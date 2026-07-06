Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

Virginia Lago vuelve a Telefe con Historias de Corazón (Maximiliano Luna)

El regreso de Virginia Lago a la pantalla chica con Historias de Corazón marca un nuevo capítulo para uno de los formatos más recordados de la televisión argentina. La elección de Telefe de reponer el ciclo responde a una fórmula que supo conquistar a la audiencia vespertina, apoyada en la calidez de su conductora y en la selección de relatos emotivos. El anuncio, difundido desde las redes sociales oficiales del canal, muestra a Lago en un living, taza de té en mano y una mesa servida, invitando a los televidentes con la frase: “Muy pronto, historias que emocionan, inspiran y dejan huella”.

Durante la primera etapa del ciclo, Lago presentaba cada producción desde un espacio que evocaba un hogar: sillones blancos, una picada o una copa de vino dependiendo del horario, y la promesa de acompañar a los televidentes. La puesta en escena, sumada al tono sereno y las reflexiones pausadas de la actriz, generaron una conexión directa con el público, que la identificó como una figura cercana y sin artificios, incluso televidentes más jpovenes, que recién la descubrían. La fórmula original, estrenada el 9 de enero de 2012 a las 15:30, consistía en la introducción y cierre de películas o series inspiradas en hechos reales o basadas en historias de vida, siempre resaltando el costado humano de las tramas.

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La propuesta de la emisora para esta nueva etapa no incluye aún una fecha de estreno confirmada. Sin embargo, las expectativas crecen ante la posibilidad de que el regreso esté vinculado con la reemisión de la telenovela brasileña Avenida Brasil. Se especula que Lago será la encargada de presentar y comentar cada uno de los capítulos, replicando el formato que la consagró y sumando su mirada personal a la historia de Nina, la protagonista interpretada por Débora Falabella.

La actriz Virginia Lago sonríe y sostiene una taza de té, en una imagen que promociona el programa 'Historias de Corazón'

La continuidad de Historias de Corazón en la grilla del canal no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia orientada a recuperar contenidos que demostraron éxito en el pasado. El canal apuesta a la nostalgia como motor de audiencia, apoyándose en figuras capaces de generar identificación y en relatos que ya probaron su eficacia. A lo largo de su emisión original, el ciclo logró picos de audiencia superiores a los 14 puntos de rating y se mantuvo durante meses entre los programas más vistos de su franja, especialmente tras su mudanza al horario central de los sábados a partir de julio de 2012.

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La cercanía de Lago con los televidentes traspasó la pantalla. Muchos recuerdan con precisión su gesto de levantar la copa, la musicalización con “Someone Like You" de Adele y las frases que, lejos de perder vigencia, se transformaron en memes que circularon con fuerza en redes sociales. La actriz tomó con humor el fenómeno y lo integró a su personaje televisivo, consolidando su lugar en la cultura popular argentina.

Historias de Corazón fue galardonado en 2013 con un Premio Martín Fierro, en reconocimiento a su tono cálido y a la capacidad de conectar con la sensibilidad del público sin prejuicios. La crítica destacó la naturalidad de la propuesta y el rol de Lago como una anfitriona genuina de las tardes televisivas. El ciclo encontró un equilibrio entre el entretenimiento y la reflexión, situando a la conductora como intermediaria entre los relatos y la experiencia emocional del espectador.

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Tras años destacándose como actriz, Virginia Lago fue descubierta como conductora por las nuevas generaciones

Aunque muchos la asocian principalmente a su rol de presentadora, la actriz de 80 años nunca se alejó de su vocación original. Antes de este regreso, Lago tuvo una actuación destacada en Argentina, tierra de amor y venganza 2 (ATAV 2), emitida en 2023. Su personaje, Luisa Sosa, una Madre de Plaza de Mayo, fue uno de los más conmovedores de la tira y le permitió explorar registros dramáticos en el prime time.

El teatro también fue un espacio sostenido en la carrera de Lago. Su último trabajo sobre las tablas fue en “Votemos”, una comedia estrenada en 2023 en el Teatro Metropolitan bajo la dirección de Daniel Barone. Allí compartió escena con Agustina Cherri, Juan Gil Navarro y Muriel Santa Ana, confirmando su vigencia y su capacidad de adaptación a distintos formatos y públicos.

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La figura de Virginia Lago y su regreso al ciclo donde brilló en el últimpo tiempo representan el resurgimiento de un fenómeno cultural que trascendió la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo, a partir de una propuesta simple: acercar relatos que emocionan, inspiran y dejan huella, con la calidez de una anfitriona que supo ganarse el cariño de varias generaciones.