El profundo dolor de Karin Cohen al anunciar la muerte de su padre: “Gracias por todo”

Entre recuerdos y palabras de gratitud, la locutora homenajeó a su papá en redes y fue acompañada por mensajes de cariño del ambiente periodístico (Instagram)

En medio de una etapa intensa, marcada por compromisos en estudios televisivos y la actividad constante en redes sociales, Karin Cohen debió hacer un alto inesperado en su rutina. El pasado 3 de julio, la conductora atravesó la dolorosa pérdida de su papá, quien falleció a los 87 años. Luego de algunos días de resguardo y silencio, este lunes decidió compartir públicamente su dolor y homenajear a su padre a través de un extenso y sentido mensaje en sus redes sociales.

“El Ingeniero Cohen partió el 3 de julio. Vivió 87 años. Atravesó tanta vida… pudo ser despedido con amor. Como el que nos dio”, escribió como inicio del texto con que comunicó la noticia a sus seguidores. Junto a una selección de fotos familiares, la locutora y conductora eligió palabras llenas de ternura y gratitud para despedir a su papá. En su homenaje, lo imaginó “sentado frente a un atardecer en un campo, que esté fresco, que haya animales dando vueltas, que te acompañen perros de esos que aparecen y vos les dabas de comer y un cafecito con leche y un scon con pasas”.

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Karin reveló que había escrito parte de ese texto mientras acompañaba a su padre en sus últimos días. “Mientras lo acompañaba antes del final escribí esto dedicado a él y a los que esperan… Esperar. Para nacer. Para morir. Para duelar y para volver a duelarte. Para esperanzar. Esperar en el limine. En la frontera de lo que todo cambia de forma drástica. El camino que se bifurca en una curva pronunciada, o se rompe y hay que crear otro camino distinto. Nuevo... y hay que esperar para ver cómo es, cómo nos hace sentir”, continuó la locutora.

Karin Cohen de niña es cargada por su padre, quien sonríe mientras la sostiene frente a la cámara

El posteo continúa con una evocación cargada de imágenes y recuerdos: “Viendo el respirador que te sostiene y la hamaca de la plaza Devoto en la que me empujabas a los cinco años. Las mil poses frente a tu Kodak. La palabra justa y la compañía cálida. Y también el abismo más profundo que se abrió en nuestras vidas. Con historia vieja y dura y descarnada latiendo en tus venas. Y la cruel inconsciencia se apoderó en aquel tiempo”.

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A través de sus palabras, Karin describió la contradicción y la tristeza de ver el deterioro de su padre, esa figura protectora que, de a poco, fue perdiendo fuerzas. “Esperar. Respiro yo profundo mientras los gráficos de colores se mueven y marcan tu música rota”, escribió, en referencia a los monitores de la internación. Hacia el final de su despedida, la conductora dejó testimonio de los pequeños gestos y recuerdos que le quedan como legado: “Tu cuerpo incoherente. Tu mente derecha apagada para siempre. Espero y respiro y escribo. Y te miro con dolorosa compasión. Queda el cafecito del miércoles último. La fuerza de tus brazos empujando mi bici dorada, las empanadas turcas con limón y tu amada Betty que te esperará en su hora. Gracias por todo Pa”.

La periodista junto a sus papás

La publicación de Cohen no tardó en recibir una avalancha de mensajes de cariño y acompañamiento. Tanto seguidores como colegas del medio le acercaron palabras de apoyo y consuelo. Entre los mensajes destacados se leyeron los de Marisa Andino, Daniela Ballester, Sandra Borghi y otros colegas. “Te abrazo fuerte”; “Abrazo enorme, Karin”; “Querida amiga, te acompaño con un fuerte abrazo”; “Lo lamento Karin”; “Gracias por compartir esta hermosa familia”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron en sus redes.

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A través de sus palabras, quedó plasmada la importancia de los vínculos familiares y la fortaleza que se necesita para transitar el duelo. En medio de la tristeza, Karin Cohen eligió transformar el dolor en gratitud y compartirlo con su comunidad, generando una red de apoyo y empatía en un momento tan delicado. La despedida al Ingeniero Cohen quedó así como un testimonio de amor y de todo lo que permanece en el recuerdo de una hija.