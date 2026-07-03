El Salvador

El método Rambo: así trabaja el canino de la misión salvadoreña durante búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

Mientras los rescatistas avanzan entre restos de concreto, el olfato y la disciplina de Rambo permiten identificar sobrevivientes en tiempo récord, convirtiendo sus ladridos en la señal más esperada por el equipo salvadoreño

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Cuando Rambo detectó una posible persona viva, ladró en el lugar y orientó la trufa hacia la dirección de la señal. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Cuando Rambo detectó una posible persona viva, ladró en el lugar y orientó la trufa hacia la dirección de la señal. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Los rescatistas luchan contra el tiempo y la incertidumbre tras los fuertes sismos que sacudieron Venezuela, donde la figura de Rambo, un canino de la unidad USAR El Salvador, ha cobrado alto protagonismo. Su trabajo, entrenado para detectar personas vivas bajo escombros, se ha convertido en la esperanza de los equipos de emergencia.

El procedimiento comienza antes de pisar los escombros. Su cuidador y entrenador, Fernando Portillo, miembro del grupo USAR El Salvador, describe la rutina con precisión. “Ponemos un punto de suelta y se libera Rambo y comienza la búsqueda”, destaca a la Presidencia a través de su Secretaría de Prensa.

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Desde ese instante, el binomio recorre la zona de desastre, guiado solo por su olfato entrenado para captar el aroma de la vida entre el polvo y muros de concreto. En cuanto identifica la posible presencia de una persona viva, su reacción es inmediata y no deja dudas a los rescatistas.

“¿Cómo sabemos que Rambo detectó a una persona con vida? Llega al punto y con su ladrido indica que encontró a alguien, así como está haciendo ahorita. Después comienza a oler en dirección a donde piensa que está la persona con vida”, relata Portillo. Ese momento marca el inicio de una operación intensa por parte del equipo humano, que acude al lugar exacto señalado por el canino.

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Rambo, perro entrenado por Fernando Portillo del grupo USAR El Salvador, localiza personas vivas con su olfato y alerta a los rescatistas con ladridos, siendo clave en las operaciones de rescate tras sismos en Venezuela. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Precisión, disciplina y esperanza en la búsqueda bajo escombros

El cuidador resume el trabajo del canino como insaciable: “No se detiene ni de noche ni con réplicas, porque cada segundo es vital en la lucha por salvar vidas”.

La destreza de Rambo no es casualidad. Forma parte de un grupo de perros altamente entrenados por USAR El Salvador, preparados para actuar en ambientes hostiles y estructuras colapsadas. Su disciplina y capacidad de concentración le permiten filtrar ruidos, olores y distracciones, centrando todos sus sentidos en la localización de sobrevivientes. Su entrenamiento está orientado a detectar exclusivamente señales de vida, lo que evita falsas alarmas y agiliza la respuesta de los rescatistas.

La operación en el edificio Coral Plaza de La Guaira se desarrolla en condiciones extremas. La oscuridad de la noche, el riesgo de réplicas y la inestabilidad de los escombros no frenan la labor del binomio salvadoreño. Cada búsqueda, cada ladrido, puede significar una oportunidad para quienes permanecen atrapados bajo toneladas de concreto.

Cuando Rambo detectó una posible persona viva, ladró en el lugar y orientó la trufa hacia la dirección de la señal. (Cortesía: Voluntarios Salvadoreños)
Cuando Rambo detectó una posible persona viva, ladró en el lugar y orientó la trufa hacia la dirección de la señal. (Cortesía: Voluntarios Salvadoreños)

USAR El Salvador fue enviado por el presidente Nayib Bukele para sumarse a las operaciones internacionales tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que devastaron La Guaira, Caracas, Catia La Mar y otros estados venezolanos como Zulia, Trujillo, Lara, Barinas, Mérida y Táchira.

Las autoridades locales han destacado la importancia de contar con equipos como el de Rambo, cuya intervención optimiza los tiempos y eleva las probabilidades de rescate.

El olfato del canino, afinado tras años de entrenamiento, es un recurso insustituible en situaciones donde la tecnología o la maquinaria no logran acceder. La labor de Rambo, su método y la rapidez con la que actúa, han transformado su nombre en sinónimo de esperanza para las familias que aguardan noticias de sus seres queridos tras días de incertidumbre.

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