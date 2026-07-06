Venezuela

Terremotos en Venezuela: subió a 3.535 la cifra de muertos y a 16.740 la de heridos

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero la ONU estima que el número podría llegar a 50.000, aunque algunas proyecciones apuntan más bien a una cifra cercana a los 10.000

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Escombros de un edificio tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, 5 de julio de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza
Escombros de un edificio tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, 5 de julio de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

Venezuela registra 3.535 muertos por los terremotos del 24 de junio, según el balance oficial difundido este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a través de Telegram. La cifra supone un aumento de 193 fallecidos respecto al domingo, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740.

El doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. El precedente más cercano data de julio de 1967, cuando un terremoto en las proximidades de Caracas dejó 245 muertos y daños materiales cuantiosos.

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Los sismos afectaron la capital y otros seis estados del norte del país. El más golpeado fue La Guaira, una zona costera que ya sufrió una catástrofe en 1999 por un deslave que dejó miles de muertos. Según los datos oficiales, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, mientras que 17.854 personas perdieron su vivienda, lo que llevó a las autoridades a habilitar 82 campamentos transitorios, tres más que el domingo.

Las labores de rescate movilizaron a 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, además de 27.930 voluntarios registrados. Hasta ahora, 6.462 personas han sido rescatadas, cifra que no varió desde el jueves pasado. El gobierno distribuyó 9.603 toneladas de alimentos y atendió a 86.794 familias.

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Las autoridades no actualizan el número de personas en paradero desconocido desde el 25 de junio, cuando lo fijaron en 157. La iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, una plataforma web para reportar familiares sin contacto, lleva registradas más de 30.000 personas a las que no se ha podido localizar.

Tras doce días de operaciones, la mayoría de los equipos de rescate internacionales se retiraron de las zonas afectadas. En los edificios derruidos continúan trabajando voluntarios venezolanos, bomberos, la Defensa Civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

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