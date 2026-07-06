Venezuela solicitó asistencia a Naciones Unidas para reconstruir las viviendas destruidas por el doble terremoto

Trabajadores de rescate junto a una excavadora remueven escombros entre edificios residenciales en Playa Grande, estado La Guaira, tras los terremotos del 24 de junio (REUTERS)

Venezuela solicitó formalmente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asistencia técnica y financiera para poner en marcha programas de vivienda destinados a los damnificados por los terremotos que devastaron el norte del país el pasado 24 de junio.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, confirmó que la magnitud de la emergencia requiere apoyo internacional para responder a las más de 17.000 familias que quedaron sin hogar.

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Durante una conversación con el administrador del PNUD, Alexander De Croo, Rodríguez agradeció la disposición del organismo para colaborar en la reconstrucción.

“Vamos a realizar una evaluación de necesidades posterior al desastre para avanzar en la recuperación y reconstrucción nacional”, explicó la funcionaria chavista.

El doble sismo, con magnitudes de 7,2 y 7,5, provocó la muerte de al menos 3.342 personas y dejó más de 16.700 heridos, según el último balance oficial. Además, 17.345 personas perdieron su vivienda y se han habilitado 79 campamentos transitorios en distintas localidades.

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Alexander De Croo, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (REUTERS)

Un total de 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron completamente, lo que ha dejado a buena parte de la población sin techo ni pertenencias.

Rodríguez detalló que mantiene gestiones con otros organismos multilaterales para evaluar alternativas para el desastre.

“Estamos en conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recuperar recursos que permitan reconstruir la infraestructura dañada”, señaló.

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Además, mencionó contactos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, organismos que “ya han ofrecido cooperación no reembolsable y líneas de crédito para atender el proceso de recuperación”.

Para canalizar la ayuda, el régimen chavista creó un fondo inicial de 200 millones de dólares y una cuenta especial en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destinada a recibir donaciones internacionales, con mecanismos de auditoría para garantizar la transparencia.

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Voluntarios y personal municipal colaboran en la identificación y sepultura de cuerpos no reconocidos en el estado La Guaira (REUTERS)

El contexto de la emergencia ha obligado a reorganizar áreas clave del gabinete. Este domingo, Rodríguez designó al ingeniero Francisco Garcés como nuevo ministro de Transporte, para liderar la recuperación de viviendas e infraestructura a través de la Gran Misión Venezuela Renace. Garcés ya había sido nombrado jefe de una comisión presidencial encargada de inspeccionar viviendas afectadas por los terremotos.

Plan humanitario de la ONU

Entretanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, comunicó este lunes que el plan de respuesta humanitaria del organismo para Venezuela, puesto en marcha tras los terremotos ocurridos hace casi dos semanas, ha reunido hasta el momento 274 millones de dólares. Así lo informó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, quien también precisó que el sector privado ha contribuido con más de 32 millones de dólares adicionales en apoyo a las tareas de asistencia. A estas cifras se suman donaciones en bienes y servicios destinadas a cubrir necesidades urgentes de la población.

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La iniciativa, liderada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), tiene como meta brindar ayuda a 5,5 millones de personas vulnerables en el país. El plan requiere un total de 632 millones de dólares para poder ofrecer atención que permita salvar vidas, según datos publicados en la página oficial de la OCHA.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dirige a los delegados en una sesión sobre no proliferación nuclear en la sede de la organización, Nueva York (REUTERS)

De acuerdo con la evaluación de la agencia, el impacto de los terremotos del 24 de junio se suma a una crisis humanitaria preexistente: a comienzos de este año, 7,9 millones de venezolanos necesitaban asistencia por los efectos del estancamiento económico, la inflación y la saturación de los servicios públicos.

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Cuerpos sin identificar

En paralelo a los esfuerzos de reconstrucción, la gestión de los fallecidos se ha convertido en un desafío humanitario. En la parroquia de Catia La Mar, estado La Guaira, equipos municipales abrieron zanjas en el cementerio local para enterrar a más de 150 cuerpos que no han podido ser identificados.

“Desde el día siguiente de los sismos empezamos a hacer las tumbas para que todas esas personas tuvieran sepulturas dignas”, relató Eli Zavala, residente de la localidad. Las autoridades han numerado las parcelas y tomado fotografías de cada cadáver antes de sepultarlos, con la esperanza de facilitar la identificación futura por parte de los familiares.

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Imagen tomada por dron muestra los féretros preparados para el sepelio de fallecidos tras los sismos, en el cementerio La Esperanza de La Guaira (REUTERS)

Los rectángulos de tierra donde yacen los cuerpos presentan cruces blancas y placas con la leyenda “Identificación especial” y la fecha de fallecimiento, 24 de junio de 2026. Debido a la magnitud de la tragedia, morgues y hospitales resultaron desbordados y fue necesario improvisar un depósito de cadáveres en los silos del puerto de La Guaira.

La situación ha generado indignación entre habitantes que todavía buscan a familiares desaparecidos.

“Esto es horrible (...), pero de aquí no me muevo porque yo sé que está ahí. Encontré su moto, encontré su casco, él está ahí, Dios quiera que con vida. Si no, por lo menos encontrarlo, verlo, uno necesita darles su eterno descanso”, expresó Zuly, una mujer que desde el día de los sismos duerme en una plazuela cercana a la panadería donde trabajaba su hijo de 23 años.

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En medio del luto, Delcy Rodríguez descartó disturbios sociales. “No habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”, afirmó durante el acto oficial con la bandera nacional a media asta por el Día de la Independencia.

El cementerio La Esperanza, en La Guaira, acoge los entierros de las personas fallecidas tras los terremotos registrados el 24 de junio (REUTERS)

Mientras tanto, la población participa en misas fúnebres y vigilias, y en las zonas más afectadas continúan las labores para recuperar cuerpos bajo los escombros.