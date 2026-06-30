Buscan a un turista que desapareció en las Cataratas del Iguazú: cuál es la principal hipótesis

Buscan a un turista que desapareció en Cataratas del Iguazú.

Personal de la Policía de Misiones y Prefectura Naval Argentina (PNA) encabezan un amplio operativo de búsqueda en el Parque Nacional Iguazú en el marco de la búsqueda de Mariano Ariel Sierra, un turista de 41 años que desapareció en la reserva el último domingo. Ante este escenario, los guardaparques llevaron a cabo una primera recorrida y hallaron algunas pertenencias del hombre en la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, por lo que se sospecha que podría haberse arrojado a las aguas del río Iguazú.

Según detallaron fuentes policiales a Infobae, el operativo comenzó el domingo por la mañana, cuando personal del Parque Nacional Iguazú encontró documentación personal, un teléfono celular, 40 mil pesos en efectivo, prendas de vestir y otros objetos que pertenecen a Sierra, oriundo de la localidad bonaerense de Cañuelas.

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Lo que llamó la atención del personal de Policía Científica es el hallazgo de un manuscrito, aparentemente escrito en inglés, que ya se encontraba deteriorado por el agua.

Las tareas de búsqueda son encabezadas por personal de Policía de Misiones y Prefectura Naval Argentina.

Desde ese momento, se activaron los protocolos de búsqueda, con la participación de efectivos de la Prefectura Iguazú y la Policía de la Provincia, bajo las directivas del Poder Judicial.

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De las primeras averiguaciones se estableció que el turista había ingresado al Parque Nacional Iguazú durante el mediodía del sábado y que se encontraba alojado en un hotel de Puerto Iguazú desde el 25 de junio.

Los trabajos de rastreo se extienden por tierra y por agua, mediante patrullas en sectores de selva y navegación sobre el río Iguazú, cuyo caudal este lunes superó el doble de su nivel habitual en la zona de la Garganta del Diablo, lo que representa uno de los principales desafíos para los equipos de rescate.

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El turista desaparecido fue identificado como Mariano Ariel Sierra, de 41 años.

La corriente y las características geográficas del área complican las tareas de búsqueda, que se concentran en uno de los sectores más complejos del Parque Nacional Iguazú. Hasta el momento, las autoridades no informaron resultados positivos y mantienen patrullajes intensivos, tanto en el agua como en la selva.

La investigación permanece abierta y la principal hipótesis apunta a que Sierra se habría arrojado al agua por sus propios medios. En este sentido, fuentes del caso explicaron a este medio que, de tratarse de un caso de suicidio, los cuerpos generalmente tardan unas 72 horas en salir a flote, por lo cual durante este martes podría haber novedades.

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Al repasar los registros crediticios de Sierra, este medio corroboró que el hombre no registra deudas bancarias a la fecha.