a través de la Cancillería”, sostuvo Abinader.

En el ámbito interno, República Dominicana ha reportado avances en materia de seguridad fronteriza. El presidente destacó la implementación de la verja perimetral inteligente en la frontera, lo que ha permitido reducir delitos como el robo y el contrabando.

Esta infraestructura cuenta con sistemas de vigilancia y ha sido complementada con la modernización de las Fuerzas Armadas, que ahora disponen de vehículos blindados y armamento actualizado.

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El fortalecimiento de la seguridad fronteriza abarca también mejoras en las condiciones laborales de los militares. Abinader puntualizó que los salarios del personal militar se han triplicado, pasando de 9,000 pesos a aproximadamente 27,000 pesos dominicanos (aproximadamente a $461).

Además, los miembros de las Fuerzas Armadas asignados a la frontera reciben una compensación adicional por especialidad. “Las Fuerzas Armadas están mejor equipadas. Ya tenemos blindados. Antes no teníamos blindados.

Tenemos un armamento mucho mejor. A los militares se les aumentó el sueldo tres veces. Y a los de la frontera se les paga una especialidad”, detalló el mandatario.

Luis Abinader señaló que la relación entre Haití y República Dominicana es limitada y que la coordinación oficial se canaliza por la Cancillería. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La coordinación internacional y el apoyo logístico, junto con la inversión en tecnología y el fortalecimiento institucional, forman parte de la estrategia del gobierno dominicano para responder a la crisis en el país vecino y asegurar la protección de su territorio.

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El presidente reiteró el compromiso de la administración con la estabilidad regional, la defensa de la soberanía nacional y el respaldo a los esfuerzos internacionales para contribuir a la pacificación de Haití.