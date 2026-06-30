Nueva era de la comunicación libertaria: Adrián Ravier, el vocero presidencial, dará su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada

Adrian Ravier, el nuevo vocero presidencial, se presenta en su primer acto público en el edificio de la Casa Rosada.

Adrián Ravier dará su primera conferencia de prensa como vocero presidencial en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada a las 11 horas. El economista y exdiputado nacional de La Libertad Avanza por La Pampa tiene el desafío de recuperar la función clave de instalar logros de gestión en la agenda pública y que haya un funcionario específico que responda a las preguntas de los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, algo que la actual administración perdió a raíz del escándalo de Manuel Adorni.

El flamante vocero presidencial anunció ayer que estará brindando su primera conferencia de prensa, “informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados”. En rigor, el nuevo portavoz hizo una primera aparición el jueves pasado al hablar en otros de los salones de la Rosada, el cual solo constó de una declaración pública frente a los medios en la que contó quién era y cuáles eran los ejes que iban a ser fundamentales en su reemplazo de Adorni.

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Una de sus principales definiciones fue sobre su percepción del periodismo. “Lo concibo como un eje central en la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad. Aspiro a que construyamos una relación en base a estos principios”, marcó.

El nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. (Jaime Olivos)

Las nuevas autoridades comunicacionales planean realizar conferencias de prensa de manera semanal, a los fines de volver a instalar la idea de un vocero gubernamental que pueda generar una estrategia comunicacional de posicionamiento de temas al comienzo de la semana. Tanto el día como el horario en el que se van a realizar -todos los martes a las 11 horas- están pensadas.

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Ravier tiene un perfil economicista, pero con el pasar de las semanas deberá adquirir una práctica para responder asuntos de coyuntura de todo tipo. Se prevé que las preguntas de esta jornada estén marcadas por los cambios que hubo en la cúpula del Gabinete, con el trueque de Diego Santilli por Manuel Adorni como el hecho de mayor importancia. Pese a todo, el Presidente lo eligió por ser alguien que puede llegar a comunicar los hechos económicos de una manera casi exacta a su manera de pensar, ya que ambos son seguidores de la Escuela Austríaca.

Para delimitar el rango de preguntas a las que responderá, Ravier ya avisó la semana pasada: “No me corresponde, en mi calidad de representante del presidente, entrometerme en las competencias de otro poder de la República Argentina, ya sea el judicial o el legislativo, así como opinar sobre política partidaria ajena a la gestión, ni sobre temas que impliquen una intromisión en la política interna de otro Estado soberano”, avisó.

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Todavía no se conoce qué lugar del organigrama del Estado tendrá y bajo qué cargo será designado. Es decir, sigue sin ser un funcionario formal como tal. Se especula que lo puedan llegar a designar como subsecretario debajo de la órbita de la Secretaría de Comunicación y Prensa, la cual pasará a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Su cargo no tendrá mayores atribuciones formales a las de la Vocería en sí, tal y como le pasó en su momento a Manuel Adorni, quien en su momento asumió como Subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno.

Quienes trabajan mano a mano con Ravier son su jefa de Gabinete, Alexia Sagemuller, exvocera de la Fundación Faro; así como la principal estratega comunicacional del área de Santiago Caputo, Belén Stettler. En esa misma órbita ayuda el flamante secretario de Comunicación, Fabián Fernández, quien pasó a responder de manera directa a Karina Milei. Otros colaboradores que también están en contacto con Ravier alegan que la integración y la coordinación de los nuevos equipos fue exitosa para casos en los que debieron meterse más áreas de lo normal como en la catástrofe en Venezuela producto del terremoto.

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