Crimen y Justicia

Entraron a robar a una parroquia de La Plata: se llevaron millones de pesos de las donaciones

Los delincuentes aprovecharon la ausencia del sacerdote para ingresar al templo tras violentar una reja. La Justicia analiza cámaras de seguridad para dar con los responsables

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Fachada de una parroquia blanca con una cruz, dos árboles con flores rosadas, una verja negra, sendero embaldosado y césped frontal
La Parroquia San Mateo está ubicada sobre la Avenida 32, entre las calles 29 y 30, en la localidad de Ringuelet

Delincuentes ingresaron a robar a la parroquia San Mateo, en la localidad platense de Ringuelet, y escaparon con dinero en efectivo correspondiente a las donaciones de los fieles y una notebook. De acuerdo con lo denunciado por el sacerdote Diego José Bacigalupe, los ladrones aprovecharon que el templo estaba vacío para cometer el hurto.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el hecho ocurrió el domingo 5 de julio en la parroquia ubicada sobre la Avenida 32, entre las calles 29 y 30. Bacigalupe, de 45 años, había salido del lugar y, al regresar pasada la medianoche, encontró violentada la reja de una ventana ubicada en el frente del edificio.

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De acuerdo con la denuncia, al ingresar, el sacerdote advirtió el faltante de dinero en efectivo perteneciente a las donaciones y de una notebook Acer Swift 5 de color azul. Además, observó que la planta alta del templo estaba completamente desordenada, por lo que se solicitó la intervención de la Policía.

El parte policial no precisa el monto del dinero robado y señala que la suma quedó “a establecer”. Sin embargo, según informó 0221, los delincuentes escaparon con USD 1.500, $4 millones en efectivo y la notebook, lo que convirtió al hecho en un robo millonario.

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Edificio blanco con cruz, rodeado de árboles sin hojas y valla metálica. Se observan acera, calle y cielo azul con algunas nubes
Para ingresar al templo, los delincuentes violentaron la reja de una ventana ubicada en el frente del edificio

De acuerdo con el medio platense, el sacerdote había salido el sábado alrededor de las 20.30 para participar de una conferencia del Círculo San Esteban, en Villa Elisa. Al regresar, cerca de las 0.30, observó que una reja del frente había sido forzada, por lo que llamó al 911.

Una vez que llegó el personal policial y comprobó que no había intrusos dentro del edificio, Bacigalupe recorrió las instalaciones junto a los efectivos. En la planta baja, donde funciona la casa parroquial, encontraron muebles abiertos y distintos ambientes completamente revueltos. En la habitación del sacerdote, ubicada en la planta alta, también había un importante desorden, aunque en ese momento no se pudo determinar si faltaban otros objetos.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 9 de La Plata y fue caratulada como robo en ausencia. Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para intentar reconstruir el recorrido de los delincuentes, determinar cuánto tiempo permanecieron dentro de la parroquia y establecer si escaparon en algún vehículo.

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