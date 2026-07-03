La Interpol identificó a una sospechosa del atentado con bomba contra un millonario ucraniano en Mónaco

En esta captura de pantalla obtenida por Reuters el 3 de julio de 2026, se puede ver la Notificación Roja de Interpol emitida contra Anastasiia Berezovska, una mujer ucraniana de 39 años, sospechosa de la explosión que dejó tres heridos en Mónaco el lunes. Interpol/HANDOUT vía REUTERS

Interpol identificó el viernes a la principal sospechosa del atentado de Mónaco, presuntamente dirigido contra un magnate ucraniano con vínculos con Rusia: una mujer ucraniana de 39 años que permanece prófuga.

La organización policial identificó a Anastasiia Berezovska como la sospechosa en una Notificación Roja publicada en su sitio web para solicitar su arresto. Las autoridades monegascas no han identificado a ninguna de las tres personas heridas en la explosión del lunes en la entrada de un edificio de apartamentos, pero indicaron que se trata de una familia y que, al parecer, fueron el objetivo específico del ataque.

PUBLICIDAD

Según informes de prensa, el magnate de la construcción ucraniano Vadym Yermolaiev figura entre los heridos. Yermolaiev ha declarado que renunció a su ciudadanía ucraniana hace casi una década y que fue objeto de sanciones ucranianas en 2023 por sus vínculos con Rusia.

Una mujer y un niño también resultaron heridos. Una de las víctimas se encuentra en estado crítico, según informaron los fiscales el viernes, quienes también mencionaron a otras dos “víctimas colaterales” que sufrieron heridas leves en el ataque.

PUBLICIDAD

El aviso de Interpol indica que la sospechosa tiene un tatuaje, posiblemente de una serpiente, en el brazo derecho, desde el hombro hasta el codo. Menciona que nació en Ucrania, tiene el pelo oscuro y habla alemán.

Las autoridades de Mónaco la buscan por intento de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en un lugar público con intención criminal y conspiración criminal.

PUBLICIDAD

Vadym Yermolaiev

Morgan Raymond, fiscal adjunto de Mónaco, declaró que la bomba fue detonada a distancia mediante un control remoto. Los restos de la bomba están siendo analizados en Francia, añadió.

Inicialmente, Raymond señaló que la sospechosa fue identificada como un hombre corpulento, vestido con una camiseta oscura de manga larga, pantalones cortos claros y un sombrero de pescador negro. Un análisis más exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de seguridad de días anteriores y el testimonio de un testigo reorientaron la investigación hacia una mujer disfrazada de hombre.

PUBLICIDAD

Eric Arella, director de seguridad pública de Mónaco, mostró copias del aviso de búsqueda de Interpol durante la rueda de prensa junto al fiscal. El material incluía dos fotografías de una mujer con una camiseta blanca de rayas oscuras; en una de ellas, en la calle, sostenía en su mano izquierda lo que parecía ser un dispositivo electrónico con un cable.

La investigación judicial también se centró en determinar si la sospechosa tenía cómplices o actuaba en nombre de otra persona.

Investigadores examinan la escena de una explosión ante un edificio residencial que dejó tres heridos graves el día anterior en Mónaco, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Philippe Magoni)

«La relativa sofisticación del artefacto explosivo y el modus operandi sugieren que quien lo colocó no actuó solo», declaró Raymond.

Dos hombres fueron detenidos en el marco de la investigación, pero posteriormente fueron puestos en libertad.

Los investigadores también identificaron un vehículo alquilado con matrícula alemana utilizado por la sospechosa en Mónaco. Se rastreó su ruta de escape, incluyendo el trayecto desde Francia a Italia y, posteriormente, a través de varios países europeos hasta su país de residencia. Raymond indicó que su última dirección conocida se encuentra en Alemania, «un país con el que la cooperación judicial es particularmente activa».

PUBLICIDAD

El atentado conmocionó al país costero mediterráneo, uno de los estados soberanos más pequeños del mundo y conocido por su alta concentración de residentes adinerados. El príncipe Alberto II de Mónaco lo calificó de «acto odioso» y afirmó que todos los servicios públicos se movilizaron para garantizar la seguridad.

Se cree que Ucrania llevó a cabo ataques y asesinatos selectivos de figuras rusas durante la guerra, aunque estos ataques se limitaron en gran medida a territorio ucraniano o ruso.

PUBLICIDAD

En diciembre de 2024, el servicio de seguridad de Ucrania reivindicó la autoría del asesinato del jefe de las fuerzas de protección militar contra armas nucleares, biológicas y químicas del ejército ruso.

Funcionarios de inteligencia occidentales han declarado recientemente que Rusia ha intensificado su campaña de asesinatos selectivos desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

PUBLICIDAD

(Con información de AP)