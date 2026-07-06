Sociedad

Los emotivos mensajes por el cumpleaños de Lucas Gámez, el nene argentino que sigue desaparecido en Venezuela

Sus padres publicaron un video mientras siguen con la esperanza de encontrarlo con vida entre los escombros. El niño cumple nueve años y está desaparecido en La Guaria desde los devastadores terremotos

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Sus padres publicaron un video mientras siguen con la esperanza de encontrarlo con vida entre los escombros. El niño cumple nueve años y está desaparecido en La Guaria desde los devastadores terremotos

La familia de Lucas Gámez sigue con la esperanza de encontrarlo con vida. A casi dos semanas de los devastadores terremotos en Venezuela, sus padres publicaron un video y compartieron los emotivos mensajes que llegaron por su cumpleaños, que es este lunes, mientras continúa la búsqueda entre los escombros en La Gauira.

El niño, que hoy cumple nueve años, está desaparecido desde el miércoles 24 de junio cuando un doble terremoto afectó a gran parte del territorio venezolano, dejando un saldo de miles de fallecidos, cientos de desaparecidos y ciudades completamente destruidas.

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En ese contexto, su historia fue una de las que más conmoción generó tanto en la comunidad venezolana como en la argentina, producto de que nació y vivió aquí durante varios años. De acuerdo a lo que se supo, ese miércoles había viajado a La Guaira para ir al mar junto a sus tíos. El niño estuvo en la playa, se compró un helado y en un momento regresó al departamento junto a su tío, ubicado en el segundo piso de uno de los tantos edificios que terminaron destruidos.

Lucas Gámez, el nene de 8 años atrapado entre los escombros por los terremotos en Venezuela
Lucas Gámez, el nene de 8 años atrapado entre los escombros por los terremotos en Venezuela

En el video que publicaron este lunes, los padres de Lucas hablaron juntos por primera vez desde que comenzó la búsqueda. “Esta vez el video que queremos transmitir no es yo sola ni Marco solo. Queremos transmitirlo juntos, porque sabemos que Lucas está queriendo que haya unidad”, comenzó Blancalida Martínez Coronado, la madre del niño. La mujer expresó su convicción de que el menor continúa con vida: “Hay mucha gente que me ha escrito, que nos ha escrito, que lo ha visto, que ha soñado. Estamos convencidos de que Lucas está con vida”.

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Por su parte, Marcos Gámez, el padre, describió el estado actual de las tareas: “Todavía falta un trabajo de remoción de escombros importante. Luego analizar la estrategia a seguir según los espacios que se crearon nuevos a raíz de esta remoción. Tratar de conseguir a Lucas y a muchas personas con vida que pueden estar ahí abajo para que sus familiares puedan reencontrarse nuevamente”. Ambos cerraron el mensaje con el mismo pedido: “Oración, unidad y que crean, que tengan fe, por favor”.

Lucas Gámez, el nene de 8 años atrapado entre los escombros por los terremotos en Venezuela
La mamá del niño pidió orar para poder encontrarlo con vida a dos semanas del terremoto

El cumpleaños del niño movilizó a miles de personas en las redes sociales. La cuenta @kerezsyoficial publicó un mensaje que se difundió ampliamente: “Lucas cumple 9 años. Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad”. El posteo también incluyó una oración atribuida a la madre: “Señor, devuélveme a mi hijo. Prometo seguir amándolo, cuidándolo y abrazándolo con una fuerza aún más grande. Estos doce días me han enseñado que cada segundo a su lado será el regalo más hermoso de mi vida”.

Días antes, Martínez Coronado había realizado otro pedido público a través de sus redes sociales, donde acumula más de 95 mil seguidores. “Sé que siempre les pido lo mismo, pero para mí es muy importante, porque la oración de mucha gente que se ha conectado con Lucas, increíblemente sin conocerlo, es lo que nos ha mantenido con fuerza y con serenidad”, había señalado.

El menor de 8 años se encontraba en un edificio de La Guaira, la zona más afectada por los sismos del pasado miércoles. Su familia pide una cadena de oración para encontrarlo con vida

En esa misma publicación informó que las tareas debieron interrumpirse durante una noche por las lluvias y que el lugar donde se sospecha que está Lucas “es muy profundo”, por lo que estimó que llevaría al menos cinco horas poder llegar hasta allí.

Uno de los datos más alentadores de la búsqueda fue el hallazgo de señales de calor corporal. En diálogo con FM El Observador, Marcos Gámez relató que expertos que trabajan en la zona lograron detectar calor corporal con instrumentos especializados a unos diez metros de profundidad. “Se dice que por el tamaño del cuerpo posiblemente sea un niño”, precisó el padre, quien también contó un detalle que la madre reservó para Lucas: durante la búsqueda encontraron un gato entre los restos del edificio, y Blancalida decidió esperar a que aparezca el niño para que sea él quien le ponga nombre.

El padre había explicado previamente en TN que el ascensor par del edificio estaba dañado al momento del siniestro, por lo que Lucas y su tío tomaron el ascensor impar junto a otra persona que se dirigía al séptimo piso. Esa persona sobrevivió y aportó los datos clave sobre el recorrido del menor. “Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona, cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso”, detalló Marcos Gámez. La familia aún no pudo determinar con certeza si Lucas y su tío lograron ingresar al departamento o quedaron atrapados en la escalera o el pasillo.

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