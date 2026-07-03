La ola de calor obliga a los centros de datos de EE. UU. a cambiar su operación para evitar apagones masivos

La ola de calor en el este de Estados Unidos elevó la presión de los centros de datos sobre la red eléctrica y la calidad del aire en ciudades como Lowell, Massachusetts. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente ola de calor en el este de Estados Unidos ha puesto en primer plano la presión adicional que los centros de datos ejercen sobre las redes eléctricas y la calidad del aire en zonas residenciales. La situación afecta de forma directa a ciudades como Lowell, Massachusetts, donde comunidades de bajos ingresos conviven con grandes infraestructuras tecnológicas desde principios de julio, en un contexto de temperaturas extremas y alta demanda energética.

Según reportes de The Associated Press y directrices emitidas por el Departamento de Energía de Estados Unidos, las autoridades han solicitado a los operadores de centros de datos activar generadores de respaldo con el objetivo de evitar sobrecargas en la red y priorizar el abastecimiento energético residencial. La North American Electric Reliability Corporation (NERC) emitió alertas sobre los desafíos inéditos que representa la concentración de grandes consumidores eléctricos, como los centros de datos que alojan servicios de inteligencia artificial.

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De acuerdo con informes del Departamento de Energía y medios como The New York Times, el crecimiento de estas instalaciones responde al auge de la digitalización y la inteligencia artificial, pero también ha provocado tensiones en zonas históricamente marginadas, donde vecinos y autoridades locales debaten sobre los costos ambientales y sociales frente a los beneficios económicos prometidos.

¿Por qué la ola de calor aumenta el consumo eléctrico en centros de datos?

Durante la ola de calor que afecta a la región noreste de Estados Unidos, la demanda de energía alcanzó niveles históricos. Centros de datos, que alojan servidores para servicios digitales y aplicaciones de inteligencia artificial, requieren grandes cantidades de electricidad para mantener sus sistemas refrigerados, especialmente cuando las temperaturas superan los 37°C (98.6°F). Según el Departamento de Energía, este incremento de consumo energético puede poner en riesgo la estabilidad de toda la red eléctrica.

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La NERC, organización que regula estándares en la industria eléctrica, advirtió que el crecimiento de grandes consumidores, como los centros de datos, plantea “desafíos sin precedentes”. En respuesta, la entidad recomendó nuevas pautas para mitigar riesgos inmediatos de cortes de energía, una medida que ha sido respaldada por el propio Departamento de Energía en declaraciones a CNN.

El Departamento de Energía de Estados Unidos pidió a los centros de datos activar generadores de respaldo para evitar sobrecargas y priorizar el suministro eléctrico residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones tomó el gobierno estadounidense para evitar apagones?

Frente a la posibilidad de interrupciones en el servicio eléctrico, el Departamento de Energía de Estados Unidos emitió directrices para que los centros de datos utilicen sus generadores de respaldo. De acuerdo con The New York Times, la orden dirigida a los operadores de la región PJM —el mayor sistema de red eléctrica del país— busca liberar capacidad en la red general y priorizar el suministro residencial, especialmente para mantener el funcionamiento de aires acondicionados en hogares.

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La medida se implementó en el contexto de una demanda récord de hasta 166 gigavatios, según datos del Departamento de Energía. El objetivo es evitar apagones masivos y garantizar un suministro estable durante la ola de calor, aunque el uso intensivo de generadores autónomos plantea riesgos adicionales para la calidad del aire, como detalló el medio CNN.

¿Cuáles son los efectos ambientales de los generadores de centros de datos?

El uso de generadores diésel para alimentar centros de datos durante crisis energéticas genera preocupación entre especialistas y autoridades. Las emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas afectan la calidad del aire, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA). El profesor Shaolei Ren, de la Universidad de California Riverside, explicó a The Globe and Mail que la activación simultánea de generadores puede convertirse en un “desastre para la calidad del aire local”, especialmente en comunidades vulnerables.

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La EPA señala que una exposición prolongada a estos contaminantes puede incrementar el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. De acuerdo con datos de The Associated Press, el operador del centro de datos Markley Group en Lowell aseguró que solo ha recurrido a generadores en situaciones de emergencia y para pruebas semanales de corta duración. Sin embargo, organizaciones ambientales y residentes insisten en la necesidad de controles más estrictos y mayor transparencia sobre estas operaciones.

El uso de generadores diésel en centros de datos puede deteriorar la calidad del aire por emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas, según la EPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánta agua y electricidad consumen los centros de datos en Massachusetts?

El centro de datos de Markley Group utiliza aproximadamente 447.000 litros (118.000 galones) de agua por día durante el verano, de acuerdo con información proporcionada a The Associated Press. Esta cantidad, aunque representa una fracción del consumo total de Lowell, se suma a la demanda de recursos hídricos de la ciudad. El agua se utiliza en sistemas de enfriamiento evaporativo, una de las tecnologías más habituales para mantener la temperatura de los servidores.

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A nivel nacional, la Universidad de Michigan y el Environmental and Energy Study Institute calculan que un centro de datos promedio puede consumir tanta electricidad como 2.000 hogares y más de 1,1 millones de litros (300.000 galones) de agua por día. El crecimiento acelerado de estas instalaciones ha forzado a autoridades estatales y locales a revisar normas y procedimientos para evitar crisis de abastecimiento local.

¿Cómo impacta la expansión de centros de datos en comunidades vulnerables?

El auge de la inteligencia artificial y la digitalización ha impulsado la proliferación de centros de datos en Estados Unidos, con impacto directo en ciudades como Lowell. Hace una década, el primer sitio de Markley Group se instaló en terrenos de una antigua fábrica, pero la expansión reciente de la infraestructura generó resistencia, especialmente tras la instalación de nuevos tanques de enfriamiento y cámaras de vigilancia.

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La ciudad de Lowell aprobó en febrero una moratoria de un año para frenar la expansión de centros de datos. La decisión, apoyada por el Concejo Municipal, busca dar tiempo para evaluar los efectos ambientales y sociales en barrios históricamente marginados. El barrio Sacred Heart, por ejemplo, fue designado como zona de alta vulnerabilidad ambiental y social por autoridades estatales, lo que intensificó el debate sobre la ubicación y control de estas infraestructuras.

Las nuevas regulaciones sobre centros de datos en Lowell y las directrices federales buscan definir cómo equilibrar inteligencia artificial, consumo de recursos y protección ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen las autoridades y los operadores sobre el futuro de estos proyectos?

El Departamento de Energía estima que existen más de 35 gigavatios de generación autónoma disponible en el país, aunque advierte que su uso debe analizarse caso por caso para evitar impactos negativos en las comunidades anfitrionas. “Las comunidades que rodean estos centros enfrentan costos ambientales, económicos y de tráfico que deben ser considerados”, señaló Jonathan Koomey, investigador citado por The Globe and Mail.

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Por su parte, el operador Markley Group sostiene que ha plantado más de 2.000 árboles en Lowell para mejorar la calidad del aire y que el uso de generadores se limita a emergencias reales. Según la empresa, el consumo de agua equivale a una pequeña parte del total municipal y no debería afectar el suministro general.

¿Qué pueden esperar las comunidades de Lowell y otras ciudades ante la expansión tecnológica?

Las autoridades energéticas y municipales han iniciado procesos de revisión para actualizar regulaciones sobre la operación y zonificación de centros de datos. Se espera que el resultado de la moratoria en Lowell y las nuevas directrices federales marquen un precedente para otras ciudades que albergan o planean recibir grandes infraestructuras tecnológicas.

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El debate sobre el consumo de recursos y la calidad del aire continuará siendo central en la agenda pública y regulatoria. Las próximas medidas definirán cómo se equilibra la innovación tecnológica con la protección ambiental y la calidad de vida en zonas urbanas vulnerables.