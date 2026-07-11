No habrán colectivos en la ciudad de Mendoza durante el partido de Argentina: piden que los comercios cierren antes

El Centro de Empleados de Comercio de Mendoza solicita que la actividad comercial termine a las 21 (Mendotran)

El Centro de Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) pidió que los comercios de la capital provincial cierren hoy a las 21 para que los empleados puedan regresar a sus casas, antes de la suspensión del servicio de colectivos desde las 21:30, medida avalada por el gobierno provincial, por parte de Mendotran, la red de transporte ubana y conurbana provincial.

Esto coincide con el partido de Argentina ante Suiza que se juega esta noche por los cuartos de final del Mundial 2026.

La interrupción del transporte nocturno no regirá para la zona Este sino que solo en el área metropolitana (Gran Mendoza), de acuerdo con las autoridades provinciales. Los últimos recorridos saldrán desde los controles de cada línea a las 21:30 y desde ese momento no habrá nuevas partidas.

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Mendotran dispuso que durante el partido Argentina-Suiza no habrá colectivos en gran parte de la ciudad de Mendoza (Mendotran)

La decisión oficial de frenar la circulación de los colectivos surgió después de un pedido del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus (SiPeMOM). El motivo fueron los desmanes registrados tras el triunfo de Argentina frente a Egipto, el martes pasado, según publicó Diario Uno.

El medio detalló que en distintas unidades urbanas hubo personas que viajaban sobre los techos de los colectivos y otras sujetas a la parte trasera de los vehículos en condiciones de riesgo y también daños materiales en varios micros. A partir de esos episodios, el sindicato de choferes solicitó la suspensión del servicio nocturno.

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El pedido del sindicato comercial

Fernando Ligorria, secretario general del gremio de comercio, informó que una parte importante del sector comercial ya respondió de manera favorable al cierre anticipado. Añadió que algunas cadenas de supermercados todavía evalúan si mantendrán la atención al público según la demanda de clientes en ese horario.

Ligorria cuestionó la posibilidad de que algunas empresas decidan no adherir. “La prioridad es resguardar la seguridad del personal mercantil y facilitar su traslado ante la interrupción del servicio de colectivos prevista para esa noche”, sostuvo el dirigente ante medios locales.

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La decisión oficial de frenar la circulación de los colectivos surgió después de un pedido del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus (SiPeMOM).

También afirmó que priorizar las ventas por encima del bienestar de los trabajadores “deshumaniza las relaciones laborales”. Con esa definición, el titular del CEC planteó la necesidad de adelantar el cierre ante una noche con transporte recortado y operativo especial en las calles.

Desde la comisión directiva del gremio ratificaron que seguirán realizando gestiones para garantizar condiciones laborales seguras en la provincia. La decisión final sobre el horario de cierre, de todos modos, quedará en manos de cada empresa y de cada establecimiento comercial.

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El dispositivo de seguridad local para evitar desmanes

Por su parte, en la capital provincial, habrá un operativo especial con 300 policías antes y después del partido, informó Los Andes. Ese contexto fue tomado por el gremio mercantil como base para reclamar que la jornada laboral del sábado termine antes en toda la actividad comercial alcanzada por el pedido.

El Jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, destacó a Los Andes que durante y después de los partidos de Argentina se decide reforzar el sistema de prevención, “no solamente en la zona urbana del microcentro o en el conurbano en el microcentro, sino que también en el resto de la provincia“.

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La Policía de Mendoza dispuso un operativo especial para esta noche de 300 unifirmados, que incluirá a 30 bicipolicías (Gobierno de Mendoza)

El medio agregó que los policías realizarán un anillo de seguridad en las cuatro calles de ingreso al Kilómetro Cero (esquina de San Martín y Garibaldi / Peatonal Sarmiento) con control y requisa de ingreso, además de control de comercios y vidrieras (para evitar roturas). También, se vallarán en esa zona los semáforos, la cartelería y los kioscos de revistas en esa esquina para evitar que los hinchas se suban a estos sitios y queden expuestos a riesgos.

Por otro lado, en la calle Arístides Villanueva (Quinta Sección), habrá controles de ingreso y requisas en las dos primeras cuadras de esta transitada arteria. En tanto en la calle Juan B. Justo (límite entre la Quinta y la Sexta Sección, también de Ciudad de Mendoza) habrá presencia policial para brindar seguridad en los comercios. Y en la plaza de Godoy Cruz habrá presencia preventiva con personal policial y de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).

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