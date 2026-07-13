Comisión legislativa avala una garantía por USD 100 millones para ampliar el crédito a las mipymes salvadoreñas

Contrato de garantía por hasta USD 100 millones para mipymes en El Salvador, con un diseño que cambia reglas habituales (Foto cortesía S. Callejas)

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad emitir un dictamen para un contrato de garantía entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL) por hasta USD 100 millones, destinado a facilitar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y apoyar la creación de empleo. El dictamen fue respaldado el 13 de julio en el Palacio Legislativo.

Según lo expuesto por Delia Reyes, subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el acuerdo permitirá a BANDESAL canalizar nuevas líneas de crédito a través de bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito, con condiciones adaptadas a las necesidades de las mipymes. El instrumento contempla 18 años y medio de plazo, con cinco años de gracia.

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El diseño del préstamo comprende tres componentes: una línea de crédito multidestino para mipymes, un fondo de garantía parcial de crédito para reducir requisitos tradicionales y un bloque de asistencia técnica orientado a capacitación y fortalecimiento empresarial. El objetivo es mejorar el acceso al financiamiento, dinamizar capital de trabajo y favorecer inversiones fijas, sobre todo en empresas lideradas por mujeres y en sectores productivos y turísticos.

Apoyo al crédito para mipymes

El dictamen favorable de la Comisión señala que el Gobierno busca elevar la capacidad y productividad de las empresas, además de abrir ventanas de liquidez por medio de fondos de garantías.

El dictamen unánime respalda un acuerdo entre el BIRF y BANDESAL que habilita nuevas líneas mediante bancos, cooperativas y sociedades de ahorro, con un plazo de 18 años y medio (Foto cortesía S. Callejas)

Durante la sesión, los diputados se refirieron al impacto del acuerdo. Caleb Navarro dijo que “el problema de los bancos a veces es la falta de liquidez para seguir con la intermediación financiera” y valoró que el programa priorice el financiamiento de mipymes del sector turismo y empresas lideradas por mujeres.

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La diputada Dania González añadió que estas herramientas permitirán que “la población tenga acceso a líneas de crédito más inclusivas y competitivas”. También señaló que el turismo cerró el año anterior con 4,1 millones de visitantes extranjeros y proyecta 4,4 millones en 2026.

Reformas presupuestarias avaladas

La Comisión también otorgó dictamen favorable a dos reformas presupuestarias orientadas a fortalecer la inversión pública. Una contempla la incorporación de USD 208.445 al Ramo de Desarrollo Local para la construcción del área administrativa y laboratorio en la bodega de la División de Asistencia Alimentaria del MINDEL en San Miguel.

La otra prevé la incorporación de USD 1.140.514 al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) para el proyecto de administración y ejecución de la segunda fase del programa PRODEPORTE II, enfocado en modernizar y rescatar escenarios deportivos en nueve departamentos.

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Destino de los recursos

Delia Reyes, Subdirectora General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda de El Salvador detalló que el esquema permitirá a BANDESAL operar un programa con tres ejes, que combina financiamiento, respaldo parcial para prestatarios y capacitación para impulsar negocios (Foto cortesía S. Callejas)

En la presentación técnica, Reyes explicó que la inversión en infraestructura alimentaria responde a deficiencias estructurales en las instalaciones de MINDEL, lo que impacta en la calidad y seguridad de los servicios a la población vulnerable.

En el caso del INDES, los recursos permitirán la contratación de personal, adquisición de equipos y vehículos, y la gestión de la reconstrucción de 13 escenarios deportivos, incluidos estadios en Santa Ana, San Miguel, La Unión y Chalatenango.

William Soriano señaló que “la visión del Gobierno es facilitar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con apoyos concretos y expandir la infraestructura deportiva nacional”, y remarcó que el beneficio se extiende a los sectores productivos, turísticos y deportivos, así como a la atención alimentaria de la población vulnerable.

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