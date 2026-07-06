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“Mujer despreciable e indigna”: el fuerte descargo de Mbappé tras los dichos racistas de una senadora paraguaya

La estrella de la selección de Francia se expresó luego de que Celeste Amarilla lo agraviara en sus redes sociales tras el duelo con Paraguay en el Mundial

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El descargo de Mbappé
El descargo de Mbappé

La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó el sábado, tras la derrota de Paraguay ante Francia por 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026, una serie de mensajes en la red social X con insultos racistas dirigidos al capitán del seleccionado francés, Kylian Mbappé. La polémica desencadenó una condena inmediata del gobierno francés, de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que anunció acciones judiciales, y del propio jugador.

El partido, disputado el sábado en Filadelfia, quedó definido con un gol de penal convertido por Mbappé. Minutos después del desenlace, Amarilla recurrió a X para lanzar una andanada de expresiones discriminatorias contra el jugador. “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido”, escribió la legisladora en uno de sus posteos. En una segunda publicación agregó: “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés”. Llegó incluso a sugerir que el futbolista debería haber recibido una agresión física al finalizar el encuentro.

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La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, fue la primera voz oficial en responder. “Estoy absolutamente escandalizada por las palabras de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Francia condena con la mayor firmeza los ataques racistas de los que fue objeto Kylian Mbappé“, afirmó en un comunicado. Ferrari calificó las expresiones de “abyectas, indignas e inaceptables”, con especial énfasis en que provienen de una representante política. “Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”, sostuvo la funcionaria.

El posteo de la senadora que desató la controversia
El posteo de la senadora que desató la controversia

Horas después, el propio Mbappé tomó la palabra. En un mensaje publicado en X, el futbolista calificó a Amarilla de “mujer despreciable e indigna de su cargo” y le reprochó haber opacado el desempeño del seleccionado paraguayo. “Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo”, le escribió el capitán francés en su publicación.

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La FFF también emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, en el que calificó los comentarios de “totalmente aberrantes e inaceptables”. “Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar”, señaló el organismo, que anunció la presentación de una denuncia ante el parquet con el fin de iniciar acciones judiciales. La federación expresó además su “total apoyo” a Mbappé, al resto de los jugadores y, de forma más amplia, a todas las víctimas de ese tipo de expresiones. “Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado”, concluyó el comunicado de la FFF.

El comunicado de la FFF
El comunicado de la FFF

No es la primera vez que Amarilla protagoniza una controversia de este tipo. En 2021, durante la visita de la reina Letizia de España a Paraguay, la senadora cuestionó su presencia con comentarios despectivos y la tildó de “periodista devenida en reina”, lo que generó críticas en el ámbito político y diplomático.

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, Francia jugará por los cuartos de final del Campeonato del Mundo el jueves 9/7 frente a Marruecos, desde las 17 (hora de Argentina) en el Gillette Stadium.

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