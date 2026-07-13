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El video de Locomotora Oliveras para la Scaloneta que volvió a viralizarse y conmueve a las redes

A casi un año de su muerte, resurgió un mensaje que la exboxeadora grabó antes de la final de Qatar 2022 y miles de usuarios lo compartieron tras el pase de Argentina a las semifinales

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Un video de Alejandra “Locomotora” Oliveras volvió a circular tras la clasificación de la Selección argentina a la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra (Video: X)

A casi un año de su muerte, un video de Alejandra “Locomotora” Oliveras en el que alentaba a la Selección argentina volvió a circular masivamente en las redes sociales, con más de 70.000 reproducciones en X (anteriormente Twitter), luego de que el equipo de Lionel Scaloni venciera a Suiza por 3 a 1 y se clasificara para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

El clip, grabado en diciembre de 2022, fue publicado originalmente como apoyo a la Scaloneta antes de la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar frente a Croacia. Cuatro años después, con Argentina otra vez a un paso de una final mundialista, un usuario de la red social lo rescató y el efecto fue inmediato: miles de personas lo compartieron, lo comentaron y lo lloraron como si fuera nuevo.

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locomotora oliveras
Las palabras de Locomotora Oliveras para la Selección volvieron para el Mundial 2026 en la antesala de la semifinal de Argentina con Inglaterra (Netflix)

En las imágenes, Oliveras habla a cámara con la intensidad que la caracterizó durante toda su carrera deportiva. “Selección Argentina de fútbol, llegar a la semifinal fue glorioso, maravilloso, le pusieron huevo, garra y corazón, el país está contento e ilusionado, estamos todos unidos los argentinos”, dice al comienzo.

Luego les recuerda a los jugadores la identidad del fútbol argentino: “ Queda un pasito más. Tienen que hacer lo que saben hacer: jugar, para lo que nacieron, para lo que entrenaron todos estos años. Argentina tiene una característica, nos podemos caer una y mil veces, pero no nos rendimos, nos levantamos y seguimos para adelante”. Y cierra con una arenga directa: “Así que un pasito más, Argentina, para adelante y hoy a demostrar que somos los mejores del mundo. A demostrar que Argentina no tiene rival. ¡A ganar, Argentina, carajo!”.

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Las reacciones en X mostraron la emoción por el regreso del video de Locomotora Oliveras, con mensajes, memes y GIFs de homenaje
Las reacciones en X mostraron la emoción por el regreso del video de Locomotora Oliveras, con mensajes, memes y GIFs de homenaje

Las reacciones en X reflejaron la emoción que generó el reencuentro con su figura. “Qué bien hace una persona como ella. Y qué maravilloso que aunque no esté, está. Y vigente como nunca”, escribió un usuario. Otro, expresó: “¿Cómo se va a morir la Locomotora? Me ha levantado de la cama con sus videítos. La extraño mucho”. Hubo también quien fue más directo: “La mujer con más aura de la historia argentina”, publicaron. Otros internautas recurrieron a memes y GIFs para expresar lo que las palabras no alcanzaban, desde imágenes de personajes de animación con los ojos húmedos hasta el clásico Homero Simpson con la leyenda “Son lágrimas de macho”.

Oliveras falleció el 28 de julio de 2025 a los 47 años, víctima de un accidente cerebrovascular isquémico que sufrió en su casa de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen de la capital provincial, donde permaneció dos semanas en terapia intensiva antes de morir. Nacida en El Carmen, Jujuy, la ex boxeadora había adoptado a Santa Fe como su hogar y desde allí mantuvo una presencia constante en las redes sociales, donde publicaba mensajes de aliento y motivación que trascendían el deporte.

El posteo del periodista Marcelo Fava con el homenaje a Locomotora Oliveras superó los 10.000 “me gusta” y las 70.000 reproducciones en X
El posteo del periodista Marcelo Fava con el homenaje a Locomotora Oliveras superó los 10.000 “me gusta” y las 70.000 reproducciones en X

Durante su carrera, Oliveras se consagró como campeona mundial de boxeo y se convirtió en una de las deportistas más populares de la Argentina, tanto por sus logros en el ring como por su carisma y su capacidad para conectar con la gente común. Esa misma energía que la hizo grande dentro del cuadrilátero fue la que volcó en sus videos de apoyo a la Selección, que se volvieron parte del ritual futbolero de miles de argentinos en cada torneo internacional.

El video que circuló esta semana lleva la fecha de diciembre de 2022, cuando la Scaloneta enfrentaba a Croacia en las semifinales de Qatar. Argentina ganó ese partido 3 a 0 y luego se coronó campeona del mundo al vencer a Francia en la final. Ahora, con otro equipo en semifinales y otra gran cita por delante, sus palabras de entonces encontraron una nueva vida, como si hubieran sido grabadas para este momento.

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