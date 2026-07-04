Se registaron dos sismos en Córdoba durante el partido de Argentina

Los recientes temblores alcanzaron magnitudes de 3,1 y 3,4, consideradas leves a moderadas según el sistema del INPRES

Durante el partido de la Selección Argentina, dos temblores de magnitud moderada sacudieron distintas localidades de la provincia de Córdoba, generando inquietud. Los movimientos sísmicos se produjeron la noche del viernes 3 de julio, cuando miles de personas seguían el encuentro deportivo en sus hogares.

El primer sismo, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), alcanzó una magnitud de 3,1 y se registró poco después de las 20 horas. El epicentro se ubicó a 43 kilómetros al norte de Río Cuarto, 65 kilómetros al sur de Río Tercero y 81 kilómetros al sudeste de Merlo, con una profundidad de 16 kilómetros.

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Posteriormente, un segundo temblor se produjo a las 20:44, con una magnitud de 3,4 y epicentro a 41 kilómetros al norte de Río Cuarto, a 67 kilómetros al sur de Río Tercero y a 84 kilómetros al noreste de Sampacho, a una profundidad de 23 kilómetros, según detalló el medio ElDoce.

Numerosos vecinos de localidades de la provincia como Río Cuarto, Achiras, Villa del Dique, Almafuerte, Alpa Corral y Berrotarán reportaron haber sentido los movimientos sísmicos, mientras seguían el partido de la Selección. ElDoce recogió testimonios que describieron la sorpresa y el desconcierto generados por los temblores, debido a la coincidencia con el evento deportivo de alto interés nacional.

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Según el informe oficial, no se registraron daños materiales ni víctimas, pero la situación reavivó el debate sobre volvió a instalar la discusión sobre los protocolos de seguridad y la necesidad de fortalecer la educación sísmica, especialmente en áreas donde la actividad telúrica suele considerarse infrecuente.

En el transcurso de la misma semana, el 1 de julio, se registró otro temblor de mayor magnitud en el norte de Córdoba. El evento alcanzó una magnitud de 4 y tuvo su epicentro entre Deán Funes, Cruz del Eje y Serrezuela, a una profundidad de 11 kilómetros. En esa ocasión, el sismo se sintió con intensidad en ciudades como Cruz del Eje y Deán Funes, donde la escala de percepción fue de entre III y IV, lo que provocó oscilaciones en objetos colgantes y el despertar de vecinos durante la madrugada.

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Tabla elaborada por Volcano Discovery que muestra los últimos sismos registrados en Córdoba

La Agencia Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM) reportó que, en localidades como Villa de Soto y Capilla del Monte, la intensidad fue calificada como débil, mientras que en Villa Carlos Paz, ciudad de Córdoba, Jesús María, Alta Gracia, Villa Dolores y Villa del Rosario, el sismo solo fue percibido levemente por algunas personas.

El testimonio de un vecino de Cruz del Eje describió: “Fue muy fuerte y largo. De cuánto fue por qué no hay noticias todavía, fue en Córdoba y alrededores”. En Mina Clavero, otro residente también relató el temblor: “Fue como a la 1 mas o menos. Se movieron las cosas. Ruido como que pasa un camión muy pesado a alta velocidad”.

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Como otro antecendente, en enero de este año, un sismo de magnitud 4,4 se sintió en varias ciudades cordobesas. Ese evento tuvo epicentro en el departamento de Ischilín, al noroeste de la capital provincial, con profundidad estimada de 30 kilómetros. Los residentes de Deán Funes y Quilino reportaron una sensación de gran intensidad, mientras que en otras ciudades como Jesús María y La Falda la percepción fue menor.

Cuáles son las recomendaciones ante temblores

Los recientes episodios pusieron de manifiesto la sensibilidad de la población ante los fenómenos sísmicos en la provincia de Córdoba. Las autoridades recomiendan mantener la calma ante un sismo y protegerse de inmediato. Si la persona se encuentra dentro de una vivienda o edificio, lo más seguro es ubicarse bajo una mesa resistente o junto a una pared interior, alejándose de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

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Por otro lado, es fundamental no usar ascensores ni salir corriendo mientras dura el movimiento, ya que esto puede aumentar el riesgo de accidentes. En la vía pública, se aconseja alejarse de postes, cables, árboles y construcciones, buscando un espacio abierto. Si el sismo sorprende a alguien en un vehículo, debe detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes y edificios, y permanecer dentro del automóvil.

Después del temblor, es importante verificar el estado de las instalaciones de gas, agua y electricidad, cortar los suministros si se detecta alguna fuga, y no ingresar a estructuras dañadas hasta que sean revisadas por personal capacitado. Además, las autroridades recomiendan tener preparado un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, medicamentos y documentos importantes, así como acordar un punto de encuentro familiar para facilitar la comunicación y la evacuación si fuese necesario.

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