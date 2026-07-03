La paradoja del gas: Vaca Muerta produce más, pero faltan gasoductos y vuelven los cortes a la industria

Vaca Muerta aumenta la producción de gas, pero la falta de gasoductos impide abastecer a las provincias con mayor demanda invernal

Durante el invierno, miles de industrias en Argentina sufren cortes en el suministro de gas natural. La decisión busca garantizar el abastecimiento a los hogares en un contexto de demanda elevada. El Gobierno aplica la medida cada año, pero esta vez el impacto es mayor por factores internacionales y locales.

El sector energético argentino enfrenta una paradoja. La cuenca de Vaca Muerta produce cada vez más gas, pero la falta de nuevos gasoductos impide que esa producción llegue a las provincias más necesitadas. Las empresas industriales reclaman por el sobrecosto y la imposibilidad de acceder al gas local en momentos críticos.

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Nicolás Gandini, periodista especializado en energía, explicó en Infobae en Vivo que la producción primaria de gas en Vaca Muerta se mantiene en aumento. Sin embargo, el país no logra trasladar ese recurso a los centros de mayor consumo por la ausencia de infraestructura adecuada.

Gandini señala que la construcción de gasoductos centrales, como el que uniría Tratayén con el sistema centro-este, resulta clave para evitar los cortes. Sin esa obra, el gas no puede llegar a Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires en los picos de demanda invernal. “No te están cortando porque falta gas en el sistema, te están cortando porque no hay capacidad de transporte, no hay gasoductos centrales para llevarlo”, afirmó Gandini.

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El especialista recordó que la construcción del gasoducto Perito Moreno (antes Néstor Kirchner) en 2022 enfrentó obstáculos políticos y de gestión. Según Gandini, la política argentina suele intervenir en los procesos energéticos y dificulta la planificación a largo plazo.

Los cortes de gas a la industria en Argentina se repiten en invierno porque el consumo residencial tiene prioridad en el sistema energético REUTERS/Phil Noble/File Photo

Decisión política y rol del Estado en la inversión

El gobierno nacional define que la construcción de nuevos gasoductos debe quedar en manos del sector privado. La empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) estudia un proyecto para unir Tratayén y La Carlota, pero el Estado no planea financiar ni participar en la obra.

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Gandini explicó que la visión oficial es que los industriales y los productores de gas deben organizarse para concretar la inversión. El Estado no asumirá el rol de dinamizador o inversor. “Depende cuál es tu visión del mundo. Ahí es donde no nos ponemos de acuerdo como país”, sostuvo Gandini.

La consecuencia inmediata es clara: industrias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires sufren cortes de gas durante el invierno. Las restricciones afectan también a empresas generadoras de electricidad que dependen del gas natural.

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Prioridad en el consumo y definición de usuarios

El gobierno determina que los hogares tienen prioridad en el acceso al gas durante el invierno. Daniel González, viceministro de Energía y Minería, aseguró que el suministro residencial se encuentra garantizado. “La cobertura del suministro prioritario, que es el residencial, los hogares, está garantizado, no va a haber cortes”, declaró González.

La ausencia de un gasoducto entre Tratayén y el sistema centro-este limita el transporte de gas hacia Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires REUTERS/Martin Cossarini

El sistema de transporte de gas funciona correctamente para el consumo domiciliario. Las restricciones afectan principalmente a la industria y al gas natural comprimido (GNC) para vehículos. La prioridad en la distribución se decide en función de la demanda y la infraestructura disponible.

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En años anteriores, la falta de gas también impactó en ciudades como Mar del Plata y el sur del país. La situación actual resalta la necesidad de ampliar la capacidad de transporte para evitar la repetición de cortes cada invierno.

Precios internacionales y cambios en la política de subsidios

El aumento del precio internacional del gas natural licuado agrava el problema para la industria. La guerra en Irán provoca que el valor del GNL pase de nueve o diez dólares por millón de BTU a cifras que superan los diecisiete dólares. A esto se suma el costo de regasificación para inyectar el gas en la red local.

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Hasta el año pasado, el Estado importaba el GNL y lo vendía a la industria a precios más bajos, subsidiando la diferencia. Desde este año, el Gobierno elimina el subsidio. Las empresas deben pagar el precio total del gas importado.

“Hoy, el gobierno dijo: ‘Yo no subsidio más el gas natural licuado. Si una industria quiere gas natural licuado, que lo pague al precio que tiene’”, detalló Gandini. Esta decisión obliga a la industria a afrontar precios de veinte, veintidós o veinticinco dólares durante los días de mayor frío.

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El Gobierno sostiene que no falta gas en Vaca Muerta, sino capacidad de transporte para llevarlo a los centros de consumo REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Reclamos empresariales y respuesta oficial

La Unión Industrial Argentina solicitó una reunión urgente a la Secretaría de Energía. El objetivo es buscar soluciones ante la imposibilidad de afrontar los nuevos precios del GNL y los cortes en el suministro. Trescientas industrias se encuentran sin gas en forma parcial o total, según datos del sector.

El Gobierno comunica que no convocará a un comité de crisis ni restablecerá subsidios para el gas importado. La respuesta oficial sostiene que el problema debe resolverse entre privados, productores y transportistas.

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La situación genera preocupación entre los industriales, que además enfrentan una caída en las ventas y en la actividad general. Gandini destacó que, a pesar de los altos precios durante el invierno, el costo promedio anual del gas para la industria será menor que el año anterior por la mayor producción local en el resto del año.

El escenario obliga a la industria a adaptarse a precios internacionales y a la falta de previsibilidad en el suministro durante el invierno. La discusión sobre la inversión en infraestructura y el rol del Estado permanece abierta en medio de una demanda que crece y una red que no logra acompañarla.

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