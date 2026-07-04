Sociedad

Adiós a un emblemático edificio de comercios de Rosario que cerró sus puertas luego de 130 años

Inspirado en los grandes almacenes europeos de comienzos del siglo XX, La Favorita bajó sus persianas en forma definitiva después de un intento de reflotarla luego de su primer cierre en 2021

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Fachada de una tienda llamada La Favorita con grandes ventanales, toldos, personas en la entrada y un cartel luminoso en blanco y negro
La Favorita, inaugurada en mayo de 1897, pasó de ser una simple tienda a un amplio edificio comercial (Facebook)

El cierre definitivo de La Favorita en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, marcó un punto de inflexión en la vida comercial de la emblemática metrópoli.

Desde aquel lejano 18 de mayo de 1897, cuando los asturianos Ramón y Ángel García inauguraron ese pequeño comercio de puntillas, randas y encajes, que terminó por convertir la esquina de Sarmiento y Córdoba en un nodo central de la ciudad durante más de un siglo, hasta el primer cierre del edificio como tienda en abril de 2021, en plena pandemia de coronavirus, con la partida de la firma Falabella del país.

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Luego de una pausa de dos años, en mayo de 2023 se reactivó una segunda chance comercial, con capitales rosarinos, que intentaron reflotarla. Pero la actualidad económica del país aceleró el cierre de persianas definitivo de los locales que integraban el mall céntrico rosarino.

La Favorita Rosario
Hasta abril de 2021, La Favorita fue un edificio perteneciente al grupo chileno Falabella

De esta forma, La Favorita quedó atravesada por varios momentos que marcaron épocas distintas: su apogeo en la década de 1930, la venta del fondo de comercio a capitales chilenos en 1994, el final de la operación de Falabella en 2021, la reactivación de 2023 y la clausura a mediados de 2026. En el medio, el negocio pasó de un local alquilado a un edificio de cuatro niveles inspirado en los grandes almacenes europeos de comienzos del siglo XX.

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El final y la disputa por el inmueble

El cierre del proyecto fue confirmado este 30 de junio a través de las redes oficiales del paseo. El edificio quedó como un esqueleto semivacío mientras avanzan los retiros de mercadería e instalaciones.

Hoy cerramos una etapa muy importante. Queremos agradecer de corazón a nuestros clientes, locatarios, colaboradores y a cada persona que nos acompañó durante este camino. Cada encuentro, cada historia y cada momento compartido forman parte de lo que construimos juntos y quedarán para siempre en nuestra memoria. Gracias por haber sido parte”. Esta última frase es la que enarbola su sitio web oficial, sin acceso a ningún otro hipervínculo más que la portada en color azul.

Texto blanco 'LA FAVORITA' en mayúsculas y 'Gracias por haber sido parte.' sobre un fondo azul oscuro
El mensaje de despedida en la portada del sitio principal del edificio comercial (La Favorita)

Pero este cierre dejó una negociación abierta entre propietarios y el operador comercial, mientras el mercado evalúa quién podría tomar el edificio y con qué esquema. Entre los nombres mencionados aparece el grupo uruguayo Parisien, dueño de la cadena Indian, junto con el interés de capitales chinos vinculados al comercio. Del lado vendedor, un consorcio de unos 60 herederos buscan ponerse de acuerdo.

Corredores inmobiliarios y empresarios del sector coinciden en que el inmueble solo admite un operador con respaldo financiero, experiencia en grandes superficies y capacidad para sostener un proyecto de largo plazo. Pero hasta ahora no existe una compra anunciada ni una operación cerrada.

La gerenciadora Onatisur SA mantiene su propósito de ejecutar una garantía de USD 300.000 en concepto indemnizatorio y reclamar otros $600 millones por distintos conceptos. Del otro lado, los representantes del fideicomiso que agrupa a los propietarios sostienen que la discusión se concentra en esa garantía y mantienen un reclamo de $300 millones, que incluye cuatro meses de alquiler caídos: abril, mayo, junio y julio, además del preaviso de seis meses.

La Favorita Rosario
Escaleras de mármol, herrajes de estilo y ascensores modernos se combinaban en los interiores de este inmueble icónico de estilo francés

Si no prospera un acuerdo económico entre las partes, el próximo 28 de julio está prevista una mediación prejudicial de cara a un juicio por desalojo. En una salida amigable, el plazo para entregar definitivamente el inmueble se extendería hasta el 20 de julio.

El intento por recuperar el nombre y un fallido modelo de negocios

El edificio había reabierto en 2023 con la intención de recuperar el nombre de La Favorita y reactivar una esquina central de la ciudad tras la salida de Falabella, que dejó el inmueble el 6 de abril de 2021 como parte de su retiro del mercado argentino. En esta etapa funcionaron 32 locales, aunque en los días previos al cierre apenas quedaba un puñado en actividad.

Las razones del cierre no se explican solo por la pelea contractual. Entre las causas del final anticipado figuran el contexto recesivo, la caída en el consumo, las fallas en la escalera mecánica -que complicaron la accesibilidad a los niveles superiores- y la reconversión del centro en medio de hábitos de compra modificados. Además, influyó el cierre de propuestas gastronómicas y la dificultad para consolidar una oferta atractiva. En síntesis: la experiencia no terminó de afirmarse.

Porque la discusión ya no pasa solo por quién compre o alquile el inmueble, sino por qué tipo de proyecto podría funcionar allí. Un empresario consultado por Ecos365 lo resumió así: “La Favorita ya no necesita un inquilino; necesita un nuevo modelo de negocio”.

La Favorita Rosario
La reconversión de la zona, en medio de hábitos de compra modificados, influyó el cierre de propuestas gastronómicas y la dificultad para consolidar una oferta atractiva

Según esa mirada, la rentabilidad ya no depende de un único comercio capaz de ocupar todo el edificio, sino de un esquema de usos mixtos con locales, gastronomía, oficinas, entretenimiento, servicios y otras propuestas que atraigan público durante todo el día.

En ese escenario, Rosario vuelve a aparecer en el radar de cadenas regionales por la apertura económica, la flexibilización de importaciones y el desembarco de nuevas marcas internacionales.

El grupo Parisien es mencionado como el candidato que hoy reúne mejores condiciones, aunque no confirmó negociaciones. El valor del inmueble, de todos modos, se mantiene para el mercado: miles de metros cuadrados construidos, ubicación, peso patrimonial y una carga simbólica poco frecuente en el negocio comercial argentino.

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