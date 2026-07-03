Menos visitantes, más amenazas: los museos judíos de Europa enfrentan una nueva realidad

El Museo de Arte e Historia del Judaísmo en París. Francia tiene la tercera población judía más grande del mundo, después de Estados Unidos e Israel (Foto: Jérôme Galland / NYT)

En otoño de 2023, el Museo Judío de Bélgica atraía a multitudes a su exposición de fotografías del retratista de moda Erwin Blumenfeld. Luego llegó el 7 de octubre.

La afluencia de visitantes al museo disminuyó drásticamente en los días posteriores al ataque liderado por Hamás contra Israel y al posterior bombardeo israelí de la Franja de Gaza.

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Barbara Cuglietta, directora del museo, afirmó que el edificio pronto quedó tan vacío como durante la pandemia de Covid-19. Los grupos escolares dejaron de visitarlo y el público dejó de acudir.

“No me gusta usar la palabra boicot, pero fue como un aislamiento”, dijo recientemente por teléfono. Al año siguiente, la afluencia al museo se desplomó a 9.000 visitantes.

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En toda Europa, muchos museos judíos han experimentado una disminución en el número de visitantes, una disminución en la afluencia de público y un aumento en las amenazas a la seguridad desde el otoño de 2023, según un informe reciente de la Asociación de Museos Judíos Europeos, una red sin fines de lucro con sede en Ámsterdam que agrupa a 55 instituciones. Los miembros de la asociación también denunciaron acoso en línea, vandalismo y actos de agresión contra el personal.

Según Mirjam Wenzel, presidenta de la asociación, la raíz del problema reside en que mucha gente parece percibir los museos judíos de Europa como vinculados de alguna manera a Israel, cuando en realidad se financian en gran medida con fondos públicos procedentes de los gobiernos locales, la venta de entradas y los patrocinios, y suelen centrarse en la historia de los judíos en el continente.

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“Nos atacan como instituciones israelíes y nos identifican con el Estado de Israel”, dijo Wenzel.

El Museo Judenplatz forma parte del Museo Judío de Viena. Muchos directores de museos coincidieron en que la percepción de que Israel era un socio perjudicaba a sus instituciones, pero discreparon sobre cómo responder (Foto: Jen Fong / NYT)

En entrevistas, diez directores de museos judíos de toda Europa afirmaron que sus instituciones habían sufrido un fuerte impacto tras los atentados del 7 de octubre. Muchos coincidieron en que la percepción de una asociación con Israel estaba perjudicando a sus instituciones. Sin embargo, existían diversas opiniones sobre cómo, o si, los museos judíos debían responder. Algunos consideraban que no era su responsabilidad involucrarse en los acontecimientos de Oriente Medio, mientras que otros opinaban que sus museos podían ser foros útiles para la educación y el debate sobre la actualidad.

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Los directores de museos en Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Fráncfort y Viena afirmaron estar lidiando con una disminución en el número de visitantes. Sin embargo, no todos los museos han experimentado la misma caída. Los directores de instituciones similares en Berlín, París y Praga indicaron que su afluencia de público se ha mantenido estable o incluso ha aumentado desde el 7 de octubre de 2023.

Paul Salmona, director del Museo de Arte e Historia del Judaísmo, en el barrio parisino de Le Marais, afirmó que la afluencia de visitantes a su museo aumentó ligeramente el año pasado y que el número de socios se encuentra ahora en su nivel más alto desde su inauguración en 1998. Señaló que la población judía de Francia es la tercera más grande del mundo, después de Estados Unidos e Israel, y expresó su deseo de que su programación refleje la diversidad de opiniones entre los judíos franceses, incluso sobre Israel.

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Salmona afirmó que el auditorio del museo, con capacidad para 200 personas, solía estar lleno cuando se celebraban mesas redondas sobre la historia de Israel y la política contemporánea, en las que a menudo participan artistas y pensadores israelíes y palestinos que critican a Israel o que están a favor de un acuerdo de paz.

“Por supuesto, estamos en el centro de París, en un barrio judío tradicionalmente mixto, donde los judíos han vivido desde el siglo XVIII”, dijo. “En las afueras de París la situación podría ser diferente”.

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La situación también es diferente en lugares con poblaciones judías más pequeñas. Dinamarca, por ejemplo, tiene una comunidad judía de aproximadamente 2.500 personas, según Janus Moller Jensen, director del Museo Judío Danés en Copenhague.

Inmediatamente después del 7 de octubre de 2023, “el museo recibió un enorme apoyo”, dijo, pero “poco después del ataque se transformó en un sentimiento muy antisemita, cuando no directamente en ataques antisemitas”. En 2024, la asistencia al museo cayó un 37 por ciento, y en 2025 disminuyó un 32 por ciento con respecto a los niveles de 2023.

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«La gente optó por no venir porque sentía que su visita sería un apoyo a Israel, y asociaban toda la vida judía con Israel», dijo. «Intentamos explicarles que somos un museo de cultura financiado por el Estado que abarca 400 años de vida judía en Dinamarca. Establecen una conexión entre nosotros e Israel que no existe».

Wenzel, quien también dirige el Museo Judío de Frankfurt, afirmó que esta idea errónea resultaba frustrante, dado el enfoque específico de su institución en la vida judía de la ciudad. «Somos una institución financiada por los contribuyentes alemanes», declaró. «No somos una institución que tome postura sobre cuestiones políticas».

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Al igual que la mayoría de los directores de museos entrevistados, Wenzel describió una sensación de peligro ante el aumento de incidentes antisemitas en lugares judíos de todo el mundo. En el último año, se han producido ataques de gran repercusión contra sinagogas y escuelas judías en ciudades como Ámsterdam, Lieja (Bélgica), Londres y Manchester (Inglaterra).

Según declaró, su institución presentó 33 denuncias penales ante la policía en 2025. «Había esvásticas en nuestras instalaciones y en nuestras exposiciones», añadió Wenzel. «Hemos recibido varias llamadas con preguntas como “¿Por qué no los han gaseado?” y cartas con extrañas amenazas».

La exposición permanente en el Palacio Rothschild del Museo Judío de Frankfurt, que desde octubre de 2023 sufre una disminución en el número de visitantes (Foto: Norbert Miguletz / NYT)

Estas amenazas han llevado a los museos judíos a reforzar sus medidas de seguridad y han convertido a muchos de ellos en lugares de trabajo muy estresantes. La mayoría de los directores de museos entrevistados afirmaron que sus instituciones habían sido objeto de ataques de odio, tanto presenciales como en línea.

En el verano de 2024, por ejemplo, un empleado del Museo Judío Danés olvidó cambiarse la camiseta de trabajo, que llevaba el logotipo del museo; un grupo de adolescentes lo agredió verbalmente de camino a casa, según Jensen, el director del museo.

“La gente está experimentando estrés, se siente agotada y está buscando otros trabajos”, dijo Jensen.

Emile Schrijver, director del Museo Judío de Ámsterdam, declaró que la afluencia de público había descendido de unos 104.000 visitantes en 2023 a 86.000 en 2024 y a 65.000 en 2025. Añadió que el museo pudo compensar la disminución en la venta de entradas con una subvención de un millón de dólares del gobierno neerlandés, pero que la pérdida de visitantes estaba afectando la moral del personal.

“¿Cómo se mantiene motivado al personal si los comisarios están creando exposiciones para menos visitantes y en circunstancias más difíciles?”, preguntó Schrijver.

En el Museo Judío de Bélgica, el ataque del 7 de octubre trajo a la memoria dolorosos recuerdos de otra tragedia ocurrida casi una década antes. En 2014, el museo fue escenario de un atentado terrorista cuando un hombre armado abrió fuego en su interior, matando a cuatro personas, entre ellas un voluntario del museo.

Un año después del ataque del 7 de octubre, el museo cerró sus puertas para una restauración y renovación multimillonaria, con el fin de modernizar su edificio histórico. Sin embargo, la construcción, organizada por el gobierno local, se encuentra paralizada.

Luego vino el vandalismo. Un día de marzo de 2025, Cuglietta, la directora, llegó al museo y encontró las palabras “Maricas por Palestina" garabateadas a lo largo de unos 12 metros en la fachada del edificio.

Cuglietta afirmó que esto solo la impulsó a reabrir el museo y retomar su misión de apoyar la vida judía en Bélgica. Planea hacerlo en la primavera de 2027.

“Sentimos la misma urgencia por reabrir y decir la verdad”, afirmó. “No nos van a cerrar. No nos van a cancelar”.

Fuente: The New York Times