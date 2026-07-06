Deportes

“Además de cantante es vidente”: el show del entretiempo de Maná que terminó en un mal augurio viral para México

La actuación musical en el Estadio Ciudad de México desató una ola de memes y reproches en redes sociales, cuando la letra elegida coincidió con el 2-1 parcial y amplificó el malestar tras el 3-2 final

Guardar
Google icon

La eliminación de México frente a Inglaterra en el Mundial 2026 dejó un ambiente cargado de frustración y sorpresa, pero no solo por lo ocurrido en el campo de juego. Un episodio inesperado durante el entretiempo capturó la atención de los hinchas y se transformó en uno de los temas más debatidos tras la derrota: la actuación de Maná en el estadio Ciudad de México.

Miles de aficionados llevaron la polémica a las redes sociales después de que la banda interpretara la canción “El Rey”, el clásico de la música popular mexicana. La elección del tema, según los usuarios, pareció estar cargada de ironía, en especial por el momento que atravesaba el equipo nacional, que aún luchaba por revertir el marcador adverso.

PUBLICIDAD

Durante el descanso, Maná subió al escenario instalado especialmente para el breve evento. El grupo comenzó su espectáculo cuando el marcador indicaba 2-1 a favor de Inglaterra. En ese escenario de incertidumbre, el inicio de la canción —“Yo sé bien que estoy afuera…”— fue interpretado como una señal negativa por muchos fanáticos, quienes asociaron la letra con la posibilidad de la eliminación mexicana.

Tres músicos de rock en escenario con luces, fuego y humo. Público en gradas de un estadio con cartel MEXICO CITY y banderas
Maná interpretó una versión potente de “El rey”, homenajeando a Vicente Fernández, y desató la idea de “mufa” en plena caída de México ante Inglaterra (Cortesía)

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Usuarios de X y otras plataformas multiplicaron mensajes de tono irónico y resignado. Entre las frases más compartidas se leía: “Lo bueno es que no necesitan tomarse avión, ya están ahí”, o “se cargan solos los de México”. Otros comentarios, como “además de cantante es vidente” y “Maná sabía que se quedaban afuera”, expresaron el malestar generalizado por lo que consideraron una coincidencia desafortunada.

PUBLICIDAD

La viralización de videos y memes sobre el show hizo que la controversia superara el ámbito deportivo. Se sumaron comentarios como “eso no lo predijeron los Simpsons” y “les duró poco la alegría” circularon ampliamente, reforzando la percepción de que la actuación de Maná fue inoportuna.

Tres hombres posan en el borde de un campo de fútbol. Detrás, un estadio lleno de público. Pantallas muestran "FIFA World Cup" y "Mexico City"
El momento previo a la aparición de la banda fue protagonizado por Jaime Camil y Saúl ‘Canelo’ Álvarez (Cortesía)

El primer tiempo tuvo momentos de alta tensión. Inglaterra abrió el marcador con una jugada que culminó en un remate certero de Jude Bellingham. Apenas dos minutos después, el centrocampista inglés volvió a aparecer en el área tras una jugada similar, ampliando la ventaja para los británicos. La reacción de México llegó poco antes del entretiempo, cuando Julián Quiñones descontó tras una serie de rebotes en el área.

Pese a que el equipo mexicano mantenía esperanzas de remontar, la atmósfera del estadio cambió cuando Maná interpretó “El Rey”. Para una parte de la hinchada, la banda no consideró el impacto emocional que podía tener la letra en ese contexto, ya que el partido seguía abierto. La controversia se amplificó cuando videos del show empezaron a viralizarse, y la opinión pública se dividió entre quienes tildaron la elección como “mufa” y quienes defendieron el repertorio típico de la agrupación.

México se despidió de la Copa del Mundo como anfitrión tras la derrota ante Inglaterra (REUTERS/Raquel Cunha)
México se despidió de la Copa del Mundo como anfitrión tras la derrota ante Inglaterra (REUTERS/Raquel Cunha)

El segundo tiempo no trajo la remontada que esperaban los locales. Harry Kane amplió la ventaja para Inglaterra con un penal en el minuto 59. Aunque Raúl Jiménez descontó también desde los doce pasos a los 68, el marcador final de 3-2 selló la eliminación mexicana en octavos de final. Inglaterra avanzó a cuartos, donde enfrentará a Noruega.

Para los seguidores del fútbol mexicano, la derrota significó algo más que quedar fuera de la competencia. La combinación del resultado y el eco de la actuación de Maná quedó ligado a la amargura del resultado y a la sensación de que, en palabras de diversos usuarios, “ellos mismos mufaron a su equipo”.

Temas Relacionados

Selección mexicana Mundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026ManáCopaMundial2026Deportes-ArgentinaMundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras el triunfo de España sobre Portugal, así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial: la agenda completa

Los ibéricos eliminaron a los lusitanos y avanzaron de fase. En el segundo turno se medirán Estados Unidos y Bélgica

Tras el triunfo de España sobre Portugal, así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial: la agenda completa

Un medio inglés armó un polémico ranking de pilotos en el GP de Gran Bretaña de F1: el lugar asignado a Colapinto

El sitio especializado suele analizar el rendimiento de cada corredor luego de cada competencia. La controversia por el podio

Un medio inglés armó un polémico ranking de pilotos en el GP de Gran Bretaña de F1: el lugar asignado a Colapinto

“Mujer despreciable e indigna”: el fuerte descargo de Mbappé tras los dichos racistas de una senadora paraguaya

La estrella de la selección de Francia se expresó luego de que Celeste Amarilla lo agraviara en sus redes sociales tras el duelo con Paraguay en el Mundial

“Mujer despreciable e indigna”: el fuerte descargo de Mbappé tras los dichos racistas de una senadora paraguaya

Tuvo uno de los looks más excéntricos de la historia de los Mundiales y hoy sorprende al mundo del fútbol desde otro rol

Alexi Lalas se convirtió en la cara de la selección de Estados Unidos en los años 90. Tres décadas después, se destaca fuera de los terrenos de juego junto a figuras de la talla de Zlatan Ibrahimović y se ríe de su pasado

Tuvo uno de los looks más excéntricos de la historia de los Mundiales y hoy sorprende al mundo del fútbol desde otro rol

Los refuerzos que trabajan “las 24 horas” para la selección argentina durante el Mundial: “Hace un esfuerzo enorme”

Nahuel Molina se refirió a la labor de los que se enfocan en atender el físico de los futbolistas en medio de la etapa más intensa de la Copa del Mundo. Argentina se medirá este martes ante Egipto por los octavos de final

Los refuerzos que trabajan “las 24 horas” para la selección argentina durante el Mundial: “Hace un esfuerzo enorme”

DEPORTES

Tras el triunfo de España sobre Portugal, así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial: la agenda completa

Tras el triunfo de España sobre Portugal, así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial: la agenda completa

Un medio inglés armó un polémico ranking de pilotos en el GP de Gran Bretaña de F1: el lugar asignado a Colapinto

“Mujer despreciable e indigna”: el fuerte descargo de Mbappé tras los dichos racistas de una senadora paraguaya

Tuvo uno de los looks más excéntricos de la historia de los Mundiales y hoy sorprende al mundo del fútbol desde otro rol

Los refuerzos que trabajan “las 24 horas” para la selección argentina durante el Mundial: “Hace un esfuerzo enorme”

TELESHOW

Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre: “Siempre quedás expuesta, amor”

Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre: “Siempre quedás expuesta, amor”

Gritos, amenazas y viralización: así fue el tenso partido que vivió Camilota como arquera

El profundo dolor de Karin Cohen al anunciar la muerte de su padre: “Gracias por todo”

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

María Fernanda Callejón reflexionó sobre la maternidad: “La mitad de mi vida busqué ser mamá, perdí tres embarazos”

INFOBAE AMÉRICA

Venezuela solicitó asistencia a Naciones Unidas para reconstruir las viviendas destruidas por el doble terremoto

Venezuela solicitó asistencia a Naciones Unidas para reconstruir las viviendas destruidas por el doble terremoto

El Gobierno chileno confirmó avances para “recomponer” la relación con Estados Unidos tras meses de distanciamiento

Macron llegó a Damasco como primer jefe de Estado europeo en visitar Siria desde la caída de Assad

Zelensky advirtió que la guerra con Rusia se decidirá en el espacio aéreo tras un nuevo ataque masivo contra Kiev

Cómo Europa logró convertir sus ríos y playas en los más seguros del continente para bañarse