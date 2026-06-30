Sociedad

Una moto chocó frente a la cancha de San Lorenzo y sus dos ocupantes fueron trasladados en grave estado

Las víctimas no usaban casco y fueron trasladas por politraumatismos al Hospital General de Agudos Dr. Francisco Santojanni Piñero

Guardar
Google icon
Accidente sobre la Autopista Perito Moreno

Enfrente del estadio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, se registró un accidente vial, en la intersección de Avenida Coronel Esteban Bonorino y Avenida Perito Moreno, y en el barrio porteño de Villa Soldati. Allí dos motociclistas sufrieron politraumatismos graves tras caer de sus vehículos. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), ninguno de los implicados llevaba casco en el momento del siniestro.

El parte oficial del SAME detalló que uno de los heridos requirió un traslado aéreo y el helicóptero descendió en la cancha de San Lorenzo para facilitar la asistencia inmediata. Mientras que el otro paciente fue derivado por vía terrestre, ambos hacia el Hospital General de Agudos Dr. Francisco Santojanni Piñero, y con lesiones de gravedad, lo que motivó la intervención urgente de los equipos médicos.

PUBLICIDAD

Accidente sobre la Autopista Perito Moreno

El hecho ocurrió en una zona de alto tránsito, lo que generó demoras y un operativo especial para garantizar tanto la atención de los heridos como la seguridad del personal médico y de los transeúntes. El SAME reiteró la importancia del uso de casco como elemento fundamental para la prevención de lesiones graves en accidentes viales.

Las autoridades policiales y sanitarias continuaban trabajando para determinar las circunstancias exactas que provocaron la caída de los vehículos.

Accidente sobre la Autopista Perito Moreno

Otra gran arteria que se congestionó por siniestros viales fue la General Paz. En dos incidentes registrados a lo largo de esta mañana, servicios de emergencia asistieron a personas heridas tras colisiones entre vehículos y motocicletas. Los hechos, informados por el SAME, derivaron en traslados de las víctimas a hospitales porteños con diagnósticos de politraumatismo.

PUBLICIDAD

El primero de los accidentes ocurrió en el tramo comprendido entre Avenida Doctor Ricardo Balbín y el sentido hacia el Río de la Plata, donde un automóvil colisionó con una motocicleta. De acuerdo con el reporte del móvil 427 del SAME, la paciente, una mujer de 40 años, fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Pirovano. Según la información oficial, la víctima presentaba politraumatismos que requerían atención especializada.

Minutos más tarde, en la misma Avenida General Paz a la altura de Avenida Juan Bautista Alberdi, personal del móvil 419 del SAME intervino en un choque entre una camioneta y una motocicleta. En este caso, el paciente, un hombre de 49 años, recibió asistencia médica y fue derivado al Hospital Santojanni con el mismo diagnóstico.

Las autoridades destacaron que ambos incidentes ocurrieron en dirección al Río de la Plata, en tramos de alto flujo vehicular, lo que motivó la implementación de operativos de tránsito para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar mayores complicaciones en la circulación.

La jornada registró también un incidente en Sarmiento 4242, entre Gascón y Palestina, donde un motociclista de 30 años fue atropellado por un camión. El móvil 390 del SAME lo trasladó con politraumatismos al Hospital Durand.

Un colectivo de la Línea 37 chocó contra una camioneta

En Avenida Directorio al 1200, se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta, mientras que en la misma arteria, en el tramo entre Hortiguera y Puan, una mujer fue atropellada por una moto. En ambos casos, los equipos médicos brindaron asistencia en el lugar.

Sobre la Autopista Teniente General Luis J. Dellepiane, mano al centro y a la altura de Avenida General Paz, un motociclista cayó de su vehículo y fue trasladado al Hospital Santojanni por un móvil terrestre.

En Timoteo Gordillo y Avenida Directorio se registró una colisión entre dos automóviles, sin datos oficiales sobre víctimas trasladadas. Por su parte, en Pola y Crisóstomo Álvarez, el SAME intervino ante el choque de un auto y una moto.

Otro hecho destacado ocurrió en Avenida Entre Ríos, entre Avenida Belgrano y Moreno, donde un colectivo de la línea 37 chocó contra una camioneta. Según el informe del SAME 4, una mujer de 33 años sufrió traumatismos de columna y cadera, y fue derivada de inmediato al Hospital Rivadavia.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCiudad de Buenos AiresAccidenteSiniestro VialSAME

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la quinta audiencia

Hoy declararán José Peña y María Noguera, los padres del menor desaparecido en la provincia de Corrientes. Qué medidas solicitó la fiscalía para evitar la revictimización de ambos testigos. La respuesta del tribunal

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la quinta audiencia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara la expareja de un imputado que fue enfermera de Diego y la echaron

Se trata de Cinthia Córdoba, quien mantuvo una relación con Mariano Perroni. El acusado, que era jefe de enfermeros, habló de ella durante su declaración y dijo que su separación fue por esta causa. Que se espera para la jornada

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara la expareja de un imputado que fue enfermera de Diego y la echaron

La línea del ferrocarril Sarmiento suspenderá el servicio por cuatro días

La interrupción total se extenderá entre el feriado del jueves 9 de julio hasta el domingo 12 inclusive. Se realizarán trabajos de infraestructura y mantenimiento que buscan reforzar la seguridad operacional en el tramo eléctrico principal

La línea del ferrocarril Sarmiento suspenderá el servicio por cuatro días

Buscan a un turista que desapareció en las Cataratas del Iguazú: cuál es la principal hipótesis

Se trata de Mariano Ariel Sierra (41), cuyas pertenencias fueron halladas en la pasarela a la Garganta del Diablo. Tareas contrarreloj en medio de un aumento del caudal del río Iguazú, que este lunes alcanzó más del doble de su nivel habitual

Buscan a un turista que desapareció en las Cataratas del Iguazú: cuál es la principal hipótesis

Bastián Jerez, el nene que se accidentó en los médanos de Pinamar, inició la etapa de rehabilitación

Lo anunció Macarena, su madre, a través de sus redes sociales. El accidente ocurrió en enero cuando el vehículo UTV en el que estaba con su padre chocó con una camioneta

Bastián Jerez, el nene que se accidentó en los médanos de Pinamar, inició la etapa de rehabilitación

DEPORTES

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Novak Djokovic exige un cambio drástico en los torneos de tenis para cautivar a las nuevas generaciones: “Partidos más cortos, dinámicos y atractivos”

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Nuevo capítulo en la novela sobre el futuro de Julián Álvarez: el guiño del presidente del Barcelona en medio de las negociaciones

Serena Williams regresa a Wimbledon y, con un patrimonio de USD 400 millones, demuestra que su desafío ya no pasa por el dinero

TELESHOW

La emoción de Rocío Igarzábal al recordar a Ernestina Pais: “Nunca me había tocado tan de cerca algo así”

La emoción de Rocío Igarzábal al recordar a Ernestina Pais: “Nunca me había tocado tan de cerca algo así”

Nacho Levy habló por primera vez luego de las acusaciones de Cecilia Ce: “Necesito pedirles perdón”

Quién fue la última participante eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada

Ecko cerró Infobae Mundial con un show a pura música con sus éxitos

El impacto de Darío Barassi por su descubrimiento frente al espejo: “No más defectos, Dios”

INFOBAE AMÉRICA

Un director de cine estafó a Netflix por USD 55 millones

Un director de cine estafó a Netflix por USD 55 millones

Sector hotelero de Costa Rica contará con plataforma gratuita para medir el riesgo climático y prepararse ante fenómenos como El Niño

Inserción laboral: motor de inclusión para personas con discapacidad en El Salvador

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”

Noche de fiesta sin fin y feriado en Paraguay: las calles de Asunción estallaron al celebrar la victoria contra Alemania en el Mundial