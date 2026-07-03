Crimen y Justicia

Horror en Quilmes: asesinaron a una mujer delante de su hija para robarle la bicicleta y dos celulares

El episodio ocurrió en una vivienda de la localidad de Ezpeleta. La víctima sufrió un fatal disparo en la axila izquierda

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crimen en ezpeleta
El crimen ocurrió en Ezpeleta.

Un sangriento episodio se registró en las últimas horas en la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes, donde una mujer de 44 años fue asesinada de un disparo delante de una de sus hijas durante un robo en su vivienda.

La víctima fue identificada como Zoraida Angélica Suárez Medrano, madre de seis hijos. El crimen ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Baradero al 4500, donde residía junto a su familia.

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De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el ataque se produjo pasadas las 12 de la noche, cuando una banda de delincuentes irrumpió en la propiedad tras ingresar por la parte trasera del terreno. En el interior de la vivienda también se encontraba una de las hijas de la mujer.

Según indicaron medios locales, los asaltantes vestían ropa oscura, incluidos chalecos similares a los utilizados por trabajadores del transporte o la logística. En medio del asalto, la mujer habría intentado defender a su hija.

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Fue en ese contexto que se produjo un forcejeo con uno de los delincuentes, quien le disparó. El proyectil impactó en la axila izquierda de la víctima y le provocó una grave herida interna.

Tras el ataque, los asaltantes escaparon de la vivienda con dos teléfonos celulares y una bicicleta, según precisó Diario Conurbano.

Luego de un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes llegaron al lugar y encontraron a la mujer gravemente herida. Fue trasladada de urgencia al Hospital Z.G.A. Dr. Isidoro Iriarte, pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones y murió horas más tarde.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 del Departamento Judicial de Quilmes, que caratuló el expediente como homicidio en ocasión de robo.

En el marco de la pesquisa, se ordenó el trabajo de peritos de la Policía Científica en la escena del crimen y el traslado del cuerpo de Suárez Medrano para la autopsia. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, los sospechosos permanecen prófugos.

Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes
Los médicos del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes no pudieron salvar a la mujer debido a la gravedad de las heridas.

“Te la mato”

En declaraciones a Todo Noticias (TN), una de las hijas de la víctima brindó detalles sobre el crimen. Sostuvo que a su madre “la tiraron como un perro”.

“Es una mujer que crió sola a sus hijos, siempre saliendo adelante por ellos, luchando como pudo. Ella estaba enferma”, lamentó la joven, quien precisó que la madre se resistió al robo porque los delincuentes habían tomado a su hermana menor.

Detalló: “Estaba tratando de defender a Luana porque la agarraron. Ella (la hermana menor) al momento del impulso de desesperación salió corriendo al hall y la agarraron de los pelos y se la llevaron con un fierro en la cabeza. Le pedían plata ‘o te la mato’”.

Sin embargo, Zoraida se resistió al asalto. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes la tomó del cuello y le disparó, según el relato de Antonella. La joven sostuvo que eran cuatro los delincuentes dentro de la casa, pero había más esperando afuera.

“Cuando entraron dijeron ‘esto es un allanamiento’, supuestamente. Y se llevaron a mi mamá, me la arrastraron hasta afuera y la tiraron como a un perro”, reconstruyó Antonella, sobre los momentos posteriores al disparo.

Sostuvo que hay manchas de sangre en las paredes de la vivienda debido a la brutalidad con la que los delincuentes arrastraron a la mujer hasta la vereda. La joven cree que balearon a su madre porque reconoció a uno de los delincuentes: “Era alguien conocido”.

“Llegó casi inconsciente al hospital. Perdió mucha sangre, le pegaron con una escopeta tumbera. Yo pido Justicia, que se resuelva esto. Dejaron a una familia hecha pedazos”, lamentó la hija mayor de la familia.

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