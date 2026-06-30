Una moto chocó frente a la cancha de San Lorenzo y sus dos ocupantes fueron trasladados en grave estado

Accidente sobre la Autopista Perito Moreno

Enfrente del estadio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, se registró un accidente vial, en la intersección de Avenida Coronel Esteban Bonorino y Avenida Perito Moreno, y en el barrio porteño de Villa Soldati. Allí dos motociclistas sufrieron politraumatismos graves tras caer de sus vehículos. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), ninguno de los implicados llevaba casco en el momento del siniestro.

El parte oficial del SAME detalló que uno de los heridos requirió un traslado aéreo y el helicóptero descendió en la cancha de San Lorenzo para facilitar la asistencia inmediata. Mientras que el otro paciente fue derivado por vía terrestre, ambos hacia el Hospital General de Agudos Dr. Francisco Santojanni Piñero, y con lesiones de gravedad, lo que motivó la intervención urgente de los equipos médicos.

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El hecho ocurrió en una zona de alto tránsito, lo que generó demoras y un operativo especial para garantizar tanto la atención de los heridos como la seguridad del personal médico y de los transeúntes. El SAME reiteró la importancia del uso de casco como elemento fundamental para la prevención de lesiones graves en accidentes viales.

Las autoridades policiales y sanitarias continuaban trabajando para determinar las circunstancias exactas que provocaron la caída de los vehículos.

Otra gran arteria que se congestionó por siniestros viales fue la General Paz. En dos incidentes registrados a lo largo de esta mañana, servicios de emergencia asistieron a personas heridas tras colisiones entre vehículos y motocicletas. Los hechos, informados por el SAME, derivaron en traslados de las víctimas a hospitales porteños con diagnósticos de politraumatismo.

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El primero de los accidentes ocurrió en el tramo comprendido entre Avenida Doctor Ricardo Balbín y el sentido hacia el Río de la Plata, donde un automóvil colisionó con una motocicleta. De acuerdo con el reporte del móvil 427 del SAME, la paciente, una mujer de 40 años, fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Pirovano. Según la información oficial, la víctima presentaba politraumatismos que requerían atención especializada.

Minutos más tarde, en la misma Avenida General Paz a la altura de Avenida Juan Bautista Alberdi, personal del móvil 419 del SAME intervino en un choque entre una camioneta y una motocicleta. En este caso, el paciente, un hombre de 49 años, recibió asistencia médica y fue derivado al Hospital Santojanni con el mismo diagnóstico.

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Las autoridades destacaron que ambos incidentes ocurrieron en dirección al Río de la Plata, en tramos de alto flujo vehicular, lo que motivó la implementación de operativos de tránsito para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar mayores complicaciones en la circulación.

La jornada registró también un incidente en Sarmiento 4242, entre Gascón y Palestina, donde un motociclista de 30 años fue atropellado por un camión. El móvil 390 del SAME lo trasladó con politraumatismos al Hospital Durand.

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Un colectivo de la Línea 37 chocó contra una camioneta

En Avenida Directorio al 1200, se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta, mientras que en la misma arteria, en el tramo entre Hortiguera y Puan, una mujer fue atropellada por una moto. En ambos casos, los equipos médicos brindaron asistencia en el lugar.

Sobre la Autopista Teniente General Luis J. Dellepiane, mano al centro y a la altura de Avenida General Paz, un motociclista cayó de su vehículo y fue trasladado al Hospital Santojanni por un móvil terrestre.

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En Timoteo Gordillo y Avenida Directorio se registró una colisión entre dos automóviles, sin datos oficiales sobre víctimas trasladadas. Por su parte, en Pola y Crisóstomo Álvarez, el SAME intervino ante el choque de un auto y una moto.

Otro hecho destacado ocurrió en Avenida Entre Ríos, entre Avenida Belgrano y Moreno, donde un colectivo de la línea 37 chocó contra una camioneta. Según el informe del SAME 4, una mujer de 33 años sufrió traumatismos de columna y cadera, y fue derivada de inmediato al Hospital Rivadavia.

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