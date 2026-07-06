Crimen y Justicia

Captaban mujeres con falsas ofertas de trabajo para explotarlas sexualmente: así rescataron a ocho víctimas

Los procedimientos incluyeron allanamientos en Buenos Aires y Tucumán, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación clave para la causa. Tres mujeres y dos hombres fueron detenidos

Guardar
Google icon
El momento en que se llevaron detenidos a cinco integrantes de la banda

Una investigación de varios meses permitió desarticular una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, que operaba entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia de Tucumán. El operativo, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), culminó con el rescate de ocho mujeres y la detención de cinco personas.

Todo comenzó en agosto de 2025, cuando personal del Departamento Trata de Personas de la PFA advirtió la llegada a la Terminal de Ómnibus de Retiro de dos mujeres provenientes de Tucumán. La alerta surgió porque una de ellas tenía una solicitud de paradero vigente, denunciada por familiares. Esta situación activó el Protocolo de Alerta Temprana y motivó la intervención de especialistas en asistencia a víctimas.

PUBLICIDAD

Las entrevistas realizadas permitieron identificar claros indicadores del delito de trata. Según la investigación, una de las mujeres había sido captada mediante una falsa oferta laboral y trasladada al AMBA con fines de explotación sexual.

Con intervención judicial, la Policía secuestró y peritó diversos dispositivos electrónicos, cuyo análisis fue clave para reconstruir el entramado de la organización. La evidencia permitió identificar a los integrantes del grupo y determinar el rol que cada uno ocupaba dentro de la estructura criminal.

PUBLICIDAD

Red de trata de personas
La PFA detuvo a cinco integrantes de la banda criminal dedicada a la trata de personas

Durante varios meses, investigadores de la PFA llevaron adelante tareas de inteligencia, entre ellas la utilización del recurso especial denominado “Agente Revelador Digital”. Estas acciones confirmaron que la red captaba mujeres en situación de vulnerabilidad en distintas provincias y las trasladaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, eran explotadas sexualmente en departamentos de alquiler temporario, una modalidad elegida para evitar controles y dificultar la detección por parte de las autoridades.

En Tucumán, la organización contaba con una captadora encargada de seleccionar a las víctimas. Mientras que un hombre tenía la función de trasladarlas, ya fuera en un vehículo particular o mediante transporte de larga distancia hasta Buenos Aires, donde finalmente eran sometidas a explotación sexual.

Con todas las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, Secretaría Nº 13 a cargo del Dr. Santiago Maldonado, ordenó la realización de siete allanamientos: dos en Villa Tesei, uno en Castelar, tres en el barrio porteño de Palermo y uno en Yerba Buena, Tucumán.

En los procedimientos, que contaron con la colaboración de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Tucumán-Sur, la Policía Federal rescató a ocho mujeres víctimas de explotación sexual. Además, detuvo a cinco personas: tres mujeres —dos de nacionalidad colombiana y una argentina— y dos hombres venezolanos.

Red de trata allanamientos
Los agentes secuestraron teléfonos celulares, notebooks, cuadernos con anotaciones y demás elementos de interés para la causa

Durante los allanamientos, se secuestraron varios teléfonos celulares, dos notebooks, varias CPU, varias tarjetas SIM, seis cuadernos con anotaciones y otros elementos de interés para la causa. Todos los detenidos quedaron a disposición del juzgado interviniente por infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Temas Relacionados

Trata de personasExplotación sexualTucumánBuenos AiresÚltimas noticiasPFA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video inédito: el saludo de Cristina Kirchner a Maradona cuando cumplió 60 años

La grabación se conoció este lunes durante el juicio por la muerte del Diez. El llamado de la expresidenta y qué le dijo

Video inédito: el saludo de Cristina Kirchner a Maradona cuando cumplió 60 años

Catinona sintética: qué es y cómo operaba la banda de narcos chinos que vendía la peligrosa sustancia

Solo hay dos antecedentes en el país del secuestro de la droga conocida como “sales de baño” y considerada una amenaza por las fuerzas de seguridad. Cómo lavaba dinero la organización

Catinona sintética: qué es y cómo operaba la banda de narcos chinos que vendía la peligrosa sustancia

Fin de una disputa clave en el juicio de Maradona: una testigo reveló quién eligió la casa donde murió

El domicilio de Tigre donde se montó la internación domiciliaria en la que falleció el Diez fue altamente cuestionado en el debate. Este lunes, Vanesa Morla, su asistente, arrojó claridad en este aspecto

Fin de una disputa clave en el juicio de Maradona: una testigo reveló quién eligió la casa donde murió

Juicio por la muerte de Maradona: declaró Vanesa Morla, asistente de Diego

El debate oral ya entró en una etapa definitoria. Este lunes se reanudó con otra testigo muy cercana al Diez en los últimos días

Juicio por la muerte de Maradona: declaró Vanesa Morla, asistente de Diego

La Fiscalía de Paraguay pidió 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador Edgardo Kueider

Lo consideró culpable del delito de contrabando en grado de tentativa por intentar ingresar USD 200 mil sin declarar. La defensa, en tanto, requirió la absolución

La Fiscalía de Paraguay pidió 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador Edgardo Kueider

DEPORTES

“Mujer despreciable e indigna”: el fuerte descargo de Mbappé tras los dichos racistas de una senadora paraguaya

“Mujer despreciable e indigna”: el fuerte descargo de Mbappé tras los dichos racistas de una senadora paraguaya

Tuvo uno de los looks más excéntricos de la historia de los Mundiales y hoy sorprende al mundo del fútbol desde otro rol

Los refuerzos que trabajan “las 24 horas” para la selección argentina durante el Mundial: “Hace un esfuerzo enorme”

La Confederación Brasileña respaldó a Raphael Claus, el árbitro que expulsó a Folarin Balogun

El desplante de Erling Haaland a un periodista argentino tras su gran actuación frente a Brasil en el Mundial

TELESHOW

Gritos, amenazas y viralización: así fue el tenso partido que vivió Camilota como arquera

Gritos, amenazas y viralización: así fue el tenso partido que vivió Camilota como arquera

El profundo dolor de Karin Cohen al anunciar la muerte de su padre: “Gracias por todo”

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

María Fernanda Callejón reflexionó sobre la maternidad: “La mitad de mi vida busqué ser mamá, perdí tres embarazos”

Pamela David habló sobre la salud de Daniel Vila: “Viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky advirtió que la guerra con Rusia se decidirá en el espacio aéreo tras un nuevo ataque masivo contra Kiev

Zelensky advirtió que la guerra con Rusia se decidirá en el espacio aéreo tras un nuevo ataque masivo contra Kiev

Cómo Europa logró convertir sus ríos y playas en los más seguros del continente para bañarse

Sylvester Stallone cumple 80 años: el largo camino del héroe hasta volverse una leyenda del cine

Las exportaciones salvadoreñas de electricidad suben a USD 11.9 millones hasta mayo de 2026, según el Banco Central

Organizaciones de personas con discapacidad protestan en Honduras por suspensión de fondos