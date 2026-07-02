Sociedad

Una mujer de 82 años murió tras ser atropellada por un camión en Pompeya

La mujer cruzaba avenida Sáenz. El SAME confirmó el deceso en el lugar y la fiscalía investiga las causas del siniestro vial

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El video muestra una escena en una calle urbana con presencia policial. Varios oficiales y vehículos de policía acordonan un cruce peatonal. Dentro del perímetro, un objeto grande está cubierto por una lona oscura. Hay conos de tráfico y una bicicleta cerca de la cinta de seguridad. El fondo revela edificios altos y tráfico de autobuses y otros vehículos. Las imágenes documentan la cobertura de un evento o investigación en curso.

Una mujer de 82 años murió, luego de ser atropellada por un camión sobre la Avenida Saenz, entre Lynch y Ventura de la Vega, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. El incidente ocurrió esta mañana, cuando la víctima intentaba cruzar la transitada arteria del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el equipo número 4 acudió rápidamente al lugar tras recibir el aviso. Al arribar, los profesionales constataron el fallecimiento de la mujer debido a “lesiones incompatibles con la vida”.

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Dos camionetas policiales, un agente, cinta de seguridad roja y blanca, un objeto cubierto, una bicicleta, autobuses, un camión y edificios en una calle con paso cebra
Una mujer de 82 años murió atropellada por un camión, en Nueva Pompeya

El camión involucrado permanece en la escena tras el suceso. Personal policial restringió el tránsito en la zona para permitir el trabajo de los peritos y garantizar la seguridad de los equipos de emergencia. El conductor del vehículo fue demorado para prestar declaración y someterse a controles de rutina. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la fallecida.

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