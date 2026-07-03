Crimen y Justicia

El video de un brutal crimen narco en La Matanza: mataron a una chica de 14 años y balearon a su abuela

El hecho ocurrió ayer jueves a plena luz del día en Villa Dorrego. Las víctimas quedaron en el medio de un tiroteo entre bandas. El fiscal Claudio Fornaro ordenó una ola de allanamientos. Un triple crimen ocurrió la semana pasada en la jurisdicción

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El crimen narco de la adolescente en La Matanza

La violencia recrudece en La Matanza. Ayer jueves por la tarde, una joven de 14 años fue asesinada a plena luz del día mientras caminaba junto a su abuela, que también recibió un disparo, al quedar ambas en medio de un tiroteo entre un sicario y su blanco.

El fiscal Claudio Fornaro de la UFI de Homicidios matancera, que investiga el caso, se encuentra en el lugar y ordenó una ola de más de 15 allanamientos. Para la Justicia, el móvil es, netamente, un conflicto por la venta de drogas en el territorio. Un triple crimen ocurrió la semana pasada en la jurisdicción, motivado también por el negocio dealer. “

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La víctima fatal, identificada como Candela Urquiza, fue baleada en la cabeza mientras caminaba por la esquina de Dupuy y Atalaya, en la zona de Villa Dorrego, ubicada en Virrey del Pino. Su abuela, Blanca, de 50 años, recibió un tiro en la espalda. Una cámara de seguridad ubicada en el barrio captó el momento del crimen; el video ilustra esta nota.

La noticia llegó a la Comisaría 4° de Villa Dorrego de la Policía Bonaerense cuando las víctimas ingresaron al Hospital Simplemente Evita. Allí, un familiar de las Urquiza aseguró a los investigadores que una camioneta blanca llegó al lugar para dispararle a un hombre que caminaba por el barrio. El golpe falló; el sicario, en cambio, le disparó a nieta y abuela. Candela ingresó al centro médico ya sin vida. Su abuela fue operada de urgencia.

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El Hospital Simplemente Evita, donde ingresaron a las víctimas
El Hospital Simplemente Evita, donde ingresaron a las víctimas

De inmediato, el fiscal Fornaro se trasladó a Villa Dorrego para ordenar el operativo, que continuaba al cierre de esta nota. La Policía Bonaerense encontró la camioneta empleada en el hecho. También, descubrió la historia. El blanco del sicario, apodado “Neko”, regresó los disparos al ser baleado desde la camioneta, una Volkswagen Suran.

El enojo de los vecinos no se hizo esperar. La casa de “Neko” fue incendiada poco después. La sospecha es que el blanco original del ataque, que escapó de la zona y es intensamente buscado, es un transa del barrio. El fiscal Fornaro, precisamente, lo busca como sospechoso, ya que no es una víctima, sino un posible tirador y la causa del asesinato de Candela Urquiza: la acusación de homicidio agravado será para todos los involucrados.

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