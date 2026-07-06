Crimen y Justicia

Revuelo judicial por la liberación del hijo del presidente de Rosario Central tras ser detenido con un arma

La decisión de la fiscal Raquel Almada de liberar a Matías Belloso sin siquiera abrirle una causa, luego del procedimiento policial del 29 de junio, quedó bajo revisión de la Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. El legajo fue asignado a otro fiscal

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Matías Belloso fue desafectado recientemente de Almirante Brown
Matías Belloso fue desafectado recientemente de Almirante Brown

La Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación evaluará el desempeño de la fiscal Raquel Almada, quien la semana pasada liberó a cuatro personas que estaban en un 208 con un revólver calibre .22 largo en Granadero Baigorria, ciudad vecina a Rosario. Entre los beneficiados por esa medida se encuentra Matías Belloso (26), uno de los hijos del presidente de Rosario Central Gonzalo Belloso, que en su caso no tuvo siquiera formación de causa penal.

Tal como publicó Infobae la pasada semana, el procedimiento policial ocurrió el 29 de junio por la tarde, cuando ingresó al 911 un llamado en el que se indicaba que dos sospechosos habían amenazado e intentado ingresar a un inmueble armados. Acto seguido, el Comando Radioeléctrico fue hasta el lugar indicado, en Estanislao López y Pancho Ramírez, y dio con dos jóvenes que, al ver a la Policía, se metieron en un 208 estacionado con otras dos personas en el interior.

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La requisa al auto dio como resultado la incautación del arma de fuego, que estaba debajo de uno de los asientos. Es por eso que todos los ocupantes del vehículo fueron trasladados hasta la comisaría 24ª, donde posteriormente recuperaron la libertad por disposición de la fiscal, quien solamente formó causa penal a uno de los involucrados por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Revólver Matías Belloso
El revólver que le encontraron a Matías Belloso

Distintos investigadores policiales sugirieron que Fausto Carbajo, otro de los ocupantes del 208, tendría conexión con una presunta organización dedicada a apuestas online clandestinas. Ese nombre ya consta en otro legajo judicial, ya que fue denunciado por el futbolista Jonatan Gómez –ex Rosario Central y Racing, actualmente en Sarmiento de Junín– por haberlo supuestamente intimidado por una deuda cercana a los 505 mil dólares por juego.

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Carbajo, según las presentaciones hechas por el futbolista intimidado, es quien amenazó al jugador en varias oportunidades, e incluso se presentó en una concentración de Racing –cuando formaba parte de ese plantel– para reclamar por un atraso en los pagos.

La resolución de Almada impactó a tal punto en el sistema judicial, que le sacaron la causa y se la asignaron al fiscal Fernando Dalmau, quien deberá intervenir a la brevedad.

En este contexto, el jefe de fiscales de Rosario, Matías Merlo, envió una circular a todo el Ministerio Público de la Acusación el pasado 2 de julio con una unificación de criterios en los casos de flagrancia relacionados con tenencia o portación ilegítima de armas de fuego en la vía pública, para que justamente no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones.

Guardia - Caso Botellazo Mar del Plata
Enero de 2021. Matías Belloso tuvo que comparecer ante la Fiscalía de Mar del Plata por una causa penal por una brutal paliza

Para Merlo, ese tipo de hechos reviste “una especial gravedad por el riesgo concreto que representa para la seguridad pública” y dejó sentado por escrito que de ahora en adelante todas las aprehensiones en flagrancia por ese tipo de delitos tendrán que ser acompañadas por el secuestro de los celulares de los demorados. A su vez, se tendrá que “evaluar prioritariamente” la procedencia de pedir o no la prisión preventiva.

No es la primera vez que figura Matías Belloso en una crónica policial. En enero de 2021 tuvo que comparecer ante la Fiscalía de Mar del Plata por una causa penal por una brutal paliza que había sufrido un joven en el boliche Ananá de la ciudad balnearia. En ese legajo, prestó declaración y quedó en libertad.

Por la golpiza en el boliche habían sido detenidos dos jóvenes más: Gabriel Galvano y Andrés Guillermo Bracamonte, alias “Andresito”, hijo de Andrés Bracamonte, por entonces jefe de la barra brava de Rosario Central, quien fue asesinado en noviembre de 2024 en las inmediaciones del estadio de Rosario Central, en un ataque que se presume que cometió la banda narco conocida como Los Menores.

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