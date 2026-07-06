América Latina

El Gobierno chileno confirmó avances para “recomponer” la relación con Estados Unidos tras meses de distanciamiento

Durante su encuentro con el secretario de Estado Marco Rubio, el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna abordó la situación regional y el combate al crimen organizado en América Latina

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto al canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, durante su encuentro en el Departamento de Estado en Washington (REUTERS)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto al canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, durante su encuentro en el Departamento de Estado en Washington (REUTERS)

El gobierno chileno confirmó avances en la normalización de su vínculo con Estados Unidos tras meses de enfriamiento diplomático, según declaraciones del canciller Francisco Pérez Mackenna luego de un encuentro oficial en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Es una relación que se había resentido durante un tiempo, pero la estamos recomponiendo para el mejor interés de Chile y hemos avanzado mucho en estas reuniones”, afirmó Pérez Mackenna al salir del Departamento de Estado.

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Durante la cita, ambos funcionarios revisaron el estado de la alianza bilateral y acordaron fortalecer la cooperación en seguridad, comercio e inversiones.

El ministro chileno destacó que “Estados Unidos es el principal socio estratégico” de su país y subrayó el objetivo de “construir una alianza para el mejor desarrollo de nuestros pueblos”. En ese sentido, manifestó que Chile se encuentra “listo para recibir inversión extranjera, particularmente de Estados Unidos, en los distintos sectores”.

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El diálogo incluyó un análisis sobre la situación regional, con especial atención a la seguridad en América Latina y el combate al crimen organizado. Pérez Mackenna trasladó a su par estadounidense los saludos del presidente José Antonio Kast, quien ha impulsado una política exterior alineada con Washington desde su llegada al poder.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, recibe al canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, en la sede del Departamento de Estado en Washington (EFE)
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, recibe al canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, en la sede del Departamento de Estado en Washington (EFE)

Fue una conversación muy fructífera, donde se enfatizó la alianza estratégica que existe entre ambos países. Compartimos principios y valores como la democracia y libertad, que nos unen y que proyectan un futuro de amistad y progreso conjunto”, señaló el canciller chileno.

Las autoridades abordaron además la importancia de atraer capitales y promover el desarrollo económico. El titular de Relaciones Exteriores presentó el programa Choose Chile, una iniciativa destinada a captar inversiones y generar empleo.

Chile quiere ser parte de esta nueva arquitectura estratégica y es por ello que estamos recorriendo el mundo para atraer inversión, empresas y talento. Chile está preparado para contribuir a cadenas de suministro seguras y resilientes”, declaró Pérez Mackenna.

Actualmente, Estados Unidos figura como el segundo mayor socio comercial de Chile, con un intercambio que asciende a 34.332 millones de dólares y un stock de inversiones de 29.455 millones de dólares. A pesar de que China se mantiene como el principal socio comercial de Chile, Estados Unidos ocupa el primer lugar como inversor externo. Este contexto lleva al gobierno chileno a buscar un equilibrio diplomático entre ambas potencias, en un escenario global complejo.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia su primer discurso anual ante la nación en el Congreso de Valparaíso (REUTERS/Archivo)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia su primer discurso anual ante la nación en el Congreso de Valparaíso (REUTERS/Archivo)

El presidente José Antonio Kast se sumó recientemente a la iniciativa Escudo de las Américas, una propuesta de Washington para enfrentar el crimen internacional y reducir la influencia de China en la región. Chile es uno de los tres países latinoamericanos, junto a Perú y Costa Rica, que cuentan con tratados de libre comercio tanto con China como con Estados Unidos.

El encuentro en Washington permitió avanzar en la colaboración sobre minerales críticos, un punto clave para la economía global y la transición energética. Ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de fortalecer cadenas de suministro confiables y diversificar los flujos de inversión.

El canciller Pérez Mackenna concluyó que Chile “está preparado para contribuir a cadenas de suministro seguras y resilientes” y expresó la voluntad de su país de mantener una relación constructiva y estable con Estados Unidos.

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