Teleshow

El profundo dolor de Karin Cohen al anunciar la muerte de su padre: “Gracias por todo”

La conductora compartió un emotivo mensaje y evocó recuerdos junto a su papá, recibiendo una ola de apoyo en redes tras la reciente pérdida

Guardar
Google icon
El profundo dolor de Karin Cohen por la muerte de su padre
Entre recuerdos y palabras de gratitud, la locutora homenajeó a su papá en redes y fue acompañada por mensajes de cariño del ambiente periodístico (Instagram)

En medio de una etapa intensa, marcada por compromisos en estudios televisivos y la actividad constante en redes sociales, Karin Cohen debió hacer un alto inesperado en su rutina. El pasado 3 de julio, la conductora atravesó la dolorosa pérdida de su papá, quien falleció a los 87 años. Luego de algunos días de resguardo y silencio, este lunes decidió compartir públicamente su dolor y homenajear a su padre a través de un extenso y sentido mensaje en sus redes sociales.

El Ingeniero Cohen partió el 3 de julio. Vivió 87 años. Atravesó tanta vida… pudo ser despedido con amor. Como el que nos dio”, escribió como inicio del texto con que comunicó la noticia a sus seguidores. Junto a una selección de fotos familiares, la locutora y conductora eligió palabras llenas de ternura y gratitud para despedir a su papá. En su homenaje, lo imaginó “sentado frente a un atardecer en un campo, que esté fresco, que haya animales dando vueltas, que te acompañen perros de esos que aparecen y vos les dabas de comer y un cafecito con leche y un scon con pasas”.

PUBLICIDAD

Karin reveló que había escrito parte de ese texto mientras acompañaba a su padre en sus últimos días. “Mientras lo acompañaba antes del final escribí esto dedicado a él y a los que esperan… Esperar. Para nacer. Para morir. Para duelar y para volver a duelarte. Para esperanzar. Esperar en el limine. En la frontera de lo que todo cambia de forma drástica. El camino que se bifurca en una curva pronunciada, o se rompe y hay que crear otro camino distinto. Nuevo... y hay que esperar para ver cómo es, cómo nos hace sentir”, continuó la locutora.

Un hombre vestido con traje sostiene a una niña pequeña con vestido blanco. Ambos sonríen. Varias personas se observan de fondo en un edificio
Karin Cohen de niña es cargada por su padre, quien sonríe mientras la sostiene frente a la cámara

El posteo continúa con una evocación cargada de imágenes y recuerdos: “Viendo el respirador que te sostiene y la hamaca de la plaza Devoto en la que me empujabas a los cinco años. Las mil poses frente a tu Kodak. La palabra justa y la compañía cálida. Y también el abismo más profundo que se abrió en nuestras vidas. Con historia vieja y dura y descarnada latiendo en tus venas. Y la cruel inconsciencia se apoderó en aquel tiempo”.

PUBLICIDAD

A través de sus palabras, Karin describió la contradicción y la tristeza de ver el deterioro de su padre, esa figura protectora que, de a poco, fue perdiendo fuerzas. “Esperar. Respiro yo profundo mientras los gráficos de colores se mueven y marcan tu música rota”, escribió, en referencia a los monitores de la internación. Hacia el final de su despedida, la conductora dejó testimonio de los pequeños gestos y recuerdos que le quedan como legado: “Tu cuerpo incoherente. Tu mente derecha apagada para siempre. Espero y respiro y escribo. Y te miro con dolorosa compasión. Queda el cafecito del miércoles último. La fuerza de tus brazos empujando mi bici dorada, las empanadas turcas con limón y tu amada Betty que te esperará en su hora. Gracias por todo Pa”.

La periodista junto a sus papás
La periodista junto a sus papás

La publicación de Cohen no tardó en recibir una avalancha de mensajes de cariño y acompañamiento. Tanto seguidores como colegas del medio le acercaron palabras de apoyo y consuelo. Entre los mensajes destacados se leyeron los de Marisa Andino, Daniela Ballester, Sandra Borghi y otros colegas. “Te abrazo fuerte”; “Abrazo enorme, Karin”; “Querida amiga, te acompaño con un fuerte abrazo”; “Lo lamento Karin”; “Gracias por compartir esta hermosa familia”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron en sus redes.

A través de sus palabras, quedó plasmada la importancia de los vínculos familiares y la fortaleza que se necesita para transitar el duelo. En medio de la tristeza, Karin Cohen eligió transformar el dolor en gratitud y compartirlo con su comunidad, generando una red de apoyo y empatía en un momento tan delicado. La despedida al Ingeniero Cohen quedó así como un testimonio de amor y de todo lo que permanece en el recuerdo de una hija.

Temas Relacionados

Karin CohenMuerte del padre de Karin CohenProfundo dolor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

La actriz retoma su emblemático espacio en la pantalla, donde logró un vínculo único con la audiencia y enamoró a las nuevas generaciones

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

María Fernanda Callejón reflexionó sobre la maternidad: “La mitad de mi vida busqué ser mamá, perdí tres embarazos”

En Infobae en vivo, la actriz habló de la experiencia que transitó en la búsqueda detener un hijo y cómo vive el proceso de criar a Giovanna

María Fernanda Callejón reflexionó sobre la maternidad: “La mitad de mi vida busqué ser mamá, perdí tres embarazos”

Pamela David habló sobre la salud de Daniel Vila: “Viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”

En diálogo con Teleshow, la conductora de Desayuno americano contó algunos detalles del traslado a Estados Unidos por una nueva intervención del empresario

Pamela David habló sobre la salud de Daniel Vila: “Viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”

Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con Florencia Peña: “Está judicializado”

A casi un mes de los dichos de la actriz sobre la salud del padre de Lionel Messi y su posterior renuncia al canal de stream, el conductor y productor dio a conocer que la situación escaló a la vía legal

Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con Florencia Peña: “Está judicializado”

Marta Fort contó cuáles son los retoques estéticos que se hizo en el rostro: “Algo me puse en la carita”

Durante una charla con el influencer Tomás Mazza, enumeró los procedimientos estéticos que llevó a cabo y explicó por qué aun no recurrió a tratamientos más invasivos

Marta Fort contó cuáles son los retoques estéticos que se hizo en el rostro: “Algo me puse en la carita”

DEPORTES

La Confederación Brasileña respaldó a Raphael Claus, el árbitro que expulsó a Folarin Balogun

La Confederación Brasileña respaldó a Raphael Claus, el árbitro que expulsó a Folarin Balogun

El desplante de Erling Haaland a un periodista argentino tras su gran actuación frente a Brasil en el Mundial

El regalo que Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, le mandó a Antonela Roccuzzo en pleno Mundial: “Todo hermoso”

“Hace ruido”: la sentencia de Leandro Paredes sobre la eliminación de Brasil del Mundial y su mensaje para Neymar

Homenaje encubierto: por qué el plantel de Argentina lleva el nombre de Messi a todas partes durante el Mundial

TELESHOW

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

María Fernanda Callejón reflexionó sobre la maternidad: “La mitad de mi vida busqué ser mamá, perdí tres embarazos”

Pamela David habló sobre la salud de Daniel Vila: “Viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”

Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con Florencia Peña: “Está judicializado”

Marta Fort contó cuáles son los retoques estéticos que se hizo en el rostro: “Algo me puse en la carita”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo Europa logró convertir sus ríos y playas en los más seguros del continente para bañarse

Cómo Europa logró convertir sus ríos y playas en los más seguros del continente para bañarse

Sylvester Stallone cumple 80 años: el largo camino del héroe hasta volverse una leyenda del cine

Las exportaciones salvadoreñas de electricidad suben a USD 11.9 millones hasta mayo de 2026, según el Banco Central

Organizaciones de personas con discapacidad protestan en Honduras por suspensión de fondos

Expertos salvadoreños impulsan ambicioso plan para instalar sismógrafos en la costa de Acajutla