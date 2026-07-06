Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2% para junio: qué prevén para este mes

Los analistas consultados por el BCRA proyectan una desaceleración de la inflación para los próximos meses. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las consultoras y bancos proyectan una inflación de 2% para junio y el mismo dato para julio. En simultáneo, anticipan una dinámica inflacionaria anual de 30% y prevén un dólar a $1.673 para fin de año.

En la sexta encuesta del año, los participantes del REM pronosticaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2% para el mes pasado, apenas una décima por debajo del informe anterior. Entre los analistas que históricamente efectuaron las mejores estimaciones —el denominado Top 10— la previsión se ubicó en 1,9%, dos décimas menos que en la medición previa.

PUBLICIDAD

Inflación menor al 2% y dólar

Según las proyecciones relevadas en el reporte oficial, los consultados estiman que la inflación mensual quebrará el umbral del 2% a partir de agosto. La mediana de las expectativas desciende a 1,8% en el octavo mes y en septiembre. Para octubre y noviembre, el pronóstico se ubica en 1,7%, mientras que en diciembre se anticipa un leve repunte a 1,8 por ciento.

El gráfico también muestra los rangos de dispersión de las expectativas: el intervalo percentil 25-75 se mantiene estrecho, lo que indica cierto consenso entre los participantes sobre la trayectoria descendente de la inflación hacia la segunda mitad del año.

PUBLICIDAD

En cuanto a la inflación núcleo, que no contempla la dinámica de los precios estacionales ni regulados, el consenso de los analistas situó el dato de junio en 1,9%, una décima menos respecto al sondeo anterior. El Top 10 coincidió con esa proyección y también ajustó a la baja su estimación en dos décimas frente al informe previo.

Con relación al tipo de cambio, los analistas vislumbraron que continuará con un sendero de aumentos moderados en la segunda mitad de 2026. La mediana de las estimaciones ubica al dólar oficial en $1.482 para julio, con subas mensuales que lo llevan a $1.513 en agosto, $1.548 en septiembre y $1.589 en octubre. Para noviembre, la proyección alcanza $1.621 y cierra el año en $1.673 por dólar en diciembre.

PUBLICIDAD

En la comparación con el relevamiento anterior, las expectativas para cada mes reflejan aumentos de entre $23,7 y $36,9, salvo en diciembre, donde la estimación se mantiene sin cambios. Para el promedio de los diez mejores pronosticadores, el dólar finalizaría 2026 en 1.621 pesos. A doce meses, la mediana de las proyecciones alcanza $1.805 por dólar, lo que representa un salto de $45 respecto al REM previo. El promedio del Top 10 ubica el tipo de cambio en $1.766 para el mismo horizonte.

Actividad, desocupación y cuentas fiscales

Los encuestados estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB), ajustado por estacionalidad, habría registrado un crecimiento de 0,6% durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa una reducción de 0,6 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior. Para el tercer trimestre, prevén una suba de 0,9%, apenas 0,1 puntos por debajo del anterior relevamiento. La proyección para el cuarto trimestre también se ubicó en 0,9 por ciento.

PUBLICIDAD

La actividad económica crecería 3%, según estimaciones del REM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el promedio de las respuestas, el nivel de actividad económica en 2026 sería 3,0% superior al promedio de 2025, con una mejora de 0,1 puntos porcentuales frente al informe previo. El grupo denominado Top 10, compuesto por quienes tienen los pronósticos más certeros, también proyectó un crecimiento de 3,0% para 2026, lo que implica un aumento de 0,2 puntos respecto al REM anterior.

A propósito del mercado laboral, la tasa de desocupación abierta estimada para el segundo trimestre de 2026 se ubicó en 7,7% de la Población Económicamente Activa, es decir, 0,1 puntos por encima del relevamiento anterior. Para el cuarto trimestre, la proyección del REM fue de 7,5%, con una variación similar. El Top 10 calculó tasas de 7,6% y 7,5% para el segundo y cuarto trimestre del año, respectivamente.

PUBLICIDAD

En el comercio exterior de bienes, el REM proyectó para 2026 exportaciones (FOB) por USD 100.000 millones, lo que representa un incremento de USD 1.453 millones respecto a la encuesta anterior, e importaciones (CIF) por USD 76.400 millones, es decir, una reducción de USD 1.963 millones frente al relevamiento previo. El superávit comercial anual esperado se ubica en USD 23.600 millones, con una mejora de USD 3.415 millones respecto al informe previo.

Al analizar el resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero, los participantes del REM prevén un superávit de $15,7 billones para 2026, una cifra $300 mil millones menor que la estimada en el relevamiento anterior. El promedio del Top 10 pronosticó un superávit primario de $15,8 billones. Ningún consultado proyectó un superávit primario inferior a $9,0 billones para este año.

PUBLICIDAD