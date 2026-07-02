Sociedad

Frío extremo en gran parte del país: 17 provincias siguen bajo alerta amarilla

Las bajas temperaturas se hacen sentir con fuerza durante esta mañana con una sensación térmica que rozó los cero grados. Mañana habrá el mismo panorama en la Ciudad y alrededores

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Silueta de persona de espaldas con tapado, bufanda y gorro; vapor visible al exhalar; Obelisco al fondo; edificios urbanos; calle mojada con vehículos.
El frío de esta mañana y el viernes marcan un registro mínimo anual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comienzo del mes de julio intensificó su carácter invernal, con respecto a junio pasado, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con bajas temperaturas que, durante esta mañana, hizo sentir todo su rigor.

Con una mínima de 1°C, y la sensación térmica que orilló los 0 grados, el amanecer de hoy fue el más crudo de todo el año. Y desde hoy, hasta el próximo lunes, las máximas no superarán los 14°C y los registros menores se moverán entre 1° y 9°C, dentro de un escenario de estabilidad atmosférica que se extenderá también al inicio de la semana próxima.

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Publicación del Observatorio Central Buenos Aires con datos meteorológicos: temperatura 2.9°C, sensación térmica 0.9°C, humedad 69%, presión 1029.5 hPa, viento S 8 Km/h, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10 Km
El clima a las 7 de la mañana según el reporte del Observatorio Central de Buenos Aires: una sensación térmica por debajo de 1°C.

Para hoy jueves se espera una máxima de 9°C en horarios de la tarde, que descenderá a los 5°C hacia el anochecer. Con respecto a mañana viernes volverá a repetirse un clima gélido con una mínima aún más pronunciada, de 0°C, durante el amanecer, pero con una máxima de 10°C hacia la tarde.

En cuanto al fin de semana, el clima será más benigno: el sábado habrá una mínima de 6°C y una máxima de 13°C mientras que, para el domingo, el registro inferior trepará a los 9°C y se mantendrá el mismo valor máximo que el sábado.

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Diagrama de pronóstico del tiempo para Buenos Aires con 7 días, mostrando temperaturas máximas y mínimas, iconos de estado del cielo, probabilidad de lluvia y viento
Este jueves y viernes se vivirán las temperaturas mínimas más pronunciadas de 2026, con 1° y 0°C respectivamente en el área del AMBA (Servicio Meteorológico Nacional)

Con respecto al viento, hoy predominarán ráfagas provenientes desde el sur, de hasta 22 km/h, que desde mañana -y durante todo el fin de semana- virarán hacia el este, sin superar el registro de esta jornada. Vale recordar que ayer por la noche hubo ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Esa combinación de bajas temperaturas y ausencia de precipitaciones, a excepción del domingo por la noche que se prevé una leve llovizna, configura un escenario sin fenómenos extremos previstos para la región metropolitana.

Frío extremo: alerta amarilla en 17 provincias

El SMN informó que 17 provincias permanecen bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, un sector de Jujuy y Santa Fe.

Este nivel de alerta tiene un efecto leve a moderado sobre la salud y puede resultar peligroso para grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.

Mapa de Argentina con áreas coloreadas en amarillo y verde, señalando temperaturas extremas de frío, y fecha de emisión 01/07/2026
Casi todo el país muestra alerta amarilla por temperaturas frías en el territorio nacional (Servicio Meteorológico Nacional)

El mapa de alertas no se limita al frío. Misiones está bajo alerta amarilla por tormentas, por lo que las recomendaciones oficiales son evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda.

Por su parte, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán están bajo alerta amarillas por vientos. En el caso de Salta, también hay alerta por el zonda. “Para prevenir accidentes, las indicaciones también incluyen cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan volarse y, si una persona se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado”.

Tabla de dieciocho provincias de Argentina, columnas de fenómenos meteorológicos, símbolos de alerta por viento, tormenta y Alerta de Calor Persistente
La tabla de alertas meteorológicas indica condiciones de viento, tormenta y otros fenómenos para varias provincias de Argentina durante el 2 y 3 de julio de 2026. (Servicio Meteorológico Nacional)

Según el organismo, ante ese escenario se recomienda permanecer a resguardo, retirar o asegurar elementos que puedan desplazarse con el viento, cerrar puertas y ventanas, no buscar protección debajo de carteles publicitarios, marquesinas, árboles o postes, y extremar el cuidado al conducir.

En Misiones hay alerta por tormentas con granizo.

Mapa de una región con un área marcada en rojo y texto que indica un aviso a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas y granizo
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina delimita un área con pronóstico de tormentas fuertes, lluvias intensas y ocasional caída de granizo para el 2 de julio de 2026. (Servicio Meteorológico Nacional)

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