Un medio inglés armó un polémico ranking de pilotos en el GP de Gran Bretaña de F1: el lugar asignado a Colapinto

Franco Colapinto ganó diez posiciones en la competencia principal en Silverstone (Fórmula Uno) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

El argentino Franco Colapinto brilló este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña luego de largar en el 19° puesto y finalizar noveno. El piloto del equipo Alpine cumplió con una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1, pero un medio especializado inglés no valoró lo hecho por el corredor bonaerense de 23 años y lo ubicó en una polémica posición en un ranking que suele publicar luego de cada carrera.

La remontada del volante pilarense incluyó cinco lugares en otra magistral largada y luego plasmó otros dos sobrepasos a Esteban Ocon (Haas) y Carlos Sainz (Williams). Colapinto quedó 14° en un ranking elaborado por The Race, una valoración que abrió la controversia. El criterio empleado se basa en las fortalezas, debilidades y una conclusión llamada “veredicto”.

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La discusión creció por un contraste adicional del mismo listado: el medio británico ubicó al español Sainz en el tercer lugar de su evaluación, aunque en la carrera había terminado 17°. En el caso del piloto de Alpine, la publicación tomó en cuenta tanto su recuperación del domingo como sus dificultades en la clasificación y en el Sprint. El motivo para poner al madrileño en el podio fue “fue el piloto más fuerte de Williams durante todo el fin de semana. Su excelente inicio en el Gran Premio le permitió entrar brevemente en los puntos antes de que la presión competitiva se impusiera. Otro fin de semana con muchos aspectos positivos y pocos negativos”.

Colapinto llegó a Silverstone después de un sábado adverso. Había terminado 12° en la carrera Sprint y luego clasificó 19°, en una jornada en la que describió su auto como “indescifrable y difícil de manejar”.

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La polémica posición de Franco Colapinto en el ranking armado pro The Race

Según el análisis del periodista Edd Straw para el mencionado medio, separó el desempeño del argentino en puntos a favor y en contra. Entre los aspectos positivos, destacó que había completado una buena Sprint, y que logró una mejora del auto en ritmo de carrera pese a los problemas de agarre que había señalado Franco.

Straw escribió sobre Colapinto: “Tuvo una buena carrera en la Sprint, terminando justo detrás de Pierre Gasly. Aunque tuvo problemas con el coche, describiéndolo como ‘digital’ en cuanto a agarre, en la clasificación, mejoró en condiciones de carrera. Si bien tuvo la suerte de terminar por delante de Gasly en el Gran Premio, hizo un buen trabajo para asegurar que mantuviera su ventaja”.

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Esa lectura no coincidió con la repercusión que había tenido la actuación del pilarense entre el público y los medios argentinos. El foco de esa valoración estuvo puesto en su avance desde el fondo para volver a finalizar en la zona puntuable por quinta vez en nueve fechas del presente ejercicio y se llevó dos unidades.

En el apartado crítico, el periodista sostuvo que Colapinto tuvo un ritmo de carrera apenas inferior al de Gasly y que la diferencia final a favor del argentino estuvo influida por el undercut (entrar a boxes antes que otro piloto) y por una parada lenta de su compañero de equipo. También señaló que, aunque el trompo en la clasificación no había sido responsabilidad del piloto, sí padeció problemas para sostener un buen rendimiento a una sola vuelta en ambas sesiones.

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La publicación lo resumió así: “Tenía una ligera desventaja en el ritmo de carrera con respecto a Gasly, pero lo superó en el Gran Premio gracias a la ventaja del undercut y a la parada lenta de su compañero de equipo. Si bien el trompo en la clasificación no fue culpa suya, debido a una inesperada pérdida de carga aerodinámica trasera, tuvo dificultades para mantener un buen ritmo a una sola vuelta en ambas sesiones”.

Luego ofreció la conclusión: “Tuvo dificultades en la clasificación, mejoró en la carrera, pero fue el segundo piloto más rápido de Alpine en general”.

Ese contraste convirtió al listado en un foco de debate dentro del mundo de la F1, porque el argentino había cerrado una remontada de 10 posiciones en carrera y, aun así, quedó fuera de los 10 mejores del análisis de The Race, cuyo podio quedó conformado por Lando Norris, Kimi Antonelli y Carlos Sainz.

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La carrera de este domingo fue ganada por Charles Leclerc con la Ferrari y su compañero de equipo, Lewis Hamilton, completó el podio. Segundo resultó George Russell, con Mercedes. El campeonato seguirá el 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica.

El ranking de The Race del GP de Gran Bretaña de F1:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Carlos Sainz (Williams)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Liam Lawson (Racing Bulls)

6. Gabriel Bortoleto (Audi)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Isack Hadjar (Red Bull)

11. Ollie Bearman (Haas)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Oscar Piastri (McLaren)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. George Russell (Mercedes)

16. Pierre Gasly (Alpine)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Sergio Pérez (Cadillac)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Nico Hulkenberg (Audi)

22. Alex Albon (Williams)