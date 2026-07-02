Ciencia

Cáncer y Alzheimer: qué significa que una enfermedad reduzca el riesgo de la otra y cómo influye en la investigación

Un análisis destaca que quienes padecen cáncer presentan entre 25% y 35% menos riesgo de desarrollar Alzheimer, mientras que la demencia reduce la incidencia de tumores. Los científicos exploran posibles mecanismos moleculares detrás del fenómeno

Guardar
Google icon
Cerebro y tumor, glioma, TAC.- (Imagen ilustrativa Infobae)
El Alzheimer y el cáncer comparten el envejecimiento como principal factor de riesgo pero avanzan en direcciones biológicas opuestas (Imagen ilustrativa Infobae)
Cáncer y Alzheimer mantienen una correlación inversa que la investigación epidemiológica ha observado de forma repetida: quienes padecen cáncer tienen entre 25% y 35% menos riesgo de desarrollar Alzheimer, y en quienes ya tienen esa demencia el riesgo de cáncer se reduce a la mitad.

Un artículo publicado en npj Aging sostiene que esa relación, lejos de ser una curiosidad estadística, puede abrir nuevas vías para entender los mecanismos biológicos de ambas enfermedades y orientar tratamientos todavía inexistentes o insuficientes.

PUBLICIDAD

La nota periodística fue escrita por la doctora L. Rebekah Feng, directora de Programa en el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA/NIH) para la Colaboración en la Intersección entre el Cáncer y la Enfermedad de Alzheimer (CADIC), que vincula ese debate científico con una experiencia personal: la muerte de su esposo por glioblastoma el 17 de agosto de 2025, a los 46 años, tras 15 meses de tratamiento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La revisión señala que la singularidad de la relación entre cáncer y Alzheimer no se observa en otras enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el artículo describe cómo el tumor cerebral no solo terminó con su vida, sino que antes lo fue despojando de recuerdos y funciones que, según plantea, evocaban de forma trágica el deterioro que produce el Alzheimer.

PUBLICIDAD

Según la autora, “este curioso fenómeno de correlación inversa entre el cáncer y la enfermedad de Alzheimer tiene el potencial de impulsar la innovación y ayudar a identificar objetivos terapéuticos para nuevas intervenciones clínicas en ambas patologías".

La relación inversa aparece en estudios poblacionales y también en el cerebro

Un nuevo hallazgo revela un nuevo vínculo entre las exosomas y el alzhéimer
La proteína precursora amiloide y el beta amiloide muestran funciones supresoras de tumores además de modular respuestas de células T (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la publicación, el cáncer sigue siendo uno de los diagnósticos más extendidos en Estados Unidos: casi 40% de la población lo recibirá alguna vez y se estimaban 618.120 muertes en 2025. En paralelo, una de cada tres personas de 85 años o más será diagnosticada con Alzheimer, una enfermedad que ya afecta a siete millones de estadounidenses.

A nivel de cifras, el Alzheimer representa entre el 60 y el 70% de todos los casos de demencia, y se estima que actualmente más de 55 millones de personas viven con algún tipo de esta enfermedad a nivel global. Los expertos anticipan que esta cifra podría triplicarse hacia 2050 si no se encuentran estrategias efectivas de prevención y tratamiento.

El artículo subraya que ambas patologías comparten factores de riesgo, en especial el envejecimiento, pero avanzan en direcciones biológicas opuestas. El cáncer implica proliferación celular sostenida; el Alzheimer, aumento de la muerte neuronal. Uno evade la supresión del crecimiento y la destrucción inmunitaria; el otro intensifica la supresión del crecimiento y la activación inmune.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Alzheimer representa entre el 60 y el 70 por ciento de todos los casos de demencia en el mundo, con más de 55 millones de afectados globalmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión plantea además que el fenómeno no se explica, según estudios previos, por sesgos habituales como el riesgo competitivo de muerte, errores diagnósticos o la supervivencia selectiva. También cita que los antecedentes de cáncer se asocian con una aparición más tardía del Alzheimer, con un efecto dependiente de la dosis: las personas con dos cánceres de distinto origen desarrollaron la enfermedad más tarde que quienes tenían uno solo o ningún antecedente.

Esa hipótesis no surge solo de grandes registros poblacionales. La autora recuerda un estudio con muestras del University of Kentucky Alzheimer’s Disease Research Center, donde un diagnóstico previo de cáncer se asoció con menor carga patológica de Alzheimer, en particular con menos ovillos neurofibrilares y menos placas amiloides.

La misma singularidad no apareció en otras patologías neurodegenerativas no vinculadas al Alzheimer. El patrón inverso tampoco se observó con cuerpos de Lewy, TDP43 ni con lesiones cerebrovasculares, lo que refuerza la idea de que la asociación podría responder a mecanismos específicos de esta enfermedad y no a un rasgo general del envejecimiento cerebral.

En dos estudios con tejidos cerebrales post mortem de pacientes con glioblastoma, las regiones con depósitos de beta amiloide y tau fosforilada mostraron poca o ninguna infiltración tumoral cortical. En cambio, donde la infiltración del tumor era más extensa, la patología típica del Alzheimer era menor.

Los mecanismos que podrían explicar el fenómeno

Una mujer en bata de laboratorio señala un monitor grande que muestra una resonancia magnética funcional de un cerebro con vías neuronales de colores.
La neuroinflamación crónica es central en el Alzheimer mientras que el cáncer prospera al evadir la eliminación por el sistema inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión describe un posible intercambio evolutivo entre ambas enfermedades. Entre los ejemplos menciona que las mutaciones con pérdida de función de p53, una proteína supresora de tumores, conocida como el “guardián del genoma”, favorecen la proliferación celular en cáncer, mientras que la activación de esa vía en el sistema nervioso central induce agregación de tau y ovillos neurofibrilares.

También destaca el papel de PIN1, una isomerasa muy expresada en la mayoría de los cánceres. Esa proteína favorece una vía no amiloidogénica de la proteína precursora amiloide y reduce la hiperfosforilación de tau, dos procesos relevantes en la biología del Alzheimer.

La neuroinflamación crónica ocupa un lugar central en la patogénesis del Alzheimer, mientras que el cáncer prospera cuando las células malignas eluden el reconocimiento y la eliminación por parte del sistema inmune.

Una doctora con bata blanca señala una resonancia cerebral en un monitor frente a un paciente masculino sentado en una consulta médica moderna.
La asociación inversa entre cáncer y Alzheimer no se observó con cuerpos de Lewy, TDP43 ni con lesiones cerebrovasculares, lo que apuntó a mecanismos específicos de esta demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora sostiene que la singularidad del vínculo con Alzheimer, y no con otras enfermedades neurodegenerativas marcadas también por muerte celular e inflamación, sugiere mecanismos todavía más específicos. Entre ellos menciona que la proteína precursora amiloide y el beta amiloide han mostrado funciones supresoras de tumores in vitro y en vivo, además de modular funciones antitumorales de las células T.

El texto agrega que APOE4, la principal variante monogénica de riesgo para Alzheimer de inicio tardío, se asocia con mejores resultados en melanoma. También señala que niveles elevados de tau se relacionan con mutaciones IDH1 en glioma y con mejor pronóstico al inhibir EGFR.

Los datos genómicos abren una agenda de investigación común

La revisión propone usar esa paradoja para acelerar terapias. Cita un estudio reciente en el que la cistatina C secretada por células tumorales periféricas redujo la carga amiloide y rescató la cognición en modelos murinos de Alzheimer mediante la activación de TREM2 en la microglía.

Hombre con bata de laboratorio observa gran pantalla curva con hélice de ADN y datos. Ambiente de laboratorio moderno con equipos y luces azules y blancas.
El Alzheimer’s Disease Sequencing Project reúne 58.507 genomas completos de pacientes con esta patología para estudios comparativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es interesante porque conecta dos mundos que siempre se vieron como opuestos: cáncer y Alzheimer. El estudio sugiere que una proteína tumoral, la cistatina C, puede “despertar” a la microglía para limpiar amiloide vía TREM2. No es que el cáncer proteja, sino que el organismo activa señales que podríamos intentar reproducir terapéuticamente", explicó a Infobae el neurólogo Alejandro Andersson.

El artículo también sugiere explorar si la propagación de tau a través de redes neuronales interconectadas podría aprovecharse para frenar la infiltración del glioblastoma u otros tumores cerebrales primarios. Menciona además que la investigación sobre estimulación gamma evocada por los sentidos en Alzheimer podría aportar claves para superar el microambiente inmunosupresor del glioblastoma, uno de los obstáculos de la inmunoterapia.

Entre las pistas pendientes, la autora destaca diferencias por sexo y genética. Las mujeres tienen el doble de probabilidad de desarrollar Alzheimer que los hombres, pero un riesgo global menor de cáncer; y las personas con síndrome de Down tienen un riesgo de por vida superior al 90% de padecer Alzheimer, aunque la incidencia de tumores sólidos es menos de la mitad que en la población general.

Rostro de una mujer de mediana edad con una hélice de ADN azul brillante y conexiones moleculares superpuestas.
Entre las pistas pendientes, la investigadora destaca diferencias por sexo y genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según npj Aging, el momento es propicio para unir ambos campos por la escala de los datos disponibles. El Alzheimer’s Disease Sequencing Project reúne 58.507 genomas completos de pacientes con Alzheimer, mientras que el Global Neurodegeneration Proteomics Consortium acumuló 40.000 muestras y 300 millones de mediciones proteicas únicas.

En oncología, The Cancer Genome Atlas caracterizó molecularmente 33 tipos de cáncer en más de 11.000 pacientes, y la iniciativa GAME-ON agrupó datos genotípicos de 33 estudios y 500.000 muestras. La autora plantea que el cruce de esos repositorios con inteligencia artificial y técnicas de armonización de datos permitiría identificar biomarcadores, probar hipótesis con biobancos ya existentes y superar las limitaciones de potencia estadística que frenan muchos trabajos.

La infraestructura institucional también existe. Hoy funcionan 35 Alzheimer’s Disease Research Centers financiados por el National Institute on Aging en 25 estados, 73 centros oncológicos designados por el National Cancer Institute y más de 30 instituciones albergan ambos tipos de centros, una base que, según el artículo, podría facilitar equipos interdisciplinarios, talleres específicos y nuevos mecanismos de financiamiento.

Finalmente, Feng señaló: “El cáncer y la enfermedad de Alzheimer, dos de los diagnósticos más temidos a nivel mundial, representan profundos desafíos para la salud pública que requieren una atención y recursos considerables en la investigación biomédica. La convergencia de estas dos disciplinas ofrece una oportunidad sin precedentes para comprender los mecanismos fundamentales de riesgo y resiliencia en ambas enfermedades. Este conocimiento es esencial para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que permitan prevenir y tratar dos de las enfermedades más devastadoras de nuestro tiempo. La innovación transformadora no es solo una aspiración, sino una necesidad urgente tanto en el cáncer como en la enfermedad de Alzheimer. Para millones de pacientes y familias como la mía, el tiempo es un lujo que no podemos permitirnos".

Temas Relacionados

AlzheimerCáncerOncologíaEnfermedades neurodegenerativasRelación inversaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué cinco condiciones deben darse para que nieve en CABA

Cada vez que se instala el frío en Argentina, vuelve la misma pregunta en el Área Metropolitana: si existe una chance real de nevada en la Ciudad. Meteorólogos consultados por Infobae explicaron por qué el fenómeno es tan poco frecuente

Qué cinco condiciones deben darse para que nieve en CABA

Crean la célula sintética más completa de la historia: 5 claves para entender qué implica

Un equipo científico de los Estados Unidos ensambló ingredientes de células reales dentro de una gotita microscópica rodeada por una membrana grasa. El resultado fue una estructura que, por primera vez, come, crece y logra dividirse con instrucciones escritas en su propio ADN

Crean la célula sintética más completa de la historia: 5 claves para entender qué implica

Arqueólogos franceses desenterraron una jarra con miles de monedas romanas de 1.800 años de antigüedad

La cantidad de recipientes hallados da nuevas pautas sobre hábitos de almacenamiento y gestión de dinero en tiempos de la Roma tardía

Arqueólogos franceses desenterraron una jarra con miles de monedas romanas de 1.800 años de antigüedad

Alertan que el daño a la capa de ozono empezó décadas antes de lo que se creía

Un análisis basado en simulaciones climáticas y datos históricos revela que la intervención humana sobre la atmósfera generó efectos negativos mucho antes del hallazgo del agujero antártico en la década de 1980

Alertan que el daño a la capa de ozono empezó décadas antes de lo que se creía

Identifican dos diamantes a 700 kilómetros de profundidad que podrían dar una pista sobre la Tierra habitable

El hallazgo reabre una pregunta clave sobre el fósforo, un elemento esencial para la vida, y su recorrido en el interior del planeta, a partir de inclusiones minerales raras analizadas por un equipo de Canadá

Identifican dos diamantes a 700 kilómetros de profundidad que podrían dar una pista sobre la Tierra habitable
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gustavo Petro propone transmitir en vivo por televisión todo el empalme con el Gobierno De la Espriella

Gustavo Petro propone transmitir en vivo por televisión todo el empalme con el Gobierno De la Espriella

Video viral: personal del Ejército Mexicano rescata a una perrita entre los escombros en Venezuela

Carlos Carrillo criticó posible nombramiento de Iván Cancino como el ministro de Justicia del Gobierno De la Espriella: “La ética no tiene que ver con el derecho”

Problemas en el Tren Maya: pasajeros quedaron varados horas durante un trayecto entre Mérida y Cancún

España - Austria, en directo, en los dieciseisavos del Mundial 2026: Luis de la Fuente repite el mismo once que utilizó ante Arabia Saudí

INFOBAE AMÉRICA

Michelle Bolsonaro no participará en la campaña presidencial de su hijastro Flávio tras el choque que sacudió al Partido Liberal

Michelle Bolsonaro no participará en la campaña presidencial de su hijastro Flávio tras el choque que sacudió al Partido Liberal

La tregua en Líbano no permitió el retorno de 700.000 desplazados, que enfrentan hogares destruidos y zonas militarizadas

Detienen en el oriente de El Salvador a tres hombres acusados de intimidar a vendedores con una escopeta

Los productores de Proleche piden una ley de etiquetado tras reforma sobre la leche en polvo en El Salvador

Las denuncias por violencia psicológica aumentan 56% en Panamá pese al endurecimiento de las penas

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian sorprende al modelar lencería micro de SKIMS: "Lewis es un hombre afortunado"

Kim Kardashian sorprende al modelar lencería micro de SKIMS: "Lewis es un hombre afortunado"

Las maniobras al estilo comando que usan las celebridades para ocultar dónde se casan

Olivia Wilde vuelve a generar críticas y preocupación por su cuerpo tras nueva aparición en alfombra roja

Mick Jagger afirma que trabajar con Paul McCartney en el nuevo álbum de los Rolling Stones fue “muy fácil”

Edward Norton elogió el método de Olivia Wilde: “No recuerdo haber trabajado con otro director que me haya dado tanta confianza”