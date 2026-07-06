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El youtuber Chatterbox y su padre murieron en un trágico accidente en la Ruta 5

El siniestro involucró un auto donde viajaba su familia, una camioneta y un camión. Además, otras cuatro personas resultaron heridas

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Imagen partida de carretera mojada. A la izquierda, camioneta blanca con frente dañado y batería en el suelo; a la derecha, parte trasera de camión rojo y otros camiones.
El youtuber Chatterbox y su padre murieron en un trágico accidente en la Ruta 5 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un accidente múltiple en la Ruta 5 que involucró un auto donde viajaba una familia, una camioneta y un camión dejó como víctimas fatales a un padre y su hijo. El joven era un youtuber conocido como Chatterbox que contaba con más de 1,6 millones de suscriptores.

De acuerdo a fuentes policiales, el siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 349 de la Ruta 5 e involucró a un camión Scania, una camioneta Chevrolet y un automóvil Honda, donde viajaba una familia oriunda de Carlos Casares. Por causas que todavía se investigan, los vehículos colisionaron y provocaron la muerte de dos de los ocupantes del Honda. En tanto, las otras dos personas que viajaban en ese rodado resultaron ilesas y fueron trasladadas a un centro de salud de la zona.

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Choque en la Ruta 5: murió un youtuber y su papá
Un brutal accidente múltiple dejó dos víctimas fatales en la Ruta 5

El siniestro ocurrió en cercanías de la localidad de Guanaco, en el partido de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. De acuerdo con las primeras versiones, que deberán ser confirmadas por las pericias judiciales, el choque se habría originado cuando uno de los vehículos intentó realizar una maniobra de sobrepaso sobre el camión, produciéndose una colisión frontal con la otra camioneta que circulaba en sentido contrario.

En el Honda Civic se trasladaba una familia con raíces pehuajenses que actualmente residía en la ciudad de Buenos Aires y regresaba hacia ese destino. En los asientos delanteros viajaban el conductor y su hijo, quienes murieron como consecuencia del choque. En la parte trasera iban la esposa del hombre y la hija de la pareja, quienes sobrevivieron y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

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Choque en la Ruta 5: murió un youtuber y su papá
El auto en el que viajaba la familia se despistó y volcó en una de las banquinas

Por su parte, según publicaron el diario local Diario Noticias y la emisora local Radio Mágica, los ocupantes de la Chevrolet S10 eran residentes de Carlos Casares, quienes resultaron heridos y también recibieron asistencia médica.

La mecánica exacta del hecho todavía es materia de investigación y la causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que busca establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el accidente.

En el lugar trabajaron ambulancias del Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu y del Servicio de Emergencias de la Cooperativa, efectivos de Policía Vial, Policía Comunal, Bomberos Voluntarios de Guanaco y personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales, y las autoridades solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal en el lugar.

Choque en la Ruta 5: murió un youtuber y su papá
Sebastián Funes, de 27 años, era un reconocido youtuber que tenía cerca de 1.6 millones de suscriptores

Quién era el youtuber Chatterbox

Sebastián Javier Funes era oriundo de Pehuajó pero residía desde hacía varios años junto a su familia en la Ciudad de Buenos Aires. En las plataformas digitales era conocido como Chatterbox, una figura con amplia llegada al público joven y adolescente que se especializaba en la creación de gameplays, clips humorísticos, reacciones y comentarios cómicos sobre videojuegos altamente populares como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game.

Su canal de YouTube reunía más de 1,6 millones de suscriptores, mientras que en Twitch contaba con más de 114.000 seguidores, plataforma donde transmitía de manera regular. Además, difundía fragmentos de sus videos en TikTok, donde también había construido una comunidad de más de un millón de seguidores.

El youtuber Chatterbox y su padre murieron en un trágico accidente en la Ruta 5

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, cientos de seguidores y creadores de contenido comenzaron a despedirlo con mensajes de dolor y condolencias en las redes sociales, destacando la influencia que había alcanzado entre su comunidad. La muerte del joven generó una fuerte conmoción tanto en Pehuajó como en el entorno digital donde era una figura reconocida.

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