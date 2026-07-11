Sociedad

Pronóstico para el fin de semana: cómo estará el tiempo a la hora del partido de Argentina vs Suiza

El SMN anticipa una jornada con bajas temperaturas por el avance de un frente frío. Además, prevé precipitaciones hacia el cierre del sábado. Cómo seguirá la semana

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa varios días de bajas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires por el ingreso de un frente frío (Télam)
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa varios días de bajas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires por el ingreso de un frente frío (Télam)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa varios días de frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al ingreso de un frente frío. En ese contexto, las temperaturas mínimas descenderán hasta los 5 grados y habrá probabilidad de lloviznas aisladas durante la noche de este sábado, cuando la Selección argentina enfrente a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

De acuerdo con el pronóstico oficial, este sábado la temperatura oscilará entre los 7 y los 15 grados. La jornada comenzó con neblina durante la mañana, continuará con cielo nublado por la tarde y, hacia la noche, aumentarán las probabilidades de lloviznas aisladas.

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Para la hora en que la selección Argentina enfrente a Suiza en el Kansas City Stadium de Estados Unidos, en la zona del AMBA las temperaturas rondarán los 11 grados y el clima será algo adverso, con eventuales lloviznas aisladas y el cielo encapotado.

Para el domingo se espera un leve descenso de la temperatura. La mínima será de 7 grados y la máxima apenas llegará a los 13, en una jornada que se presentará mayormente nublada.

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El lunes continuará el tiempo fresco, con una mínima de 5 grados y una máxima de 13. A diferencia de los días anteriores, el cielo estará despejado durante gran parte de la jornada.

El sábado presenta neblina durante la mañana y cielo nublado por la tarde en el AMBA (Télam)
El sábado presenta neblina durante la mañana y cielo nublado por la tarde en el AMBA (Télam)

El martes se prevé un moderado repunte de la temperatura, con valores que irán de los 8 a los 16 grados y cielo parcialmente nublado. El miércoles la tendencia continuará, con una mínima de 9 y una máxima de 17 grados.

Hacia el cierre de la semana, el jueves y el viernes mantendrán temperaturas similares, con mínimas de 10 y máximas de 17 grados. En ambas jornadas persistirá una baja probabilidad de lluvias, aunque sin un cambio significativo en las condiciones generales del tiempo.

Mientras tanto, Misiones continúa bajo alerta amarilla por tormentas. El SMN pronostica lluvias intensas en cortos períodos, acompañadas por ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo y una marcada actividad eléctrica. También estima precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, con registros que podrían superar esos valores en algunos sectores.

El invierno

Mujer de cabello castaño rojizo con bufanda azul marino que cubre boca y nariz, campera gris con capucha de piel. Fondo borroso de árboles y valla.
El pronóstico oficial estima una temperatura de entre 7 y 15 grados para el AMBA durante el sábado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico del SMN indica que el promedio del invierno en el norte y centro del país se ubicará por encima de lo normal en cuanto a temperaturas. Para julio, agosto y septiembre, el mapa del pronóstico no es uniforme: el norte y el centro del país afrontan un trimestre más cálido que lo habitual, mientras el Noroeste (NOA) y el norte de Cuyo van hacia una sequía pronunciada.

El informe, elaborado a partir de modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, trabaja con probabilidades sobre el promedio del trimestre completo, no con predicciones de días puntuales.

Para el NOA, Cuyo y la provincia de Córdoba, el pronóstico asigna mayor probabilidad de temperatura superior a la normal, lo que implica valores por encima del rango histórico típico para esta época. El este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el Litoral, el noroeste de Buenos Aires, La Pampa y el oeste y sur de la Patagonia quedan en un escenario intermedio: normal o superior a la normal.

El este y sur de Buenos Aires y el este patagónico son las únicas zonas donde el SMN no anticipa desvíos hacia arriba: el pronóstico allí es de temperatura normal, dentro del rango histórico para el invierno.

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