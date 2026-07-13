El Salvador

Comisión legislativa avala una garantía por USD 100 millones para ampliar el crédito a las mipymes salvadoreñas

El acuerdo entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador busca abrir nuevas líneas de financiamiento, con un plazo de 18 años y medio y cinco de gracia

Guardar
Google icon
Contrato de garantía por hasta USD 100 millones para mipymes en El Salvador, con un diseño que cambia reglas habituales (Foto cortesía S. Callejas)
Contrato de garantía por hasta USD 100 millones para mipymes en El Salvador, con un diseño que cambia reglas habituales (Foto cortesía S. Callejas)

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad emitir un dictamen para un contrato de garantía entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL) por hasta USD 100 millones, destinado a facilitar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y apoyar la creación de empleo. El dictamen fue respaldado el 13 de julio en el Palacio Legislativo.

Según lo expuesto por Delia Reyes, subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el acuerdo permitirá a BANDESAL canalizar nuevas líneas de crédito a través de bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito, con condiciones adaptadas a las necesidades de las mipymes. El instrumento contempla 18 años y medio de plazo, con cinco años de gracia.

PUBLICIDAD

El diseño del préstamo comprende tres componentes: una línea de crédito multidestino para mipymes, un fondo de garantía parcial de crédito para reducir requisitos tradicionales y un bloque de asistencia técnica orientado a capacitación y fortalecimiento empresarial. El objetivo es mejorar el acceso al financiamiento, dinamizar capital de trabajo y favorecer inversiones fijas, sobre todo en empresas lideradas por mujeres y en sectores productivos y turísticos.

Apoyo al crédito para mipymes

El dictamen favorable de la Comisión señala que el Gobierno busca elevar la capacidad y productividad de las empresas, además de abrir ventanas de liquidez por medio de fondos de garantías.

El dictamen unánime respalda un acuerdo entre el BIRF y BANDESAL que habilita nuevas líneas mediante bancos, cooperativas y sociedades de ahorro, con un plazo de 18 años y medio (Foto cortesía S. Callejas)
El dictamen unánime respalda un acuerdo entre el BIRF y BANDESAL que habilita nuevas líneas mediante bancos, cooperativas y sociedades de ahorro, con un plazo de 18 años y medio (Foto cortesía S. Callejas)

Durante la sesión, los diputados se refirieron al impacto del acuerdo. Caleb Navarro dijo que “el problema de los bancos a veces es la falta de liquidez para seguir con la intermediación financiera” y valoró que el programa priorice el financiamiento de mipymes del sector turismo y empresas lideradas por mujeres.

PUBLICIDAD

La diputada Dania González añadió que estas herramientas permitirán que “la población tenga acceso a líneas de crédito más inclusivas y competitivas”. También señaló que el turismo cerró el año anterior con 4,1 millones de visitantes extranjeros y proyecta 4,4 millones en 2026.

Reformas presupuestarias avaladas

La Comisión también otorgó dictamen favorable a dos reformas presupuestarias orientadas a fortalecer la inversión pública. Una contempla la incorporación de USD 208.445 al Ramo de Desarrollo Local para la construcción del área administrativa y laboratorio en la bodega de la División de Asistencia Alimentaria del MINDEL en San Miguel.

La otra prevé la incorporación de USD 1.140.514 al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) para el proyecto de administración y ejecución de la segunda fase del programa PRODEPORTE II, enfocado en modernizar y rescatar escenarios deportivos en nueve departamentos.

Destino de los recursos

Delia Reyes, Subdirectora General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda de El Salvador detalló que el esquema permitirá a BANDESAL operar un programa con tres ejes, que combina financiamiento, respaldo parcial para prestatarios y capacitación para impulsar negocios (Foto cortesía S. Callejas)
Delia Reyes, Subdirectora General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda de El Salvador detalló que el esquema permitirá a BANDESAL operar un programa con tres ejes, que combina financiamiento, respaldo parcial para prestatarios y capacitación para impulsar negocios (Foto cortesía S. Callejas)

En la presentación técnica, Reyes explicó que la inversión en infraestructura alimentaria responde a deficiencias estructurales en las instalaciones de MINDEL, lo que impacta en la calidad y seguridad de los servicios a la población vulnerable.

En el caso del INDES, los recursos permitirán la contratación de personal, adquisición de equipos y vehículos, y la gestión de la reconstrucción de 13 escenarios deportivos, incluidos estadios en Santa Ana, San Miguel, La Unión y Chalatenango.

William Soriano señaló que “la visión del Gobierno es facilitar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con apoyos concretos y expandir la infraestructura deportiva nacional”, y remarcó que el beneficio se extiende a los sectores productivos, turísticos y deportivos, así como a la atención alimentaria de la población vulnerable.

Temas Relacionados

Asamblea LegislativaBanco MundialPymesEl SalvadorComisión de Hacienda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Nasry Asfura reitera su llamado para rescatar a la ENEE

Asfura aseguró que la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el mayor problema económico que enfrenta el país

Honduras: Nasry Asfura reitera su llamado para rescatar a la ENEE

La “wedding planner” acusada de estafa agravada en El Salvador fue detenida

El Juzgado Séptimo de Paz ordenó prisión preventiva y abrió instrucción formal contra una organizadora de eventos. La Fiscalía describe pagos por salones, banquetes y extras. Varias parejas dicen que lo pactado no llegó

La “wedding planner” acusada de estafa agravada en El Salvador fue detenida

Fuertes vientos provocan caída de árboles, daños en viviendas y un deslizamiento en el Caribe de Costa Rica

Las emergencias se reportan en cinco cantones de la provincia de Limón, donde los Comités Municipales de Emergencia mantienen activos los operativos para atender a las familias afectadas y evaluar los daños ocasionados por las intensas ráfagas de viento

Fuertes vientos provocan caída de árboles, daños en viviendas y un deslizamiento en el Caribe de Costa Rica

Deportar a beneficiarios de TPS costaría más de 3,000 millones: la advertencia de 80 congresistas de EE.UU.

El documento, remitido al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, calcula gastos en procesos judiciales, detención, traslados y logística, sin incluir efectos indirectos sobre la economía

Deportar a beneficiarios de TPS costaría más de 3,000 millones: la advertencia de 80 congresistas de EE.UU.

Honduras: Autoridades evalúan declarar emergencia en Gracias a Dios por fuertes lluvias

En marcha el plan de apoyo para las comunidades incomunicadas en Gracias a Dios

Honduras: Autoridades evalúan declarar emergencia en Gracias a Dios por fuertes lluvias

TECNO

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Meta recortó el 10% de su plantilla por la IA, pero 4 meses después su fundador admitió que la aceleración no llegó

WhatsApp tiene una papelera oculta que puede estar llenando la memoria de tu celular sin que lo sepas

Primero el enchufe, después el celular: el error de orden que millones cometen al cargar su teléfono

Qué significa la letra “D” en los autos automáticos y por qué los manuales no la tienen

ENTRETENIMIENTO

“No será olvidado”, la emocionante despedida de Steven Spielberg a Sam Neill

“No será olvidado”, la emocionante despedida de Steven Spielberg a Sam Neill

“Me quedé atónita”, Julianne Moore recordó el momento en que Pedro Almodóvar cambió su carrera

Las últimas reflexiones de Sam Neill sobre la muerte antes de fallecer a los 78 años

“Es aterradora e increíble”, el halago de Timothée Chalamet a Anya Taylor-Joy por Dune: Tercera parte

El director de ‘Backrooms’ publicará el material adicional de la película en YouTube

MUNDO

De capital vikinga a destino turístico imperdible: así es Bergen, la ciudad que enamora en el Atlántico Norte

De capital vikinga a destino turístico imperdible: así es Bergen, la ciudad que enamora en el Atlántico Norte

La ONU y la Organización Marítima exigieron el paso libre en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que el bloqueo naval contra Irán comenzará este martes

“Hasta lo último”: el trauma de un voluntario por encontrar a sus familiares sepultados en Venezuela

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz