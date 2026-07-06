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El gesto de Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo, quien rompió en llanto tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026

El emblema lusitano se despidió de la Copa del Mundo luego de la derrota ante España

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Su rostro de desazón y amargura lo dijo todo: Cristiano Ronaldo se despidió de los Mundiales sin la posibilidad de concretar el sueño máximo. A sus 41 años se había preparado y la ilusión era grande, pero este lunes ese anhelo se hizo añicos ante la derrota de Portugal por 1 a 0 a manos de España en los octavos de final.

El conjunto lusitano quedó eliminado y así se terminó la sexta participación de CR7 en las Copas del Mundo. El elenco ibérico se impuso con tanto agónico de Mikel Merino en el primer minuto de tiempo extra.

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Una vez terminado el encuentro, todas las cámaras buscaron a Cristiano Ronaldo, quien caminó con la cabeza gacha y en soledad. Casi ninguno de sus compañeros se acercó. Sus lágrimas no tardaron en llegar, cuando quedó de cara a las tribunas. Luego, saludó al público y así se retiró solo del campo de juego del AT&T Stadium de Dallas.

El que sí buscó consolarlo fue Lamine Yamal, la gran esperanza de España. El hombre del Barcelona lo saludó y le dio un abrazo. Admirador de Lionel Messi, mostró su respeto hacia la leyenda ex Real Madrid.

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Pasaron los minutos y CR7 mostró su fastidio por la derrota y se lo vio hablando con sus compañeros. Los gestos daban cuenta de algún posible error en la marca ante el gol de los españoles y que estuvieron tan cerca de poder estirar la definición al tiempo suplementario.

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