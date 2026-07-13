La actuación de Messi en el video de la MLS para promocionar el regreso del torneo: las estrellas y celebridades que participan

Lionel Messi, Son Heung-Min y Kevin Durant protagonizaron la campaña promocional que impulsa la vuelta de la MLS después del Mundial

La Major League Soccer se prepara para retomar su curso tras el receso impuesto por la Copa del Mundo, que este año tiene un condimento especial: el torneo global se disputa en Estados Unidos, México y Canadá y ya se encuentra a las puertas de su desenlace. Mientras los ojos del planeta siguen fijos en el máximo evento futbolístico, la liga estadounidense se anticipó al regreso con un anuncio audiovisual que no escatima en figuras, sorpresas y guiños para fanáticos de todas las generaciones.

La campaña promocional de la MLS, difundida en las últimas horas, reúne a protagonistas de distintas disciplinas y nacionalidades, consolidando la imagen de una competencia plural y llena de rostros reconocibles. El video arrancó con una escena que sintetiza el cruce de culturas y estrellas: Lionel Messi, la referencia indiscutida del Inter de Miami, detuvo con maestría una pelota que llegó desde el exterior del estadio. La imagen cobró fuerza bajo el ritmo de “Can I Kick It?” de A Tribe Called Quest, un clásico del hip hop que aportó energía a la escena.

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Enseguida, la acción sumó a Tim Ream, defensor del Charlotte FC y referente de la selección estadounidense bajo la dirección de Mauricio Pochettino, quien se presentó con su habitual sobriedad y le planteó a Messi, en inglés: “Hola Leo, ¿podemos patearla?”. El capitán argentino respondió: “Sí, dale”, y le cedió un pase limpio. Ream controló la pelota de pecho y se adueñó del centro del estadio, entre distintas estrellas.

Lionel Messi y David Beckham encabezaron el relanzamiento de la MLS tras el parón mundialista (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El guión del video no se detuvo en el intercambio entre Messi y Ream. Pronto apareció un taxi del que descendió Son Heung-Min, quien luego de una década en el Tottenham Hotspur decidió dar el salto a la MLS, sumándose a Los Ángeles FC en agosto del año pasado. El delantero surcoreano, que recientemente vivió la eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial, aportó su perfil de ídolo londinense en suelo estadounidense.

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La pelota, convertida en hilo conductor del relato, recorrió distintas ciudades emblemáticas. Entre ellas, sorprendió la incursión de celebridades ajenas al fútbol pero ligadas a la MLS como inversores o fanáticos. Kevin Durant, accionista minoritario del Philadelphia Union, y Matthew McConaughey, copropietario del Austin FC, aportaron su impronta desde distintas portadas de revistas. El recorrido incluyó un cameo con un muñeco de Antoine Griezmann sumergido en una pecera, en alusión a la personalidad lúdica y dinámica del delantero francés.

En el elenco de figuras destaca también la presencia de Earvin Magic Johnson, leyenda del baloncesto y uno de los accionistas principales de Los Ángeles FC, reafirmó la transversalidad de talentos e intereses que caracteriza a la liga.

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Antoine Griezmann ya sumó sus primeros minutos en el Orlando City (EFE/Orlando City)

El video oficial aprovechó para presentar una de las incorporaciones más resonantes de la temporada: el delantero francés Antoine Griezmann, quien anunció su retiro de la selección de Francia el 30 de septiembre de 2024. Por lo tanto, el atacante no disputó la actual edición de la Copa del Mundo y, en cambio, se sumó al Orlando City semanas antes para el arranque de la pretemporada.

Su integración al equipo resultó inmediata. Griezmann debutó con gol y asistencia en la victoria 6-0 sobre Tampa Bay Rowdies, lo que generó expectativas altas en el equipo. El exjugador del Atlético de Madrid vestirá el número ‘7’, su habitual dorsal, y compartirá vestuario con el mediocampista argentino Martín Ojeda.

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A lo largo del video, la MLS exhibió la amplitud de su convocatoria. Junto a Messi, Ream, Son Heung-Min y Griezmann, se sumaron otros nombres ya conocidos por los aficionados locales: Matt Freese, arquero de New York City FC, Maximilian Arfsten, defensor del Columbus Crew; Cavan Sullivan, mediocentro del Philadelphia Union, Dayne St. Clair, arquero del Inter Miami, y Miguel Almirón, figura de Atlanta United y referente de la selección paraguaya.

Son Heung-Min regresa a Los Angeles FC luego de su participación en la Copa del Mundo (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La expectativa por la reanudación de la MLS tomó forma concreta con el anuncio de la propia liga: el retorno será este jueves 16 de julio y abrirá con el clásico canadiense entre Montréal y Toronto, un encuentro que servirá de antesala a la final de la Copa del Mundo, programada para tres días después.

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El retorno de la competición no implica el comienzo de una nueva temporada, sino el reinicio de la jornada 15, tras un receso estival que sirvió para acomodar el calendario en función del Mundial. Durante los días previos a la final, se disputarán seis partidos correspondientes a esa fecha, con enfrentamientos que prometen emoción, se destacan Nashville SC contra Atlanta United, LA Galaxy frente a LAFC y el clásico del noroeste entre Seattle Sounders FC y Portland Timbers.

El Inter de Miami, que cuenta con Messi como máximo referente, pospondrá su estreno hasta el martes 23 de julio, cuando se mida ante Chicago Fire. Sin embargo, la coincidencia con las semifinales del Mundial —donde Argentina enfrentará a Inglaterra— hace casi imposible que Messi y Rodrigo De Paul estén disponibles para ese encuentro, debido a su participación con la selección argentina.

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El cierre del video promocional tiene como protagonista a David Beckham, copropietario del Inter Miami. Desde la cabina de control, el exfutbolista inglés pulsó el botón rojo con la palabra “KICK IT” y marcó el inicio simbólico de la nueva etapa del torneo. “Gracias Mundial, nosotros nos encargaremos a partir de ahora”, publicó la cuenta oficial de la MLS en la red social X, que resume el espíritu de una liga que se propone tomar la posta del fútbol internacional una vez que bajen las luces del evento global.