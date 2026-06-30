Inserción laboral: motor de inclusión para personas con discapacidad en El Salvador

En El Salvador, la inclusión laboral de personas con discapacidad es clave para una sociedad más equitativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inserción laboral de personas con discapacidad se ha posicionado como un eje fundamental para construir una sociedad más justa en El Salvador. Diversas organizaciones impulsan iniciativas enfocadas en derribar barreras y transformar vidas a partir del acceso al empleo digno.

Una de ellas es la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, que entre sus actividades, se encarga de impulsar jornadas de sensibilización orientadas a fortalecer conocimientos, derribar prejuicios y promover el respeto, la igualdad de oportunidades y la participación plena de todas las personas.

Estas capacitaciones, desarrolladas bajo metodologías participativas, permiten que equipos de trabajo comprendan la importancia de la inclusión y puedan identificar acciones concretas para generar ambientes laborales accesibles.

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Las mismas también abarcan la sensibilización, la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, el uso de lenguaje inclusivo y la eliminación de barreras actitudinales.

La Fundación Red de Sobrevivientes y Personas señala que persisten prejuicios entre empleadores sobre la contratación de personas con discapacidad, lo que limita su acceso al empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos y oportunidades

Según la entidad, todavía existen empleadores que perciben la contratación de personas con discapacidad como un proceso complejo, costoso o como una carga para la organización. Estos prejuicios restringen el acceso al empleo y dejan fuera a individuos con talento, habilidades y disposición para contribuir.

La organización sostiene que la inclusión laboral es clave porque permite alcanzar independencia económica, autoestima y participación social, así como el desarrollo de talentos y capacidades, beneficiando tanto a las familias como a las comunidades.

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Al crear entornos inclusivos, las empresas no solo cumplen con un principio de equidad, sino que también obtienen beneficios internos. De igual forman, los equipos laborales más diversos suelen ser más innovadores, logran mejor clima organizacional y generan mayor compromiso y sentido de pertenencia entre sus colaboradores. Además, el impacto social positivo se extiende más allá del espacio de trabajo.

La discapacidad no limita el talento. La clave radica en crear oportunidades y accesibilidad para que cada persona desarrolle su potencial. Por esta razón, el llamado es a eliminar barreras y a promover una cultura laboral abierta a la diversidad y la inclusión.

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Según la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador, “lo que limita no es la discapacidad, sino las barreras y perjuicios”, como expresaron en sus redes sociales.

Las empresas con entornos inclusivos obtienen equipos más innovadores y comprometidos, fortalecen el clima laboral y generan impacto social positivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impulso a la inclusión laboral

Desde su creación en 2008, la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad ha trabajado bajo un enfoque basado en los derechos humanos. Su labor ha impulsado un cambio real y duradero en la percepción y tratamiento de la discapacidad en El Salvador, evidenciando que la inclusión laboral transforma vidas, enriquece a las empresas y fortalece el tejido social del país.

A partir del año 2015, la fundación gestiona la Unidad de Inclusión Laboral, una estrategia que conecta a personas con discapacidad con empresas comprometidas. El proceso contempla evaluación de competencias, orientación profesional, formación técnica, mentoría, apoyo psicosocial y seguimiento durante la inserción laboral.

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Gracias a esta iniciativa, 450 personas han accedido a empleo formal, fortaleciendo su autoestima, autonomía y participación social. Actualmente, las acciones y programas de la fundación se desarrollan en cuatro departamentos de El Salvador: San Salvador, La Libertad, La Paz y Cuscatlán.