Economía

Tras el récord histórico de abril, el mercado de motos se estabilizó en junio: cuáles fueron los 10 modelos más vendidos

Luego de dos meses de retroceso, los patentamientos se estabilizaron y alcanzaron las 68.390 unidades. Aún así, fueron 42,3% más altos que un año atrás. Los datos del primer semestre

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Las ventas de motos volvieron a los niveles habituales tras el récord histórico registrado en abril (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las ventas de motos volvieron a los niveles habituales tras el récord histórico registrado en abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya alejado de las 80.000 unidades patentadas en abril, por segundo mes consecutivo, el mercado de las motocicletas volvió a una suerte de normalización de las operaciones de compra de unidades 0 km en el mercado argentino.

Según el informe elaborado por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) en junio se vendieron 68.390 unidades, una cifra similar a la de mayo, y que representa un retroceso por segundo mes consecutivo en torno al 18% sobre las 81.373 unidades que marcaron el récord histórico para el sector.

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Sin embargo, esa baja tiene un fuerte componente estacional, ya que la “temporada de motos” va de octubre a abril y en los meses de invierno, normalmente las ventas tienen una baja razonable por el tipo de vehículo del que se trata y un uso menos intenso en meses de bajas temperaturas. De hecho, más allá de haber tenido dos días hábiles menos para hacer operaciones, junio registró una baja de ventas de 1,1% en relación a mayo.

El resultado, visto en relación a las cifras de 2025, sigue siendo de un notorio crecimiento, ya que las 68.390 motos representan una suba interanual del 42,3% si se las comprara con las 48.052 unidades patentadas en junio del año pasado.

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Con estas cifras, en el acumulado de los primeros seis meses del año se patentaron 440.190 unidades, esto es un 43,8% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 306.109 vehículos, y ese es el mejor indicador del crecimiento del mercado de las motocicletas.

En cuanto a la participación de las marcas en el mercado, se observó solo un cambio con respecto a mayo en los primeros puestos, aunque Honda siguió liderando las ventas de unidades 0 km con 13.501 unidades, su nuevo seguidor es ahora por Keller que, con 8.301, subió una posición y desplazó a a Gilera al tercer puesto con 8.137. Esta pelea tiene varios meses de números muy similares entre ambas marcas que parecen definidas como las que podrán quedar a fin de año en segunda posición detrás del líder habitual del mercado.

En el cuarto escalón, muy cerca de ambas, quedó este mes Motomel con 8.013 unidades, mientras que Corven se mantiene en la quinta posición de mayo, con 6.014 operaciones. Esta posición ya había variado en marzo, cuando Corven desplazó a Zanella fuera del top five, situación que se mantiene.

Los modelos más vendidos

En el modelo más patentado no hay modificaciones con respecto a mayo, mes en el que recordemos se produjeron cambios en todos los puestos del top five. En junio se mantiene la Keller KN 110-8, en primer puesto, con 7.336, secundada por la Honda Wave 110S, con 7.113, y la Gilera Smash, que recordemos lideró abril, en el tercer escalón, con 5.913. La Motomel B110, con 4.653 sigue la cuarta posición, y la Corven Energy 110 con 3.797, completó el top cinco de junio.

En junio se mantiene la Keller KN 110-8, en primer puesto, con 7.336, secundada por la Honda Wave 110S, con 7.113 (Honda)
En junio se mantiene la Keller KN 110-8, en primer puesto, con 7.336, secundada por la Honda Wave 110S, con 7.113 (Honda)

Completan el top diez de los modelos más vendidos del mes la Mondial LD 110 Max, con 2.396 unidades; la Motomel S2 150, con 1.456; la Honda GLH 150, con 1.228; la IKA IKA P110, con 1.186; y la Zanella ZB 110 Z3 Full, con 1.136.

Más allá de la disputa mensual entre Keller y Gilera por el segundo lugar, el balance del primer semestre muestra que Honda mantiene un amplio liderazgo en el mercado argentino. Entre enero y junio patentó 82.838 unidades y concentró el 18,8% de las operaciones, seguida por Gilera, con 54.195 motos y una participación del 12,3%, Motomel, con 53.365 unidades (12,1%), y Keller, que acumuló 46.080 patentamientos y una cuota del 10,5% del mercado. Corven completó el grupo de las cinco marcas con mayor volumen, con 39.835 unidades registradas en los primeros seis meses del año.

En el análisis por modelos, la Honda Wave 110S continúa siendo la moto más patentada del año con 42.354 unidades entre enero y junio, aunque la Keller KN 110-8, líder de junio, se mantiene muy cerca con un acumulado de 39.645 unidades. El tercer lugar corresponde a la Gilera Smash, con 38.769 patentamientos, mientras que la Motomel B110 suma 29.172 y la Corven Energy 110 alcanza las 25.545 unidades, consolidando el predominio de las motos de baja cilindrada dentro de las preferencias del mercado argentino.

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