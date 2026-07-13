“Es un chiste”: la historia detrás del paseo de Scaloni y Aimar en bicicleta tras el pase de Argentina a la semi del Mundial

Lionel Scaloni y Pablo Aimar sorprendieron en bicicleta luego del triunfo de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 (La Red)

El domingo por la noche, con Kansas City todavía bajo el eco de la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026, Lionel Scaloni y Pablo Aimar dejaron la concentración de la Selección y salieron a pedalear por las calles de la ciudad. Con cascos y ropa del equipo nacional, los dos integrantes del cuerpo técnico recorrieron cerca de 5 kilómetros en bicicleta para reunirse con sus familias en el hotel donde se alojan los familiares de jugadores y cuerpo técnico.

El episodio quedó registrado gracias a Javier, hincha fanático de la Selección y de River Plate, que estaba sentado en la entrada del hotel a las 23:30 cuando vio llegar a los dos hombres en bicicleta. “Los miro, frenan ahí, se sacan el casco y eran Aimar y Scaloni. Dije ‘es un chiste’”, relató en declaraciones a Radio La Red. En ese momento, la mayoría de sus amigos ya se habían retirado a dormir, y apenas cinco o seis personas esperaban en el lobby.

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La visita duró alrededor de 20 minutos. Scaloni y Aimar compartieron la cena con sus familias y, al terminar, atendieron a los hinchas presentes antes de emprender el regreso al hotel donde se alojó la delegación argentina.

“Le dije a Aimar que es uno de mis ídolos y siempre lo relaciono con que es el ídolo de Messi. Él se reía”, contó Javier, quien también logró fotografiarse con el entrenador. “Se sacan la foto conmigo, les saqué dos fotos más, se ponen el casco y se van por esa calle. Menos mal que me saqué fotos, si no, no me lo cree nadie”, dijo entre risas.

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La historia del hincha argentino con Lionel Scaloni y Pablo Aimar, quienes sorprendieron en bicicleta luego del triunfo de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 (América TV)

Luego Scaloni y Aimar “se pusieron el casco y se fueron solos con las bicicletas por esa calle”, agregó el hincha, quien se emocionó en su relato y confesó que “después no me podía dormir y me desperté hoy a la mañana y estaban todos pidiéndome que les cuente lo que me pasó”, concluyó en una anécdota que guardará toda su vida.

El paseo nocturno no fue un hecho aislado dentro de la rutina de la delegación. Cada tres o cuatro días, los integrantes del cuerpo técnico y los jugadores cuentan con cierta libertad para salir, descansar y ver a sus familias. El ciclismo, además, no es una actividad nueva para Scaloni: el entrenador tiene experiencia en carreras de ruta y MTB, por lo que el traslado en bicicleta resultó tan natural como funcional para descomprimir la tensión acumulada tras un partido que se resolvió en la prórroga.

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Argentina venció a Suiza 3-1 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con goles de Alexis Mac Allister al minuto 9 y de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el tiempo extra —minutos 112 y 121, respectivamente—, tras empatar 1-1 al término de los 90 minutos. El conjunto helvético había igualado el marcador por intermedio de Dan Ndoye y Breel Embolo, aunque este último fue expulsado en forma polémica durante la prórroga.

Con el triunfo, la selección argentina aseguró su lugar en las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra el miércoles en Atlanta por uno de los lugares a la final que se llevará a cabo el domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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