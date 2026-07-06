“Además de cantante es vidente”: el show del entretiempo de Maná que terminó en un mal augurio viral para México

Mientras tanto Mana les canta “yo sé bien que estoy afuera…” pic.twitter.com/WLs90bFzmB — Daniel 🚀 (@daniherrera___) July 6, 2026

La eliminación de México frente a Inglaterra en el Mundial 2026 dejó un ambiente cargado de frustración y sorpresa, pero no solo por lo ocurrido en el campo de juego. Un episodio inesperado durante el entretiempo capturó la atención de los hinchas y se transformó en uno de los temas más debatidos tras la derrota: la actuación de Maná en el estadio Ciudad de México.

Miles de aficionados llevaron la polémica a las redes sociales después de que la banda interpretara la canción “El Rey”, el clásico de la música popular mexicana. La elección del tema, según los usuarios, pareció estar cargada de ironía, en especial por el momento que atravesaba el equipo nacional, que aún luchaba por revertir el marcador adverso.

PUBLICIDAD

Durante el descanso, Maná subió al escenario instalado especialmente para el breve evento. El grupo comenzó su espectáculo cuando el marcador indicaba 2-1 a favor de Inglaterra. En ese escenario de incertidumbre, el inicio de la canción —“Yo sé bien que estoy afuera…”— fue interpretado como una señal negativa por muchos fanáticos, quienes asociaron la letra con la posibilidad de la eliminación mexicana.

Maná interpretó una versión potente de “El rey”, homenajeando a Vicente Fernández, y desató la idea de “mufa” en plena caída de México ante Inglaterra (Cortesía)

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Usuarios de X y otras plataformas multiplicaron mensajes de tono irónico y resignado. Entre las frases más compartidas se leía: “Lo bueno es que no necesitan tomarse avión, ya están ahí”, o “se cargan solos los de México”. Otros comentarios, como “además de cantante es vidente” y “Maná sabía que se quedaban afuera”, expresaron el malestar generalizado por lo que consideraron una coincidencia desafortunada.

PUBLICIDAD

La viralización de videos y memes sobre el show hizo que la controversia superara el ámbito deportivo. Se sumaron comentarios como “eso no lo predijeron los Simpsons” y “les duró poco la alegría” circularon ampliamente, reforzando la percepción de que la actuación de Maná fue inoportuna.

El momento previo a la aparición de la banda fue protagonizado por Jaime Camil y Saúl ‘Canelo’ Álvarez (Cortesía)

El primer tiempo tuvo momentos de alta tensión. Inglaterra abrió el marcador con una jugada que culminó en un remate certero de Jude Bellingham. Apenas dos minutos después, el centrocampista inglés volvió a aparecer en el área tras una jugada similar, ampliando la ventaja para los británicos. La reacción de México llegó poco antes del entretiempo, cuando Julián Quiñones descontó tras una serie de rebotes en el área.

PUBLICIDAD

Pese a que el equipo mexicano mantenía esperanzas de remontar, la atmósfera del estadio cambió cuando Maná interpretó “El Rey”. Para una parte de la hinchada, la banda no consideró el impacto emocional que podía tener la letra en ese contexto, ya que el partido seguía abierto. La controversia se amplificó cuando videos del show empezaron a viralizarse, y la opinión pública se dividió entre quienes tildaron la elección como “mufa” y quienes defendieron el repertorio típico de la agrupación.

México se despidió de la Copa del Mundo como anfitrión tras la derrota ante Inglaterra (REUTERS/Raquel Cunha)

El segundo tiempo no trajo la remontada que esperaban los locales. Harry Kane amplió la ventaja para Inglaterra con un penal en el minuto 59. Aunque Raúl Jiménez descontó también desde los doce pasos a los 68, el marcador final de 3-2 selló la eliminación mexicana en octavos de final. Inglaterra avanzó a cuartos, donde enfrentará a Noruega.

PUBLICIDAD

Para los seguidores del fútbol mexicano, la derrota significó algo más que quedar fuera de la competencia. La combinación del resultado y el eco de la actuación de Maná quedó ligado a la amargura del resultado y a la sensación de que, en palabras de diversos usuarios, “ellos mismos mufaron a su equipo”.